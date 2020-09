SMI weiterhin im Minus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer. Der Leitindex SMI (SMI 10277.9 -0.3%) verliert bei Eröffnung 0,3%. Im frühen Handel weitet er seine Verluste aus. Noch vor dem Mittag baut er einen Teil der Abgaben ab. Die Aktien hätten zwar vorübergehend von den Hoffnungen auf ein neues Corona-Stimuluspaket in den USA profitiert, für weitere Kursgewinne fehle den Investoren aber noch immer Klarheit in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung, hiess es in Börsenkreisen. Und Unsicherheit mache sich auch wegen des für die Nacht auf Mittwoch angesagten ersten TV-Duells zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden breit.

Die Finanzgemeinde hoffe aber auf mehr Licht in Bezug auf die Position Bidens hinsichtlich des Handelsstreits mit China und anderer Themen. In den Vordergrund rückt auch wieder das Thema Brexit, denn am heutigen Dienstag beginnt eine neue Runde von Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU. Etwas getrieben werden die Aktien auch vom nahenden Ende des dritten Quartals, da es dabei in der Regel zu Umschichtungen in grösseren Depots kommt, wie ein Händler erklärte.

Novartis an der Spitze, Roche am Ende

Im SMI belasten besonders die Abgaben in Roche (ROG 323 -1.52%). Für die Genussscheine hat Berenberg die Abdeckung mit «Hold» wieder aufgenommen.

Optimistischer zeigt sich das Institut für Novartis (NOVN 81.6 1%), die es zum Kauf empfiehlt. Novartis werden aber auch von einem Upgrade des ESG-Ratings durch MSCI gestützt, wie es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank heisst. Zudem gab es Nachrichten: Novartis hat für einen ungenannten Preis zwei Produktionsstätten in Spanien an den Pharmazulieferer Siegfried verkauft. Vor allem aber hat Berenberg die Bewertung für die Aktien mit «Buy» und einem hohen Kursziel wieder aufgenommen. Siegfried (SFZN 603.5 5.05%) legen klar zu.

Überdurchschnittliche Einbussen nehmen die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 214.3 -0.92%) und Richemont (CFR 61.96 -0.39%) hin. Der Uhrenhersteller Swatch Group ist am Wochenende Opfer eines Cyber-Angriffs geworden, der verschiedene Aktivitäten betroffen hat. Die Systeme sind noch nicht wieder vollständig hergestellt. Das Unternehmen will nun eine Klage einreichen. Am Tabellenende sind die Gewinner des gestrigen Tages zu finden. So büssen die Banktitel UBS (UBSG 10.14 -1.27%) und Credit Suisse (CSGN 9.156 -0.95%) klar ein.

In die Gewinnzone arbeiten sich die Valoren des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 541.8 0.26%) und des Industriekonzerns ABB (ABBN 23.62 0.43%) vor.

AMS gesucht

An der Tabellenspitze im SMIM (SMIM 2606.779 -0.1%) stehen die Chipwerte AMS (AMS 20.3 6.56%). Mit Logitech (LOGN 69.34 1.4%) zeigen sich auch andere Tech-Papiere fester. Auf der anderen Seite sind die Titel des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 126.5 -1.17%) zu finden.

Verluste verzeichnen die reisenahen Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 28.89 -1.26%) sowie Flughafen Zürich (FHZN 127.1 -0.7%).

Helvetia (HELN 77 1.45%) werden von einem Analystenkommentar beflügelt. Die ZKB erhöht das Rating für die Aktien der Versicherung von «Marktgewichten» auf «Übergewichten».

Leicht auffällig zeigen sich Stadler Rail (SRAIL 38.72 1.04%), die von einem neuen Auftrag aus Mailand für bis zu achtzig Trams etwas gestützt werden.

Basilea (BSLN 49.42 1.98%) können nicht von einer Nachricht profitieren. Das Biopharmaunternehmen hat den Start einer Phase-II-Studie mit einem seiner Produktkandidaten für die Behandlung von Hirntumoren angekündigt.

Nach einer markanten Umsatzsteigerung im ersten Semester ziehen die Valoren des Energiespeicherherstellers Leclanché (LECN 0.568 5.19%) an.

Asien mehrheitlich Plus

Auch die asiatischen Märkte handeln mehrheitlich mit Gewinnen, wozu die wirtschaftliche Erholung Chinas beitragen dürfte. Der japanische Nikkei legt 0,1% zu. Zwischenzeitlich erreicht er den höchsten Stand seit sieben Monaten. Der breite Topix dreht derweil ins Minus und schliesst 0,2% tiefer. In China klettert der Shanghai Composite 0,6%, in Hongkong gibt der Hang Seng dagegen 0,5% ab. Der koreanische Kospi steigt 1%.

Euro Richtung 1.17 $

Der Euro legt am Dienstag leicht zu. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung zur US-Valuta 1.1690 $. Der Dollar notiert zu vielen Währungen etwas schwächer. So gibt er auch zum Franken etwas nach und notiert bei 0.9225 Fr. Gegenüber dem Franken verharrt der Euro unter 1.08 Fr. Derzeit wird er zu 1.0785 Fr. gehandelt.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis fällt am Dienstag und gibt einen Teil seiner Aufschläge vom Wochenauftakt ab. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.28 -0.54%) gut 42 $. Gold (Gold 1883.53 0.11%) notiert kaum verändert bei einem Kurs von 1885 $ pro Feinunze.