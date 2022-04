SMI: Solides Plus nach volatiler Sitzung

(AWP/Reuters) Den dritten Wochenverlust hintereinander vermochte der Leitindex SMI (SMI 12'128.76 +0.50%) nach dem schwachen Start in die Woche dennoch nicht zu verhindern. Nach einem bereits freundlichen Start zogen die Aktien am Nachmittag auf ihre Tageshöchststände an, ehe unter Führung der nachgebenden Schwergewichte die Kurse gegen Handelsende wieder abbröckelten. Der Monat April verblieb damit im negativen Terrain. Die Volatilität ging am Berichtstag zwar leicht zurück, verblieb aber bei über 20 Punkten für den VSMI auf einem hohen Niveau.

Die Investoren seien trotz der zuletzt etwas gestiegenen Kurse weiterhin sehr vorsichtig geblieben, hiess es in Marktkreisen. Daher seien auch die Umsätze nicht überwältigend hoch gewesen. Die Unsicherheitsfaktoren Inflation, Ukraine-Krieg, Rezessionsgefahr und die Folgen der Corona-Lockdowns in China seien nicht aus dem Blickfeld verschwunden. Das mache die Märkte verletzlich und letztlich auch volatil.

Der SMI gewann 0,50% auf 12’128,76 Punkte. Auf Wochensicht ergab sich dennoch ein Minus von 1,1%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,76% auf 1875,22 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'603.08 +0.53%) um 0,53% auf 15’603,08 Punkte. Von den SLI-Aktien schlossen 23 im Plus und 7 im Minus.

Als klarer Tagessieger gingen Credit Suisse (CSGN 6.72 +5.56%) aus dem Handel. Händler erklärten sich den Kursgewinn am Tag der Generalversammlung vor allem mit einem «Short Squeeze» und «Meinungskäufen». Für viele Börsianer ist der Aktienkurs inzwischen so tief gefallen, dass er als sehr günstig beurteilt wird. An der GV haben die Aktionäre der CS-Spitze die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt, diejenige für das Jahr 2020 jedoch nicht. Explizit ausgeklammert von der Entlastung für 2021 waren allerdings die Themen mit Bezug zu den «Greensill-Fonds».

Dahinter waren konjunktursensitive Titel wie Kühne+Nagel, ABB (ABBN 29.60 +2.46%), Richemont (CFR 115.50 +2.12%) oder Swatch deutlicher gesucht. Technologietitel wie AMS Osram (AMS 12.14 +2.79%) und Logitech (LOGN 64.44 +2.91%) machten im Sog der starken US-Technologiebörse Nasdaq vom Vortag verlorenes Terrain wieder gut.

Temenos (TEMN 99.30 +1.33%) knüpften an den Kurssprung des Vortags an, als Übernahmespekulationen beim Bankensoftware-Spezialisten den Kurs um mehr als 17% nach oben schnellen liessen.

Als Klotz am Bein des Gesamtmarktes erwiesen sich wieder einmal die Schwergewichte: Nestlé (NESN 126.00 +0.11%) und Roche schlossen immerhin moderat im Plus, wogegen Novartis (NOVN 86.51 -0.44%) am Nachmittag in die negative Zone abrutschten. Bei Novartis sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem der Titel erst Mitte April neue Jahreshöchststände erreicht hatte. Teurer als jetzt waren die Aktien letztmals im ersten Quartal 2020.

Mit Sonova (SOON 355.20 -1.09%) und Alcon (ALC 70.30 -0.37%) waren weitere Papiere aus dem Gesundheitswesen nicht gefragt.

Im breiten Markt wurden EFG (EFGN 7.41 +0.54%) zum Schluss um 0,5% höher gehandelt. Die Privatbank hat für die ersten drei Monate ein «solides» Betriebsergebnis vermeldet. Zudem solle der ehemalige Julius Bär (BAER 47.27 +2.72%) und Pictet-Banker Boris Collardi Aktionär und Verwaltungsrat bei EFG werden.

Auch beim gebeutelten Vermögensverwalter GAM (GAM 1.02 +6.95%) gab es eine Personalie. Die Generalversammlung hat einen Vertreter der Grossaktionärin Bantleon Bank in den Verwaltungsrat gewählt. Die Aktie blickt indes auf fünf sehr schwache Wochen zurück, was nun offenbar die Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen hat.

Gute Gewinne verzeichneten darüber hinaus auch Meyer Burger (MBTN 0.4680 +4.56%). Der Solarzulieferer teilte am Freitag mit, dass er am ostdeutschen Standort in Freiberg die Produktion zusätzlich ausbauen wolle und auch die geplante Expansionsstrategie in den USA weiterhin vorangetrieben werde.

Amazon und Apple drücken Wall Street ins Minus

Enttäuschende Geschäftszahlen der beiden Technologiekonzerne Amazon und Apple machen der Wall Street zu schaffen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones.DJI fiel zur Eröffnung am Freitag um 0,4%. Der breit gefasste S&P 500.SPX und der technologielastige Nasdaq büssten jeweils etwa 1% ein.Die Aussicht auf Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed drücke ebenfalls auf die Stimmung, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. «Da sich der Schuldendienst zusehends verteuert, werden diejenigen Unternehmen, die ihre bisherigen Kredite durch höher verzinste ablösen müssen, sich abstrampeln müssen.» An der Börse gilt als sicher, dass die Fed in der kommenden Woche den Schlüsselsatz um einen halben Prozentpunkt anhebt und in den kommenden Monaten weitere Schritte folgen. Die Aktien von Amazon fielen um gut 10% und steuerten auf den grössten Tagesverlust seit acht Jahren zu. Der Online-Händler hatte ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen und einen verhaltenen Ausblick veröffentlicht. «Der Anstieg des Quartalsumsatzes liegt mit 7% unterhalb der Inflationsrate», monierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Ausserdem wachse die Cloud-Sparte AWS langsamer als die von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Bei Apple überschattete ein zurückhaltender Ausblick die überraschend starken Quartalsergebnisse. Der Elektronik-Konzern warnt wegen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lockdowns in China vor Beeinträchtigungen der Nachfrage und der Produktion. Er glaube aber nicht, dass Apple im kommenden Quartal die Markterwartungen deutlich verfehlen werde, kommentierte Analyst Kyle McNealy. Schliesslich habe sich der iPhone-Umsatz im abgelaufenen Quartal trotz der bereits bestehenden Lieferketten-Probleme besser entwickelt als gedacht. Die Apple-Aktie fiel dennoch um 1,3%.

Euro erholt sich von Fünfjahrestief zum US-Dollar

Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0570 $. Damit entfernt sich der Kurs wieder von dem am Vortag markierten Fünfjahrestief von 1,0472 $.

Auch zum Franken legte die Gemeinschaftswährung klar zu. Das Währungspaar notiert bei 1,0258 nach noch 1,0214 im frühen Handel. Der Dollar wird aktuell zu 0,9708 Fr. gehandelt, nachdem er sich am Vormittag zeitweise unter der 0,97-Marke bewegte.

Marktteilnehmer erklärten die Euro-Gewinne vor allem mit der freundlichen Aktienmarktstimmung in Europa. Der Dollar war deshalb weniger stark als Sicherheitsnetz gefragt. Unter Anlegern gilt der Greenback als Absicherung in ungewissen Zeiten. Bessert sich die Marktstimmung, sinkt oft auch das Interesse am Dollar etwas.

Am Vormittag wurden in Europa zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. Bestätigt wurde der hohe Preisauftrieb. In der Eurozone stiegen die Verbraucherpreise im April um 7,5%und damit so stark wie noch nie seit Einführung des Euro. Hintergrund sind sehr hohe Energiepreise und erhebliche Lieferstörungen im Welthandel, die auf die Corona-Pandemie zurückgehen und vom Ukraine-Krieg verstärkt werden. Wachstumsdaten aus den Euroländern fielen unterschiedlich aus. Deutschland überraschte im ersten Quartal mit einem moderaten Wachstum leicht positiv.

Unterdessen hat die russische Notenbank ihren Leitzins erneut gesenkt. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatte sie ihn zur Stützung des Rubel stark angehoben, mittlerweile hat sich die russische Währung stabilisiert. Die Zentralbank nutzt den Spielraum, um den Zins zur Stützung der durch Sanktionen belasteten Wirtschaft zu senken. Der Rubel zeigte zunächst wenig beeindruckt.

In den USA stehen am Nachmittag ebenfalls einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Unter anderem wird ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmass erwartet. Aufgrund der hohen Inflation werden von der Federal Reserve in diesem Jahr rasche und deutliche Zinsanhebungen sowie eine spürbare Verringerung ihrer angeschwollenen Bilanz erwartet. In der kommenden Woche dürfte die US-Notenbank den Leitzins nach der jüngsten Zinswende kräftig erhöhen, während die EZB noch zögert.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 108,53 $. Das waren 94 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 105.14 +2.97%)) stieg um 71 Cent auf 106,07 $. Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise nach einem Pressebericht zugelegt. Demnach hat Deutschland seinen Widerstand gegen ein Verbot für Rohölimporte aus Russland aufgegeben. Deutschland sei nun bereit, kein russisches Öl mehr zu kaufen und mache damit den Weg für ein EU-Importverbot frei, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Regierungsvertreter. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte ein Ölembargo gegen Russland in dieser Woche bereits als «handhabbar» bezeichnet.

Stimmung an asiatischen Börsen bleibt fragil

Asiatische Börsen haben am Freitag dank einer soliden Wall-Street-Sitzung leichte Gewinne verbuchen können. Dennoch standen sie vor dem schlechtesten Monat seit zwei Jahren, da Wachstumsängste in China und eine drohende US-Zinserhöhungen die Stimmung belasteten. «Es gibt vier kurzfristige Katalysatoren, die den Markt im Moment antreiben: Die US-Earnings, die wir etwa zur Hälfte hinter uns haben, steigende US-Staatsanleihenrenditen und viele hawkische Äusserungen der Fed, der Krieg in der Ukraine und die chinesische Politik», sagte Fook-Hien Yap, Senior Investment Stratege bei Standard Chartered Wealth Management.

Die Börse in Shanghai.SSEC lag 0,3% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.CSI300 verlor 0,1%.