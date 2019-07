SMI schliesst stabil

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag anfängliche Verluste wettgemacht und stabil geschlossen. Das Geschäft verlief laut Händlern in ruhigen Bahnen. Vor den zahlreichen Firmenabschlüssen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, und dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig. Weil die Schweizer Börse am Donnerstag wegen des Nationalfeiertags geschlossen bleibt, gingen sie keine unnötigen Risiken ein, da sie erst am Freitag reagieren könnten, falls es nach der US-Zinsentscheidung zu Kursausschlägen kommen sollte, hiess es am Markt.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9890.9 -0.8%) stand bei Eröffnung 0,3% tiefer. Im frühen Handel dämmte er einen Teil der Verluste ein. Nach dem Mittag drehte er ins Plus und avancierte sogar wieder Richtung 10’000. Bei Handelsschluss in Zürich lag der SMI unverändert verglichen mit dem Schlusskurs am Freitag. In der Vorwoche hatte der Leitindex 0,3% gewonnen.

In New York wendeten sich die Anleger vor allem von Technologieaktien ab. Der Nasdaq Composite fiel bei Börsenschluss in Europa 0,7%. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 3013.18 -0.26%) gab 0,2% nach. Derweil legte der Dow Jones (Dow Jones 27198.02 -0.09%) mit 0,3% leicht zu.

Nestle zogen an

Im Schweizer Leitindex setzten die Aktien von Nestlé (NESN 105.14 -0.08%) den Aufwärtstrend fort. Eine Reihe von Analysten hatte das Kursziel für die Titel des Nahrungsmittelriesen erhöht. Die neuen Werte lauten auf 110 bis 117 Fr. Nestlé hatte am Freitag mit seinem Halbjahresbericht und dabei vor allem mit einer unerwartet starken Verbesserung der operativen Marge die Anleger überzeugt.

Einen Abschlag erfuhren die Aktien von Novartis (NOVN 90.74 -0.87%). Der Pharmariese hatte in der wichtigen Paragon-Studie mit dem Herzmittel Entresto die Ziele verfehlt.

Die anhaltenden Demonstrationen in Hongkong stimmten die Anleger bei den Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 85.86 -1.22%) und Swatch Group (UHR 291.5 -1.39%) vorsichtig, hiess es am Markt.

Zur Schwäche neigten zudem konjunktursensitive Titel wie ABB (ABBN 18.68 1.36%) und Adecco (ADEN 54.4 -1.2%). Die Bankwerte um UBS (UBSG 11.16 -2.02%) und Credit Suisse (CSGN 11.75 -2.45%) dämmten nicht nur ihre Verluste ein, sondern drehten am Nachmittag auch noch ins Plus.

Clariant schwach

Im SMIM (SMIM 2591.34 -0.48%) arbeiteten sich die Aktien des Hörsystemespezialisten Sonova (SOON 229.1 -0.87%) an die Spitze. Auch die Titel des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 86.5 -2.04%) schlossen fester.

Die Aktien von Clariant (CLN 18.17 -1.14%) tendierten klar tiefer. Goldman Sachs (GS 221.4 0.49%) hatte den Titel auf «Neutral» von «Buy» herabgestuft. Am Wochenende hatte sich der CEO von Grossaktionär Sabic dahingehend geäussert, dass die Saudis kein Interesse an einer Vollübernahme Clariants haben.

Auch Industrietitel wie Georg Fischer (FI-N 861 -0.75%), OC Oerlikon (OERL 10.76 -3.32%) und VAT Group (VACN 124.65 -0.48%) verloren.

Am breiten Markt gaben SFS (SFSN 76.45 -1.67%) nach. Berenberg hatte das Kursziel für den Befestigungstechniker auf 60 von 65 Fr. reduziert und empfiehlt den Titel zum Verkauf.

Airesis (AIRE 1.22 -0.81%) stiegen nach dem Zwischenbericht deutlich.

Des weiteren fallen Leontey und Zehnder (ZEH 37.4 -2.09%) mit klaren Kursgewinnen auf.

Asien mit Verlusten

Die asiatischen Aktienmärkte starteten schwach in die Woche. In Tokio gab der Nikkei 225 0,4% nach. In China hielten sich die Einbussen in Grenzen. Der Shanghai Composite notierte 0,2% tiefer. Auch in Shenzhen fielen die Kurse nur leicht unter den Vorwochenschluss. Grösser waren die Verluste in Hongkong und in Korea. Der Hang Seng verlor unter dem Eindruck weiterer Proteste in Hongkong 1,5%. In Seoul litt der Kospi unter schwachen Gewinnzahlen von einigen Unternehmen. Der Index verlor 1,7%.

Euro minimal leichter zum Franken

Der Euro bewegte sich am Montag kaum. Er konnte sich zum Dollar nach deutlichen Kursverlusten der Vorwoche vorerst etwas stabilisieren. Die Gemeinschaftswährung wurde um 17.30 Uhr MESZ zur US-Valuta bei 1.1134 $ gehandelt. Zum Franken tendierte der Euro nach zwischenzeitlich klareren Verlusten minimal leichter bei 1.1048 Fr. Der Dollar kostete mit 0.9923 Fr. etwas weniger.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis notierte nach anfänglich leichten Verlusten zu Beginn der neuen Handelswoche stabil. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.66 1.68%) kostete bei Börsenschluss gut 63 $. Der Goldpreis notierte unverändert bei 1419 $ pro Feinunze.