SMI rutscht ins Minus

(AWP/CF) Nach den schwachen Vortagen weist der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag moderate Stabilisierungstendenzen auf. Seit Wochenbeginn ist die Bilanz für den Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 9544.86 -0.77%)) klar negativ. Die Covid-19-Pandemie habe die Märkte wieder voll erfasst, heisst es denn auch einstimmig aus dem Handel. Immer mehr Länder beschliessen weitere Einschränkungen, was den Ausblick für die wirtschaftliche Erholung immer mehr zu trüben drohe.

Vor diesem Hintergrund dürften Investoren ab dem Mittag denn auch gespannt auf die EZB schauen, die ihre jüngste Zinsentscheidung veröffentlichen wird. «Die EZB dürfte deutlich ‘dovisher’ auftreten als noch zuvor, insbesondere, um die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht zu enttäuschen, aber auch, weil sich die aktuelle Lage weiter verschlechtert», kommentiert ein Händler. Zudem werfe die US-Präsidentschaftswahl in weniger als einer Woche mit einer erhöhten Volatilität ihre Schatten voraus.

Die grössten Abgaben verzeichnen Credit Suisse (CSGN 8.562 -5.99%). Im dritten Quartal ist der Gewinn der CS deutlich gefallen. Das lag unter anderem an einem Verkauf im Vorjahr, der damals einen Extragewinn in die Kassen gespült hatte. Mit dem Ergebnis wurden auch die die pessimistischsten Analystenschätzungen verfehlt. Gerade die Kombination aus rückläufigen Erträgen und höheren Kosten sorgt in Expertenkreisen für Gesprächsstoff.

Dagegen gewinnen Swisscom (SCMN 471.2 1.79%) und Geberit (GEBN 523 -0.27%) hinzu. Die Telecomgesellschaft spürte im dritten Quartal im Heimmarkt zwar auch gewisse Coronaeffekte, die Markterwartungen wurden aber übertroffen. Gelobt wird von den Analysten derweil insbesondere das strikte Kostenmanagement. Der Sanitärtechnikkonzern hat dagegen von einem Nachholeffekt im dritten Quartal profitiert.

Als wichtige Stützen erweisen sich zudem die beiden Schwergewichte Roche (ROG 293.5 -0.37%) und Nestlé (NESN 103.18 -0.27%). Roche hatte am Morgen berichtet, in China für eine Kombinationstherapie die Zulassung erhalten zu haben. Das dritte Schwergewicht, Novartis (NOVN 70.93 -1.28%), hinkt den anderen beiden etwas hinterher.

Clariant durchwachsen

Aus den hinteren Reihen gewinnen Phoenix Mecano (PM 414.5 8.37%) hinzu. Sowohl Sulzer (SUN 65 -2.4%) als auch Molecular Partners (MOLN 19.36 -2.22%) fallen zurück. Allerdings hatte das Biotechunternehmen am Vortag von einer Kooperation mit Novartis profitiert.

Clariant (CLN 15.685 -2.58%) bewegen sich nach durchwachsenen Zahlen zwischen Kursgewinnen und -verlusten.

Baloise (BALN 122.8 0.08%) hat derweil im Vorfeld des Investorentreffens für die Jahre 2022 bis 2025 neue Ziele kommuniziert. An der Börse sind diese zunächst gut ankommen, mittlerweile büssen Baloise wie auch andere Finanzaktien an Wert ein. Die Ziele des «Simply Safe: Season 2»-Programms fallen laut Analysten ambitiöser aus als jene des noch bis Ende 2021 laufenden Programms. Besonders das Dividendenziel gefällt.

Dax vor EZB-Entscheid höher

Nach dem Coronakollaps vom Vortag stützen Schnäppchenjäger die Kurse an den europäischen Börsen. Der Dax (DAX 11513.39 -0.41%) legt zu, der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 2934.72 -0.97%) notiert etwas schwächer. Bund und Länder hatten sich auf weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt, um die Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Damit sei die Katze aus dem Sack, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. «Die Stunde der Preisjäger könnte geschlagen haben.»

Die Aktien von Volkswagen (VOW3 128.36 2.26%) sorgen für Schlagzeilen. Dem Autobauer ist nach dem coronabedingten Geschäftseinbruch die Rückkehr in die Erfolgsspur gelungen.

Ölpreise stabilisieren sich etwas

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel wieder etwas stabilisiert. Am Mittwochabend hatte der Markt mit Sorge auf die neuen harten Massnahmen reagiert, die Regierungen etwa in Deutschland und Frankreich zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet hatten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 37.14 -5.5%) kostete am Morgen 39,18 $. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 35.54 -5.2%)) stieg um elf Cent auf 37,50 $. Trotz der Stabilisierung ist Öl damit so günstig wie seit Anfang des Monats nicht mehr.

Euro stabil über 1,17 $

Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nachgegeben. Am Mittag kostet der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.17021 -0.39%) knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.0679 -0.18%) notiert derweil mit 1,0682 eine Spur schwächer. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.9126 0.22%) zieht dagegen etwas an – der Kurs liegt bei 0,9120.