Fed-Chef gibt Schweizer Börse Schub

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8969.46 0.84%)) rückt am Donnerstagvormittag knapp 1%. Am Mittwoch hat der Leitindex praktisch unverändert geschlossen. Für Schub sorgen vor allem Spekulationen auf einen langsameren Zinsanstieg in den USA. «Die Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgen sowohl in der Schweiz als auch in Europa für Euphorie unter den Anlegern», erklären die Analysten der Basler Kantonalbank (lesen Sie hier mehr).

Die Schweizer Standardwerte ziehen mit Ausnahme der leicht tieferen Roche-Genussscheine an. Im Plus notieren dagegen Novartis (NOVN 89.3 1.25%). Der Pharmakonzern hat eine erweiterte Zulassung in der EU für sein Mittel Gilenya erhalten. Künftig dürften auch Kinder und jugendliche Patienten, die an Multipler Sklerose leiden, mit dem Mittel behandelt werden (lesen Sie hier mehr).

In der oberen Tabellenhälfte notieren Swiss Life (SLHN 389.1 1.7%). Der Lebensversicherer hält am Donnerstag einen Investorentag in Zürich ab. Das Management hat dargelegt, in welche Richtung es das Geschäft in den kommenden Jahren lenken will (lesen Sie hier mehr).

Gefragt sind zudem konjunkturzyklische Werte wie ABB (ABBN 20.36 1.39%), Sika (SIKA 123.6 1.9%), und Geberit (GEBN 392.2 1.84%). Am unteren Ende des SMI sind die Banken Credit Suisse (CSGN 11.875 0.13%), UBS (UBSG 13.565 0.18%) und Julius Bär (BAER 40.95 0.17%) zu finden.

Goldman Sachs (GS 198.35 2.43%) hat derweil die Empfehlung für den Personaldienstleister Adecco (ADEN 49.47 1.9%) von «Neutral» auf «Buy» angehoben.

Zu den Gewinnern gehören auch Technologieaktien. AMS (AMS 30.04 7.36%), Temenos (TEMN 128.1 3.81%) und Logitech (LOGN 34.28 3.35%) rücken im Fahrwasser der US-Tech-Werte deutlich vor.

Cosmo (COPN 103 -15.16%) reagieren am Donnerstag hingegen mit einem Kurseinbruch auf die erfolgreich platzierte Wandelanleihe. Wie das Pharmaunternehmen am Morgen mitteilte, hat es die bereits am Vorabend angekündigte Wandelanleihe an diesem Morgen platziert (lesen Sie hier mehr).

Die Spekulationen über die US-Zinspolitik treiben auch den deutschen Leitindex Dax (DAX 11354.59 0.49%) an.

Für Aufregung sorgt in Frankfurt Deutsche Bank (DBK 8.322 -3.14%). Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt durchsuchen die Geschäftshäuser der Bank. Grund seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mit (lesen Sie hier mehr).

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählen Tele Columbus (TC1 3.52 13.37%), nachdem der Kabelanbieter einen kräftigen Anstieg des Nettogewinns vermeldet hat. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe. Die bekräftigten Gesamtjahresziele seien realistisch.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.12999 0.07%) sowie der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.13677 0%) kosten am Donnerstagvormittag nur leicht mehr.

Derweil sinkt der Ölpreis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI (WTI 49.76 -3.58%) unter die 50-$-Marke.