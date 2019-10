SMI mit neuem Schluss-Rekord

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt standen die Zeichen am Dienstag zunächst auf Konsolidierung, am Nachmittag wagten sich die Käufer aber wieder vor. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10257.69 0.25%) gab bei Eröffnung 0,2% nach. Im Handelsverlauf verharrte der Leitindex über weite Strecken auf diesem Niveau. Am Nachmittag baute der Leitindex seine Verluste ab und verzeichnete bei Handelsende sogar ein Plus. Somit setzte er mit einem Schlusskurs von 10’257 eine neue Bestmarke.

In New York agierten die Anleger eher vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 27084.54 -0.02%) stieg bei Börsenschluss 0,1%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3038.42 -0.03%) avancierte 0,2%, nachdem er bereits am Montag auf ein Rekordhoch von 3044 Punkten geklettert war. Etwas leichter notierte die US-Technologiebörse. Der Nasdaq Composite büsste 0,2% ein.

Die Zurückhaltung wurde vor allem mit der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed begründet. Zwar wird mehrheitlich ein weiterer Zinsschnitt erwartet, ausschlaggebend sei aber vor allem die Wortwahl der Währungshüter und ihre aktuelle Einschätzung der Wirtschaftslage. Leicht positiv werden am Markt auch die jüngsten Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit sowie der Brexit-Aufschub gesehen.

LafargeHolcim stark gefragt

An der SMI-Spitze standen LafargeHolcim (LHN 51.12 1.87%). Mit Geberit (GEBN 497 0.53%) und Sika (SIKA 169 0.9%) gehörten auch andere zyklische Werte zu den Gewinnern.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 12.715 -0.04%) grenzten anfänglich Einbussen ein und drehten ins Plus. Die Grossbank wird am Mittwoch Zahlen vorlegen. Die Titel von Konkurrent UBS (UBSG 11.975 0.29%) schlossen höher.

Etwas schwächer waren die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 273 0%) und Richemont (CFR 76.66 -0.16%) aufgelegt. ABB (ABBN 21 -0.38%) konsolidierten nach dem Höhenflug. ABB waren vergangene Woche um 11% gestiegen.

Die als konjunkturresistent geltenden Pharmaschwergewichte Roche (ROG 294.6 -0.05%) sowie der Lebensmittelmulti Nestlé (NESN 104.74 0.27%) zeigten sich wenig bewegt. Roche hatte am Morgen erklärt, die Frist für die Spark-Übernahme erneut zu verlängern. Novartis (NOVN 87.64 0.9%), deren Aktien vergleichsweise deutlich stiegen, hatte mit seinen Partnern Morphosys und Galapagos in einer Phase-II-Studie einen Rückschlag erlitten.

Straumann drehten ins Minus

Im SMIM (SMIM 2617.51 -0.13%) standen Straumann (STMN 869.4 -0.62%) zunächst höher. Im weiteren Handelsverlauf setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Der Dentalimplantatehersteller hatte beim Umsatz im dritten Quartal dank einer starken Entwicklung etwa in Nordamerika besser als erwartet abgeschnitten.

Uneinheitlich präsentieren sich die Tech-Werte. Während AMS (AMS 45.76 -0.52%) leicht gewannen, verzeichneten Logitech (LOGN 40.67 -3.12%) und Temenos (TEMN 141.35 -2.28%) deutliche Abgaben.

Mit Partners Group (PGHN 766 -0.47%) und Julius Bär (BAER 44.45 0.68%) verloren Vertreter der Finanzbranche, nachdem sie am Vortag noch zu den grössten Gewinnern gezählt hatten.

Landis+Gyr bewegten sich aufwärts. Der Messtechniker hatte mit seinen Zahlen die Erwartungen grösstenteils übertroffen, allerdings hat Landis+Gyr (Landis+Gyr 94.25 4.72%) das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.

Zu den Enttäuschungen zählten derweil Rieter (RIEN 134.1 -2.26%). Der Spinnereimaschinenhersteller leidet noch immer unter dem schwierigen Marktumfeld. Der Auftragseingang ging in den ersten neun Monaten stark zurück.

Deutlich höherer Kurse verzeichneten Schaffner (SAHN 214 12.04%). Der Elektro-Komponentenhersteller hatte sich Oktober mehrere Grossaufträge aus der Automobilindustrie sichern können.

Schmolz + Bickenbach (STLN 0.23 10.05%) stiegen kräftig. Die Liwet Holding des russischen Milliardärs Viktor Vekselberg fordert eine ausserordentlichen Generalversammlung zur Neubesetzung des Verwaltungsrates.

Gurit (GUR 1418 2.01%) gehörten zu den gefragten Titeln. Der Spezialkunststoffhersteller schliesst das Werk der Autoteile-Sparte Composite Components in Ungarn.

Bei Kuros belastete eine angekündigte Kapitalerhöhung die Aktien des Biotech-Unternehmens.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen zeigten sich von der uneinheitlichen Seite. Am japanischen Aktienmarkt avancierte der Nikkei 225 um 0,4%, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise die Marke von 23’000 Zählern überwunden hatte und damit auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr gestiegen war. Der marktbreite Topix gewann 0,8%. Die chinesischen Festlandindizes verloren dagegen leicht an Boden: Der CSI 300 sinkt 0,2%, der Shanghai Composite ermässigte sich 0,7%, während der Shenzhen Composite rund 0,4% verlor. Praktisch unverändert notierten der australische Leitindex S&P/ASX 200 und das südkoreanische Leitbarometer Kospi (Kospi 2092.15 -0.19%).

Euro höher

Der Euro legte am Dienstag gegenüber dem Dollar zu. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr MESZ zum Greenback 1.1115 $. Zum Franken zeigte sich der Euro bei einem Kurs von 1.1045 Fr. stabil. Der Dollar gab zum Franken leicht nach und notierte bei einem Kurs von 0.9937 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis knüpfte am Dienstag an seine Abschläge vom Vortag an. Bei Börsenschluss kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.52 -0.23%) rund 61 $. Der Goldpreis zeigte sich etwas tiefer bei 1489 $ pro Feinunze.