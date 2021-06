SMI schliesst knapp im Plus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag mehrheitlich leicht gestiegen. Der Leitindex SMI (SMI 12'028.45 +0.16%) war im frühen Handel noch bis knapp an seine Rekordmarke von 12’072 Punkten herangekommen und versuchte am Nachmittag nochmals, die Marke zu erreichen. Bei Handelsende in Zürich resultierte ein kleines Plus von knapp 0,2%. Die Sorge, die Pandemie könnte in die Verlängerung gehen, nachdem man das Thema an der Börse schon abgehakt hatte, wirke derzeit etwas wie eine kalte Dusche für einige Marktteilnehmer, meinte ein Händler. Und während die Länder mit einer zügig verlaufenden Impfkampagne von der Deltavariante weniger betroffen sein dürften, berge die hoch ansteckende Mutante ein Risiko für die Staaten, die mit der Immunisierung ihrer Bevölkerung nicht so weit fortgeschritten seien. Entsprechend sei eine Pandemieerholung der unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu beobachten.

In New York stiegen die Kurse mehrheitlich, das Tempo war eher gering. Gestützt auf Kursgewinne der Finanzwerte ging die Rekordjagd an Wallstreet damit in die nächste Runde. Der S&P 500 (S&P 500 4'280.40 +0.21%) avancierte bei Börsenschluss in Europa 0,2%. Der Dow Jones (Dow Jones 34'274.22 -0.03%) stieg 0,3%. Die Technologiebörse Nasdaq Composite hielt sich mit 0,1% knapp in der Gewinnzone.

Zykliker gesucht

Die Grossbanken UBS (UBSG 14.29 +0.42%) und Credit Suisse (CSGN 9.73 +0.33%) sowie Partners Group (PGHN 1'418.50 +1.18%) wiesen Gewinne aus. Am Vortag noch hatten sinkende Renditen in den USA die Branche tendenziell etwas belastet.

Ein Bezirksgericht in Dallas verurteilte Credit Suisse im Zusammenhang mit dem NexPoint Strategic Opportunities Fund (NHF) zu einer Strafe. Die Grossbank muss an die Claymore Holding, Sammelklägerin von NHF und Highland Capital Management, 121 Mio. $ entrichten, wie NexPoint am Dienstag mitgeteilt hatte.

Zykliker standen auf den Kaufzetteln der Investoren, wie Avancen in ABB (ABBN 31.80 +0.86%), Sika (SIKA 308.00 +0.88%), Geberit (GEBN 706.40 +1.15%) oder Holcim (HOLN 55.94 +0.14%) zeigten.

Etwas stärker präsentierten sich Givaudan (GIVN 4'344.00 +0.28%), nachdem sich sowohl Jefferies als auch Citigroup (C 69.73 -2.49%) zuversichtlich zu den bevorstehenden Halbjahreszahlen geäussert hatten.

Die Schwergewichte Novartis (NOVN 84.57 -0.4%) und Roche (ROG 348.80 +0.22%) hatten den Gesamtmarkt zunächst gebremst. Die GS von Roche bauten ihr Minus im Handelsverlauf jedoch ab. Nestlé (NESN 116.30 +0.16%) schlossen im Plus, konnten dem SMI aber keine starken Impulse verleihen.

AMS legten zu. CEO Alexander Everke relativiert die aktuellen Schwierigkeiten im Konsumgütergeschäft. Man arbeite an «zahlreichen Lösungen, die dieses Geschäft in der Zukunft voranbringen und ihm mittelfristig Wachstum bringen werden», sagte der Firmenchef in einem am Dienstag publizierten Interview mit dem Onlineportal «The Market».

Die Anteilsscheine von Adecco (ADEN 63.72 +1.34%) waren erneut unter den Favoriten zu finden. Bereits zum Wochenstart waren sie nach einem Analystenkommentar von HSBC (5 420.75 +0.18%) verstärkt gesucht.

Julius Bär (BAER 61.08 +1.9%) stiegen deutlich. Morgan Stanley (MS 90.41 +3.09%) erhöhte das Kursziel für die Aktien des Vermögensverwalters von 72 auf 75 Fr. und beliess die Einstufung auf «Overweight».

Dufry (DUFN 54.50 -2.54%) und Flughafen Zürich (FHZN 154.10 -1.34%) waren erneut schwächer. Die Sorge um die Ausbreitung der Deltavariante hinterlasse auch auf Branchensicht ihre Spuren. Anleger hätten sich in den letzten Tagen bei Tourismus- und Airline-Aktien erst einmal wieder in Sicherheit gebracht, kommentierte ein Händler. Denn für die Unternehmen, die ihr Geld mit Ferien verdienen, sind neue politische Reisebeschränkungen aus Angst vor einem sich wieder beschleunigenden Infektionsgeschehen gleichzusetzen mit entgangenem Geschäft.

Deutliche Avancen machten Bystronic (CON 1'258.00 +7.89%). Der Blechverarbeiter (ehemals Conzzeta) verzeichnete einen hohen Auftragseingang und hob die Umsatzziele an.

Zudem zogen Siegfried (SFZN 884.00 +1.96%) nach einer positiv formulierten Ersteinstufung durch RBC an.

Dagegen fielen die Aktien von Zugbauer Stadler Rail (SRAIL 40.76 -2.11%) zurück. Die RAG-Stiftung offeriert im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 4,5 Mio. Stadler-Titel.

Polyphor (POLN 3.10 +3.33%) erholten sich leicht von dem durch schlechte Forschungsergebnisse ausgelösten Kurssturz am Vortag.

Asiens Börsen im Minus

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag von Verlusten geprägt. Weiterhin sorgt die Deltamutante von Covid-19 für Sorgen. So hat Hongkong deswegen alle Flüge aus Grossbritannien ausgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 und der breiter aufgestellte Topix notieren beide rund 1% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong sackt 0,9% ab. Aktien in Festlandchina notieren gemessen am CSI 300 1,1% tiefer. Der koreanische Kospi verliert 0,6%, der S&P/ASX 200 in Australien gibt 0,1% ab.

Dollar bei 92 Rp.

Der Kurs des Euros sank zum Dollar am Dienstag leicht und rutschte unter die Marke von 1.19 $. Um 17.30 Uhr MEZ wurde die Gemeinschaftswährung zu 1.1903 $ gehandelt und damit etwas niedriger. Zum Franken zeigte sie sich ebenfalls etwas leichter. So kostete sie 1.0960 Fr. Der Dollar schaffte derweil den Sprung knapp über die Marke von 0.92 Fr. und notierte bei 0.9203 Fr.

Ölpreis uneinheitlich

Die Entwicklungen beim Ölpreis veränderten mehrfach die Vorzeichen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.40 -0.35%) 74.50 $.

Gold (Gold 1'761.39 -0.96%) gab deutlich nach und lab bei einem Preis von 1760 $ pro Feinunze.

An den Kryptomärkten kam es zu einer Erholung, die den Preis von Bitcoin (Bitcoin 36'380.00 +5.78%) wieder über die Marke von 35’000 $ trieb.