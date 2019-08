Schweizer Börse schliesst über 9800

(+0,8%)(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt hat leicht negativ eröffnet, doch schnell ins Plus gedreht und anschliessend die Gewinne ausgebaut. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9840.9 0.85%);+0,8%) schliesst mit knapp 1% Tagesgewinn.

In Europa hat Italien für Schlagzeilen gesorgt. Die Aussicht auf eine neue Regierung in Italien unter Giuseppe Conte und ermutigende Signale aus China im Handelsstreit mit den USA haben den europäischen Börsen zu Kursgewinnen verholfen. Dax (+0,8%) und Euro Stoxx 50 (+0,8%) schliessen mit einem satten Kursplus.

Hierzulande haben UBS (+1,2%) für Bewegung gesorgt. Mit Iqbal Khan wechselt ein früherer CS-Manager in die Geschäftsleitung der Grossbank. Per Anfang Oktober wird er Co-Leiter der Sparte Global Wealth Management und tritt damit die Nachfolge von Martin Blessing an. Zusammen mit Tom Naratil wird Khan die grösste Sparte der UBS verantworten (lesen Sie hier mehr). Deutlich zugelegt haben auch die Aktien der anderen Schweizer Grossbank, Credit Suisse (+1,6%).

Die weiteren Finanzpapiere haben solide peformt. Einzig Swiss Re (+0,3%) haben zwischenzeitlich Verluste verzeichnet. Zum Rückversicherer hat es geheissen, dass sich die Investoren zum Start der Hurrikansaison in Nordamerika zurückhalten.

Nach den Verlusten vom Vortag haben Temenos (+2,8%) fester tendiert. Mit der Übernahme des US-Rivalen Kony kann die Genfer Softwareschmiede jedoch nicht bei allen Analysten punkten. Wie verlautet, stehen vor allem strategische Überlegungen im Vordergrund (lesen Sie hier mehr).

Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan (+1,9%) ist gut angekommen, dass er seine mittelfristigen Ziele für den Zeitraum von fünf Jahren bis 2020 bestätigt hat. Demnach soll weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5% erreicht werden.

Halbjahreszahlen im Fokus

Am Donnerstag haben aus der zweiten Reihe einige Unternehmen Zahlen vorgelegt, darunter Vaudoise Versicherung (+0,4%) und Helvetia (+1,8%).

Der Waadtländer Versicherer ist in der Sachversicherung, seinem Hauptgeschäft, gewachsen und hat besonders in der Deutschschweiz zugelegt (lesen Sie hier mehr).

Auch die Helvetia-Gruppe ist im ersten Halbjahr 2019 gewachsen und hat deutlich mehr verdient (lesen Sie hier mehr).

Am breiten Markt hat Hiag Immo (–5,9%) für Gesprächsstoff gesorgt. Die Ankündigung von millionenschweren Folgekosten im Zusammenhang mit dem Konkurs eines Mieters veranlasst die Anleger der Immobilienfirma zu Verkäufen. Es handelt sich um die zweite Gewinnwarnung innerhalb von zwei Wochen (lesen Sie hier mehr).

Zugelegt haben Schindler (+2,7%), AMS (+2,6%) und Sika (+1,6%). Bei den ohnehin volatilen AMS-Papieren ist auf die Vortagesverluste verwiesen worden, als Spekulationen über Verkäufe eines Grossinvestors auf den Kurs drückten.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax legt zu

In Deutschland sind die Aktien des IT-Unternehmens Cancom gefragt gewesen, die an ihrem ersten Tag im MDax zeitweise über 2% zulegt haben. Der ausserplanmässige Wechsel in den Mittelwerteindex war nötig geworden, weil der Streubesitz von Axel Springer nach der Übernahme durch KKR unter die nötige Schwelle gefallen war. In den Kleinwerteindex SDax ist dafür der Essener Immobilienentwickler Instone nachgerückt. Regulär überprüft die Deutsche Börse (DB1 127.65 0.35%) die Zusammensetzung ihrer Indizes in der kommenden Woche.

In Paris sind die Aktien des Mischkonzerns Bouygues in die Höhe geschnellt. Das Telekom- und das TV-Geschäft hat dem Unternehmen in der ersten Jahreshälfte ein besseres Ergebnis als erwartet beschert und über die Schwäche im Baugeschäft hinweg geholfen.

Anleger haben zudem ihren Blick weiterhin auf Grossbritannien gerichtet. Dort hatte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch die Sitzungstage des Parlaments vor dem geplanten EU-Ausstieg zusammengestrichen und damit Spekulationen über einen ungeregelten Brexit befeuert (lesen Sie hier mehr).

Ölpreise ohne klare Richtung

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Nach zum Teil deutlichen Gewinnen in den beiden vergangenen Handelstagen hat am Morgen zunächst eine leichte Gegenbewegung eingesetzt. Am späteren Nachmittag liegt der Preis für Nordsee-Öl Brent (Brent 60.8 0.71%) noch in der Verlustzone, während der US-Preis WTI (WTI 56.61 1.62%) in die Gewinnzone gedreht hat.