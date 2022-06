SMI weiterhin im Minus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochnachmittag im Minus, auch wenn sich der Leitindex SMI (SMI 10'789.62 -0.18%) etwas von den Tagestiefstwerten erholt hat. Weiterhin lasten die Wachstumssorgen auf dem Aktienmarkt, nachdem am Vorabend das Konsumentenvertrauen in den USA unerwartet stark nachgegeben hatte.

Sollte der Konsum in den USA weiter nachgeben, könnte dies ein Zeichen für eine nahende Rezession in der grössten Volkswirtschaft sein, kommentierte ein Marktbeobachter. Im Fokus stehen weiterhin die Zentralbanken der USA aber auch der Eurozone, welche die hohe Inflation bekämpfen sollen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die US-Börsen dürften gemäss den Indexfutures wenig verändert eröffnen.

Der Swiss Market Index notiert um 14.55 Uhr 0,59% tiefer bei 10’745,83 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, büsst 0,94% auf 1646,59 Punkte ein und der breite SPI (SXGE 13'879.61 -0.34%) sinkt 0,66% auf 13’835,35 Zähler.

Stark unter Druck stehen auch am hiesigen Markt die technologienahen Titel. Stärkste Verlierer im SLI sind entsprechend die Titel des Chipherstellers AMS Osram (AMS 8.78 -4.30%) (-4,2%) und die Aktien des PC-Zubehörspezialisten Logitech (LOGN 50.24 -2.79%). Auch die Titel des Vakuumventil-Herstellers VAT Group (VACN 230.20 -3.28%) stehen klar im Minus.

Abwärts geht es auch mit weiteren typischen Zyklikern wie den Titel des Bauchemiespezialisten Sika (SIKA 218.60 -2.10%) oder des Personalvermittlers Adecco (ADEN 32.80 -2.79%). Schwach zeigen sich zudem die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (LONN 502.40 -1.80%).

Im Minus notieren auch Bankentitel wie Julius Bär (BAER 44.64 -2.62%) oder die Grossbankenwerte UBS (UBSG 15.72 -1.60%) und Credit Suisse (CSGN 5.61 -2.03%). Die Analysten der deutschen Oddo BHF bewerten das Investorenupdate der angeschlagenen CS vom Dienstag in einem Kommentar zwar positiv, sie senken aber ihre Prognosen und ihr Kursziel, um dem schwierigen Geschäfts- und Kapitalmarktumfeld Rechnung zu tragen.

Bei den Pharmaschwergewichten zeigen sich Roche GS (ROG 320.45 +0.91%) kaum verändert, während die Novartis-Titel abgeben. Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Novartis-Titel gesenkt und empfehlen sie weiterhin zum Verkauf.

Gestützt wird der Markt zudem von den Titeln des Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 111.32 +0.61%). Kursgewinne gibt es derweil auch für die Aktien des Duftstoffherstellers Givaudan (GIVN 3'364.00 +1.42%) und des Zahntechnikherstellers Straumann (STMN 113.35 +2.63%).

Ausblick USA: Markt wieder von Rezessionsängsten erfasst

Die US-Börsen dürften am Mittwoch angesichts wieder aufgeflammter Rezessionsängste verhalten in den neuen Handelstag starten. Eine Dreiviertelstunde vor Börseneröffnung taxierte IG den Dow Jones Industrial mit einem hauchdünnen Plus bei 0,07% auf 30’968 Punkten. Die vorbörslich noch schwachen Indikationen für die Standardwerte waren zuletzt zwar angezogen, doch deutet sich für die bereits am Vortag besonders schwachen Technologiewerte ein mauer Auftakt an: Den technologielastigen Nasdaq 100 (NDX 11'637.77 -3.09%) sah der Broker zuletzt 0,2% tiefer bei 11’614 Zählern.

Die Konjunktursorgen hatten bereits am Vortag die jüngste Erholung an der Wall Street im Keim erstickt, da sehr schwache Daten zur Konsumstimmung für einen Dämpfer gesorgt hatten. Das schwindende Verbrauchervertrauen nährt die gegenwärtige Sorge, dass die USA in eine Rezession abgleiten könnten. Gleichzeitig befürchten die Anleger, dass die US-Notenbank mit ihren Zinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation zu stark gegensteuert und die Konjunktur weiter abwürgt.

Einige Fed-Mitglieder hatten zuletzt versucht, das Risiko einer Rezession herunterzuspielen. Sowohl der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, als auch Mary Daly aus San Francisco räumten ein, dass die Inflation abgekühlt werden müsse, betonten aber, dass eine sanfte Landung immer noch möglich sei

«Die Zentralbanken bewegen sich auf einem sehr schmalen Grat und diktieren in gewissem Masse die Stimmung an den Märkten» erklärte Aktienstratege Emmanuel Cau von der britischen Bank Barclays (BARCl 1.57 -1.67%). «Es scheint, als befände sich der Markt in einem Tauziehen zwischen der Hoffnung, dass wir uns dem Höhepunkt der Inflation und der Zinsen nähern, und der Herausforderung einer sich verlangsamenden Wirtschaft und einer möglichen Rezession.»

Unter besonderer Beobachtung steht deshalb zur Wochenmitte die Währungshüter. Auf einem Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) spricht neben deren Chefin Christine Lagarde auch US-Notenbank-Chef Jerome Powell.

Unter den Einzelwerten rutschten im vorbörslichen Handel die Aktien des E-Autobauers Tesla um rund 1% ab. Kreisen zufolge streicht der Hersteller weitere Jobs wegen der aktuellen Wirtschaftskrise – 200 Menschen aus einem Autopilot-Projekt sollen gehen. Zudem soll ein Werk in Kalifornien geschlossen werden, hiess es. Die ebenfalls an der Nasdaq notierten Aktien des chinesischen Wettbewerbers Nio standen unterdessen nach Manipulationsvorwürfen deutlich unter Druck – der Leerverkäufer Grizzly warf dem Unternehmen vor, seine Bilanz und die Verkaufsdaten künstlich aufzublähen.

Gut kommen dagegen offenbar bei den Anlegern die Mittelfristziele des US-Logistikkonzerns Fedex an, die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 1% zu. Fedex hat sich für die drei kommenden Jahre weiteres Wachstum vorgenommen und will seine Profitabilität weiter steigern.

Bed Bath & Beyond vermeldete unterdessen einen unerwartet hohen Verlust für das erste Geschäftsquartal. Zudem wechselt das Unternehmen seinen Chef aus. Auch bei Pinterest (PINS 19.78 +0.41%) könnte eine Personalie in der obersten Chefetage bewegen – der langjährige Chef der Internetfirma, Ben Silbermann, tritt ab und macht nun Google -Manager Bill Ready Platz.

Einen Blick wert sein könnten auch generell Internetaktien von Amazon (AMZN 109.73 +2.17%) , Google, Meta und Co. – JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth kürzte zuletzt in einer umfassenden Branchenstudie seine Annahmen und die Kursziele für die Internetbranche angesichts des aktuellen makroökonomischen Gegenwinds, der einerseits die Lust der Verbraucher auf Konsum und die Werbeausgaben dämpfen dürfte.

Erstmals seit März ist der Euro zum Franken am Mittwoch unter Parität gefallen. Nachdem die Schweizerische Nationalbank vor zwei Wochen überraschend die Zinsen erhöht und den Franken nicht länger als hoch bewertet bezeichnet hatte, war es laut Marktteilnehmern nur eine Frage der Zeit, bis dies passiert.

Am Mittwochmittag kostet ein Euro 1,0006 Fr. Zuvor war er bis auf 0,9999 abgerutscht. Im März hat das Währungspaar bei 0,9972 sein bisheriges Jahrestief gesetzt. Davor notierte der Euro zum Franken letztmals 2015 unter Parität, als die SNB (SNBN 6'440.00 +0.94%) den Mindestkurs aufgehoben hatte.

Der Franken zieht auch zum US-Dollar an. Entsprechend notiert das USD/CHF-Paar aktuell bei 0,9508. Das bisherige Tagestief hat es kurz zuvor bei 0,95 erreicht. Das bisherige Jahrestief ist mit 0,9092 Fr. allerdings noch in einiger Entfernung.

Die Investoren-Stimmung sei erneut durch eine starke Vorsicht geprägt, heisst es am Markt. Inflations- und Konjunktursorgen belasteten einmal mehr. Auslöser ist unter anderem der unerwartet starke Rückgang des Konsumentenvertrauens in den USA vom Vortag.

Aber auch der neuerliche Anstieg der Rohöl- und Gaspreise befeuert die ohnehin ausgeprägten Inflations- und Zinsängste. In diesem Umfeld seien sichere Häfen wie der Franken gesucht, sagen Händler.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone und legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Nachdem sie am Morgen noch leicht in der Verlustzone gestanden hatten, drehten sie im Handelsverlauf ins Plus und knüpften damit an die Gewinne der Vortage an. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,40 $. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 51 Cent auf 112,27 $.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Branchenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände um 3,8 Mio. Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Dabei wird die US-Regierung die Lagerentwicklung der vergangenen zwei Wochen melden. Wegen technischer Probleme konnten die Daten in der vergangenen Woche nicht veröffentlicht werden und werden am Nachmittag nachgereicht. «Dies soll zusammen mit den regulär anstehenden Lagerdaten für die letzte Berichtswoche erfolgen, so dass heute Nachmittag zwei Lagerberichte zur Veröffentlichung anstehen», sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 7.05 -1.62%).

Bitcoin droht erneuter Fall unter 20’000 Dollar

Nach einer stabileren Phase im Nachgang der Talfahrt im Kryptowährungsmarkt, gerät der Kurs des Bitcoin zur Wochenmitte wieder unter Druck. Ein erneuter Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 20’000 $ berge neues Abwärtspotenzial, warnen Marktbeobachter.

Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin-Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bei 20’090 $. Das ist ein Minus von gut 1% zur Vorwoche. Im Wochenverlauf stieg die «Krypto-Leitwährung» bis über die Marke von 21’800 $, bevor sie am Mittwochmorgen wieder kurzeitig für unter 20’000 $ gehandelt wurde. Die Marktkapitalisierung aller bisher «geschürften» Bitcoins beträgt zur Berichtszeit rund 384 Mrd.

Momentan stehen laut Marktbeobachtern vor allem Aktien von Unternehmen unter Druck, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen. Sie leiden momentan unter den tiefen Kursen. So sackten die Anteilsscheine der Kryptobörse Coinbase am Dienstag um schlussendlich 8,5% ab. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie der US-Kryptohandelsfirma damit rund 80% an Wert.

Aber auch die Verwerfungen rund um Terra und Celsius ziehen wieder weitere Kreise. So gab etwa der Kryptohändler Voyager Digital bekannt, dass der angeschlagene Krypto-Hedge-Funds Three Arrows Capital der Zahlung eines insgesamt 670 Mio. $ schweren Darlehens nicht nachgekommen sei. Die Aktien erlebten daraufhin einen erneuten Ausverkauf und steht auf Jahressicht nun 97% im Minus.

Weitere Blockchain-Währungen entwickelten sich derweil im Verlauf der letzten Woche eher uneinheitlich. Die Nummer zwei am Markt, Ether (ETH), notiert bei 1129 $ und damit leicht tiefer im Vergleich zur Vorwoche.

Die Konkurrenz zu ETH, wie etwa Solana (SOL), müssen mit einem Minus von 2,5% höhere Wochenverluste einstecken. Klar im Plus notieren derweil beispielsweise Avalanche (AVAX) und Polygon (MATIC) mit Zugewinnen von über 8% bzw. über 26%.

Der Marktwert aller rund 19’900 Internetwährungen beträgt zur Berichtszeit rund 940 Mrd. $, 12 Mrd. mehr als noch vor Wochenfrist.