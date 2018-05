SMI sackt wegen Italien-Sorgen ab

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse startet schwächer in den neuen Handelstag. Negative Vorgaben aus China und Japan, aber vor allem der bevorstehende Wahlkampf in Italien, bei dem auch der Verbleib des Landes in der Eurozone ein Thema sein dürfte, dämpfen die Anlagebereitschaft der Marktteilnehmer, sagen Händler.

Der Swiss Market SMI (SMI 8661.13 -1.31%) eröffnet 0,6% niedriger und rutscht im frühen Handel markant bis –1,8% ab. Am Vortag ist der Leitindex 0,2% gestiegen.

Aus Furcht vor einem weiteren Erstarken der europakritischen Kräfte in Italien ziehen sich Anleger in grossem Stil aus europäischen Wertpapieren zurück. Dax (DAX 12644.44 -1.7%) und Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3414.49 -1.96%) verlieren deutlich. Der Leitindex der Mailänder Börse fällt zeitweise sogar um 3,7% auf ein Zehnmonatstief.

SMI-Banken büssen klar ein

Alle Werte im Schweizer Leitindex verlieren. Besonders die Finanztitel büssen kräftig ein. So notieren Credit Suisse (CSGN 15.555 -3.2%) am Ende des Blue-Chip-Tableaus. Auch die anderen Bankwerte um UBS (UBSG 15.295 -2.73%) und Julius Bär (BAER 59.44 -2.37%) verzeichnen klare Verluste. Kaum besser ergeht es den Versichereraktien um Zurich Insurance (ZURN 297.4 -2.62%), Swiss Re (SREN 88.82 -2.42%) und Swiss Life (SLHN 343.5 -2.94%).

Ein starker Anstieg der Uhrenexporte im April kann den Aktien von Richemont (CFR 91.7 -1.55%) und Swatch Group (UHR 472 -1.05%) keine Impulse verleihen. Die Titel geben ab.

Der Genussschein von Roche (ROG 216.3 -0.55%) verliert weniger als der Gesamtmarkt. Der Pharmakonzern hat positive Studiendaten zum Krebsmedikament Tecentriq veröffentlicht. Es wirke zusammen mit Chemotherapie bei Patienten mit einer Form von Lungenkrebs verglichen mit Chemotherapie allein lebensverlängernd.

Novartis (NOVN 74.9 -1.16%) geben ab. HSBC (HSBA 726 -1.24%) senkt das Rating für die Aktien des Pharmakonzerns von «Buy» auf «Hold» und reduziert das Kursziel von 84 auf 79 Fr.

Auch am breiten Markt ist der Kursrückgang zum Teil deutlich. Der Index der kleinen und mittelgrossen Unternehmen, SMIM (SMIM 2596.185 -1.3%), handelt deutlich schwächer.

Am deutlichsten geben die Aktien des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 146 -3.38%) ab.

Die Aktien des Kolbenkompressorspezialisten Burckhardt büssen ein. Das Industrieunternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr mehr Umsatz und weniger Gewinn eingefahren.

Asien mit Verlusten

Die Märkte in Asien tendieren mehrheitlich schwächer. In Japan gibt der Nikkei 225 0,6% nach. Auch der breiter gefasste Topix verliert (–0,5%). Wachsende Furcht vor Kreditausfällen und eine nachlassende Konjunktur lassen den Hang Seng in Hongkong 0,6% sinken. Die Börsen auf dem chinesischen Festland büssen ein. Der CS300 gibt 0,4% nach und der Markt in Schanghai 0,2%.

Euro weiter schwach

Der Euro verliert gegenüber dem US-Dollar und dem Franken weiter. Die Gemeinschaftswährung rutscht zur Schweizer Valuta unter die Marke von 1.15 Fr. und liegt aktuell bei 1.1458 Fr. Zum Greenback kostet sie 1.1538 $. Der US-Dollar handelt zu 0.9929 Fr.

Gold wieder unter 1300 $

Der Ölpreis stabilisiert sich nach zum Teil deutlichen Verlusten an den Vortagen zunächst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 75.762 0.57%) kostet gut 75 $. Gold (Gold 1303.94 0.42%) rutscht wieder unter die Marke von 1300 $ und notiert derzeit bei 1298 $ pro Feinunze.