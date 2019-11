Schweizer Börse kaum verändert

(AWP) Die Schweizer Börse gibt am Freitag leicht nach. Nach einer schwächeren Eröffnung holt der Markt aber einen Teil der frühen Einbussen auf und arbeitet sich wieder über die Marke von 10’500. Dabei präsentiert er sich bei insgesamt eher geringen Kursausschlägen uneinheitlich. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10521.61 -0.07%) notiert am Nachmittag stabil.

Dass sich im weiteren Verlauf der Handel noch deutlich belebe, sei nicht zu erwarten, sagen Händler. Nach dem Feiertag Thanksgiving vom Donnerstag, an dem die US-Börsen geschlossen waren, findet in den USA heute nur eine verkürzte Sitzung statt. Viele Amerikaner nutzen diesen an Thanksgiving anknüpfenden Tag für ein verlängertes Wochenende und gehen am Black Friday das erste Mal vor Weihnachten richtig auf Einkaufstour.

Das Geschäft werde von der Verunsicherung im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit zusätzlich gedämpft. Nachdem Präsident Donald Trump die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterschrieben und China deswegen mit «entschiedenen Gegenmassnahmen» gedroht habe, sei eine Einigung wohl etwas in die Ferne gerückt, heisst es am Markt.

Verluste bei den Zyklikern

Schwächere Kurse verbuchen zyklische Werte wie LafargeHolcim (LHN 51.66 -0.73%), Sika (SIKA 174.45 -0.77%) und Geberit (GEBN 538.8 -0.33%). Die Bankaktien um UBS (UBSG 12.19 -0.08%) und Credit Suisse (CSGN 13.225 -0.26%) zeigen sich wenig verändert.

Leichte Einbussen sind bei den Aktien von Richemont (CFR 76.62 -0.16%) und Swatch Group (UHR 281.9 -0.21%) auszumachen. Wie üblich, wenn die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Zollstreit der USA mit China sinkt, trennen sich die Anleger von den Valoren der Luxusgüterhersteller, heisst es am Markt.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé (NESN 104.28 -0.02%), Novartis (NOVN 92.32 -0.02%) und Roche (ROG 308.6 -0.13%) können sich dem Negativtrend nicht ganz entziehen.

Etwas besser aufgelegt sind derweil die Versicherer. Swiss Re (SREN 108.2 0.65%) stehen an der Spitze des SMI. Fester präsentieren sich zudem Zurich Insurance (ZURN 393.7 0.08%), wobei Swiss Life (SLHN 497.9 -0.1%) hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben.

VAT Group gefragt

Im Aufwind sind im SMIM (SMIM 2744.153 -0.1%) VAT Group (VACN 145.7 1.46%). UBS hat Donnerstagabend das Kursziel für die Aktien des Vakuumventileherstellers auf 142 von 117 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Neutral» belassen. Auch Vifor Pharma (VIFN 177.95 0.28%) handeln höher. Baader Helvea hat die Aktie des Eisenmedikamentherstellers von «Hold» auf «Buy» hochgestuft. Das Kursziel lautet 194 Fr. Mit Straumann (STMN 963 0.63%) und Sonova (SOON 229.2 0.22%) gehören auch andere Gesundheitswerte zu den Gewinnern.

Die Papiere des Halbleiterproduzenten AMS (AMS 48.95 -1.13%) rutschen nach frühen Gewinnen ins Minus. Ein anderer Techtitel, Temenos (TEMN 152.5 0.63%), rangiert unter den Gewinnern.

Auch die mittelgrossen zyklischen Werte haben insgesamt einen schweren Stand. Neben den Chemieaktien von Ems-Chemie (EMSN 620.5 -1.12%) und Clariant (CLN 20.68 -1.05%) büssen auch die Industrietitel von Georg Fischer (FI-N 982.5 -0.91%) und OC Oerlikon (OERL 11.19 -0.8%) ein.

Dottikon überzeugen

Zu den Gewinnern am breiten Markt gehören die Valoren von Dottikon ES (DESN 550 15.3%). Das Chemieunternehmen hat ein erfreuliches Halbjahresergebnis präsentiert und rechnet auch für das Gesamtjahr mit einer Ertragssteigerung.

Weniger euphorisch nehmen die Marktteilnehmer das Übernahmeangebot bei BFW Liegenschaften (BLIN 44.4 -0.67%) auf. Firmengründer Beat Frischknecht will «sein» Unternehmen von der Börse nehmen und offeriert 44.25 Fr. je kotierte Namenaktie A.

Zu den Verlierern gehören zudem die Biotech-Firma ObsEva (OBSV 4.66 -8.27%) sowie der Nahrungsmittelzusatzherstellers Evolva (EVE 0.173 -2.81%). Derweil legen die Aktien eines anderen Biotechunternehmens – Santhera (SANN 12.36 9.19%) – deutlich zu.

Die Aktien von Schmolz + Bickenbach (STLN 0.2175 -1.36%) geben leicht nach. Der Stahlhersteller ist in finanziellen Schwierigkeiten und steht vor einer Kapitalerhöhung. Zudem ringen Grossaktionäre um die Kontrolle des Konzerns.

Asien von Handelsstreit belastet

An den asiatischen Börsen dominiert auch am Freitag die Angst, dass das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Gesetz zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong den sino-amerikanischen Handelskrieg eskalieren lässt. So gab der Hang Seng in Hongkong mehr als 2% nach. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,5% im Minus. Der südkoreanische Kospi verlor 1,4%. Der chinesische Shanghai Composite Index büsste 0,8% ein.

Dollar bei 1 Fr.

Der Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung fester und erreicht die Paritätsmarke. Der aktuelle Kurs lautet genau 1 Fr. Der Euro notiert zum Franken bei 1.10 Fr. Knapp unter die Marke von 1.10 rutscht der Euro vergleichen mit dem Greenback. Der Euro liegt derzeit bei 1.0998 $.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis sinkt am Freitag und knüpft damit an die Verluste vom Vortag an. Im Handelsverlauf weitet er die Verluste etwas aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 63.4 -0.75%) kostet zuletzt gut 63$. Der Goldpreis notiert unverändert bei 1456 $.