SMI rückt vor

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einem schwächeren Start im Verlauf leicht in die Gewinnzone vorgestossen. Geschuldet ist dies vor allem der Erholung bei den schwergewichtigen Nestlé (NESN 113.56 -0.49%) und den Pharmariesen. Der weitere Verlauf dürfte davon abhängen, ob die Anschlusskäufe anhalten und die Märkte die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten positiv aufnehmen, sagt ein Händler.

Im Fokus stehen die Aktien der Unternehmen, die mit Ergebnissen aufgewartet haben. Dazu zählt insbesondere die Credit Suisse, deren Aktien mit starken Abschlägen auf den Gewinneinbruch im zweiten Quartal reagieren. Die Grossbank hat aufgrund der Entwicklung im Zusammenhang mit der Archegos- und Greensill-Affäre deutlich weniger verdient (lesen Sie hier mehr). Dagegen ziehen UBS (UBSG 14.98 +1.59%) an.

Die Aktien von Nestlé gaben zunächst ebenfalls deutlich nach, setzen dann aber wieder zu einer Erholung an, weil viele Marktteilnehmer die tieferen Kurse als gute Gelegenheit angesehen hätten, um bei einem Toptitel günstig einzusteigen, sagt ein Händler. Der Nahrungsmittelhersteller ist organisch stärker als am Markt erwartet gewachsen, hat sich aber etwas vorsichtiger zur Margenentwicklung geäussert.

Deutlich tiefer notieren Clariant (CLN 19.26 -0.39%), der dritte Blue Chip mit Zahlen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, heisst es am Markt. Zudem legt er die Latte für das ganze Jahr etwas höher. Da viele Mitbewerber in jüngster Zeit über eine ähnliche Entwicklung berichtet hätten, komme dieser «Beat» halt doch nicht ganz unerwartet, sagt ein Händler.

Moderate Gewinne in Europa

Die europäischen Aktienmärkte legen am Donnerstag leicht zu. Eine Fülle von Quartalszahlen beschäftigte dabei die Marktteilnehmer. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 4'124.87 +0.53%) gewinnt dabei etwas mehr als der deutsche Leitindex Dax (DAX 15'644.85 +0.48%).

Volkswagen (VOW3 204.65 +0.39%) schwanken nach Zahlen und Anhebung der Renditeziele recht stark. Die NordLB spricht von einem «verblüffend starken ersten Halbjahr» für den Autobauer. In China offenbarten sich aber Schwächen, so Analyst Frank Schwope. Die anstehende Übernahme des Autovermieters Europcar sieht er als Baustein einer Multichannel- Strategie.

Derweil laufen die Geschäfte des Baustoffkonzerns Heidelbergcement immer besser. Das Management wird deshalb zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hob das Gewinnziel an. Anleger haben sich aber offenbar etwas mehr erhofft.

Der Digitalisierungsboom mit einer immer weiter wachsenden Nachfrage nach schneller und effizienter Datenübertragung lässt die Auftragsbücher des Spezialanlagenbauers Aixtron (AIXA 22.67 +7.29%) immer dicker werden. Die Anleger honorieren dies.

Euro baut zum Dollar Gewinne aus

Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vorabend ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1859 $ und damit so viel wie seit gut zwei Wochen nicht mehr.

Zum Franken gibt der Euro in der Nacht auf den Donnerstag leicht nach. Die Gemeinschaftswährung notiert derweil auf 1,0777 nach 1,0786 Fr. am Vorabend. Derweil wird auch der Dollar zum Franken leicht tiefer gehandelt als noch am Vorabend und steht auf 0,9087 nach 0,9109 Fr. am Mittwochabend.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre moderaten Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.87 +0.17%) 74,25 $. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 72.64 +0.5%)) stieg um 39 Cent auf 72,78 $. Die Preise rangieren damit etwa vier Dollar unter ihren Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs.