SMI wieder im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt handelt zur Wochenmitte im Minus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9848.69 -0.41%) gibt bei Eröffnung 0,3% nach. Im frühen Handel weitet er seine Verluste aus. Am Nachmittag baut er sein Minus ab und notiert kurzzeitig sogar in der Gewinnzone. Nachdem er am Vortag bei 9948 Punkten den höchsten Stand seit Anfang März erreicht hat, sorgt eine Mischung aus Zurückhaltung vor wichtigen Daten und Gewinnmitnahmen nun für einen leichten Rücksetzer.

In New York steigen die Kurse deutlich. Alle drei Hauptindizes an der Wallstreet legen zu. Der S&P 500 (SP500 2928.74 2.28%) gewinnt 1,9%. Der Dow (DOW 37.48 4.49%) Jones (Dow Jones 24567.5 1.93%) notiert 1,7% fester. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avanciert 2%.

Händler berichten von Hoffnungen auf einen Corona-Wirkstoff des US-Biotechkonzerns Gilead. Diese hätten die zeitgleich publizierten Erstquartals-BIP-Zahlen, welche noch schlechter als erwartet ausfielen, deutlich überlagert. Die grösste Volkswirtschaft ist im ersten Quartal um 4,8% geschrumpft. Auch die Aussicht auf eine schrittweise Lockerung des Lockdown befeuere die Hoffnung und auch die Risikobereitschaft der Anleger, heisst es von Händlern. Die Sitzung der US-Notenbank Fed wird als wichtiger Termin erachtet, bevor am morgigen Donnerstag dann die EZB folgt.

SMI-Finanzwerte stärker

Fest präsentieren sich die Gewinner des Vortages. So avancieren etwa die Grossbanken UBS (UBSG 10.77 6.21%) und Credit Suisse (CSGN 9.122 5%) weiter. UBS hat am Dienstag mit guten Zahlen gepunktet.

Aber auch Zykliker wie ABB (ABBN 18.765 2.63%), LafargeHolcim (LHN 40.56 3.92%) und Adecco (ADEN 42.61 3.8%) sind erneut gesucht. ABB hat ebenfalls am Vortag mit den Quartalszahlen überzeugt.

Die Aktien des Bauchemiespezialisten Sika (SIKA 161.1 -0.28%) notieren zwar über den Tagestiefstkursen. Allerdings treffen immer wieder grössere Verkäufe aus dem Ausland ein. Händler verweisen auf einen Kommentar aus dem Hause UBS. Darin warnt der Autor vor zu hohen Markterwartungen. Ausserdem bestätigt er seine Verkaufsempfehlung für die bei vielen seiner Berufskollegen noch immer beliebten Papiere.

Dass der SMI tiefer notiert, ist vor allem den Verlusten der Schwergewichte geschuldet. Roche (ROG 341.2 -3.27%) und Novartis (NOVN 84.83 -2.21%) liegen am Ende des SMI. Auch Nestlé (NESN 103.06 -1%) geben nach. Im Fall von Roche und Nestlé sprechen Börsianer von Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf der beiden Titel.

AMS mit Kurssprung

AMS (AMS 13.33 24.58%) fallen mit kräftigen Avancen auf, das liegt sowohl an den eigenen Zahlen des Unternehmens als auch an der insgesamt guten Branchenstimmung nach den Alphabet-Zahlen. AMS selbst hat im Startquartal 2020 sowohl den Umsatz als auch die Ergebnisse deutlich gesteigert. Trotz Coronakrise rechnet die Gruppe auch für das zweite Quartal mit hohem Umsatz und guten Margen.

Weitere Gewinne fahren die arg gebeutelten Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 31.98 7.93%) ein, die damit ihre Erholung fortsetzen.

Auf der anderen Seite geben OC Oerlikon (OERL 7.275 2.46%) nach. Sie leiden unter einer Abstufung durch BaaderHelvea. Schwächer sind ebenfalls die Gesundheitswerte aufgelegt. So büssen Straumann (STMN 744.2 -0.67%), Sonova (SOON 177.3 -2.96%) und Vifor Pharma (VIFN 145.2 0.45%) ein.

EFG (EFGN 6.21 2.31%) notieren im Plus. Die Privatbank stemmt sich im ersten Quartal erfolgreich gegen die negativen Einflüsse der Coronakrise.

Grössere Kursbewegungen sind auch im breiten Markt zu sehen. So ziehen Komax (KOMN 142.7 5.08%) an. Auch für Autoneum (AUTN 84.7 12.19%) geht es klar nach oben. Neben Analystenkommentaren sehen Händler die Titel durch den insgesamt festeren Autosektor in Europa gestützt.

Asien wenig aussagekräftig

In Asien halten sich Anleger am Mittwoch zurück. In Tokio tendiert der Nikkei 225 seitwärts, der breiter gefasste Topix 500 ebenfalls. Der Hang Seng in Hongkong steigt leicht, um 0,2%. Der Shanghai Composite avanciert 0,4%, und der Kospi in Seoul kommt 0,9% voran.

Euro behauptet sich

Der Euro steigt am Mittwoch vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed leicht. Derzeit wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0865 $ gehandelt. Zum Franken festigt sie sich bei einem Stand von 1.0564 Fr. Der Dollar ist hingegen auch zum Franken etwas leichter, wie Kurse von 0.9718 Fr. zeigen.

Ölpreis steigt massiv – Unsicherheit bleibt

Der Ölpreis legt am Mittwoch stark zu und knüpft damit an die Erholung vom Vorabend an. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 23 11.6%) gut 22 $. Trotz der leichten Erholung bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt bestehen. Einer wegen der Coronapandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu grosses Angebot gegenüber.

Der Goldpreis zeigt sich wenig bewegt bei einem Kurs von derzeit 1706 $ pro Feinunze.