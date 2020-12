SMI hält seine Gewinne – Wallstreet gemischt

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Dienstag, dem zweitletzten Handelstag in dem zu Ende gehenden Jahr, erneut höher. Der SMI (SMI 10'669.39 +0.62%) liegt kurz nach Eröffnung 0,2% im Plus, bei 10’620. Damit steht der Leitindex über dem Jahresendstand 2019 von 10’617 Punkten. Im frühen Handel baut er seine Avancen aus. Am Nachmittag stabilisiert er sich und hält seine Gewinne. Am Vortag ist er um 1,8% gestiegen.

Die Chancen seien intakt, dass auch dieses Jahr mit einem – wenn auch nur kleinen – Gewinn abgeschlossen werden könne, sagen Händler. Kursbewegende Impulse sind zwischen Weihnachten und Neujahr aber rar. Viele Marktteilnehmer seien in den Ferien, und der Umsatz sei daher sehr dünn.

Die Jahresendrally wird laut Händlern von der Zuversicht der Marktteilnehmer für 2021 genährt. Der Beginn der Massenimpfungen, der Abschluss des Brexit-Handelsvertrags sowie massive Konjunkturpakete zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie in den USA und auch in Europa nährten die Zuversicht der Anleger. Da die Zentralbanken zudem weiterhin eine ultralockere Geldpolitik betreiben und die Zinsen tief halten wollten, gebe es gar keine andere Wahl, als Aktien zu kaufen, heisst es am Markt.

In New York korrigieren die Aktienkurse mehrheitlich nach einem freundlichen Start zu. Die drei Wallstreet-Indizes weisen keine klare Richtung auf. Der aussagekräftige Gesamtmarkt-Index S&P 500 (S&P 500 3'727.50 +0.88%) gewinnt 0,1%. Der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite, dreht ins Minus und gibt 0,2% nach. Der Dow Jones (Dow Jones 30'416.34 +0.04%) notiert nach einem freundlichen Start unverändert.

SMI-Schwergewichte stützen

Die meisten SMI-Werte liegen im Plus. Die Titel der schwergewichtigen Pharmariesen Novartis (NOVN 82.66 +2.21%) und Roche (ROG 306.95 +0.67%) sowie des Lebensmittelmultis Nestlé (NESN 104.40 +0.79%) stützen den Markt. Novartis waren am Montag um 2,9% gestiegen. Dennoch weisen sie im bisherigen Jahresverlauf noch immer ein Minus von 10% auf.

Zyklische Werte wie die Aktien des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 553.80 +0.84%) oder des Bauchemieherstellers Sika (SIKA 242.60 +0.33%) legen zu.

Die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 240.80 +0.29%) und Richemont (CFR 80.40 +0.25%) bleiben indes zurück.

Finanzwerte gehören zu den Verlierern. Bei den Grossbanken liegen UBS (UBSG 12.49 -0.44%) und Credit Suisse (CSGN 11.39 -0.7%) im Minus. Ähnlich sieht das Bild bei den Versicherern um Swiss Re (SREN 83.12 -0.19%), Swiss Life (SLHN 408.90 -0.82%) und Zurich Insurance (ZURN 371.70 -0.88%) aus.

Clariant korrigieren

Zu den stärkeren Werten im SMIM (SMIM 2'858.84 +0.48%) gehören die Gesundheitsaktien Straumann (STMN 1'038.00 +0.87%), Sonova (SOON 231.20 +0.61%), Vifor Pharma (VIFN 138.20 +1.96%) oder Tecan (TECN 419.00 +0.82%).

Auch Tech-Werte tendieren überwiegend aufwärts. Dabei legen die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 85.12 +1.33%) deutlicher zu als die Titel des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 123.25 +0.61%). Die Chipvaloren AMS (AMS 19.33 -0.62%) bleiben jedoch zurück und gehören zu den wenigen Verlierern.

Clariant (CLN 19.06 -0.37%) korrigieren leicht. Am Vortag haben die Aktien des Spezialchemieherstellers aufgrund von Forderungen des Grossaktionärs Sabic 5,1% gewonnen.

Am breiten Markt stechen Dätwyler (DAE 260.50 +1.36%) hervor. Der Industriezulieferer hat seine Partnerschaft mit dem Kaffeekapselhersteller Nespresso bis 2030 verlängert. Der neue Vertrag sieht ein kontinuierliches Volumen- und Umsatzwachstum vor.

Starke Kursgewinne verzeichnen erneut Asmallworld (ASWN 3.92 +24.84%). Unternehmensspezifische Nachrichten zum sozialen Netzwerk für Reiche gibt es keine. Die Aktien weisen eine Jahresperformance von fast 40% auf. Händler rätseln weiter über den Kursanstieg und weisen auf den derzeit dünnen Markt hin, in dem bereits kleinere Aufträge eine grössere Wirkung hätten.

Die Papiere von The Native büssen ein. Die Beteiligungsgesellschaft hat zwecks Sanierung einen Kapitalschnitt durchgeführt und anschliessend das Kapital erhöht. Insgesamt sollen nun 12 Mio. Aktien mit dem neuen Nennwert von 0.42 Fr. per 4. Januar 2021 kotiert werden.

Nikkei im Hoch

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten in den USA und Europa steckte auch die Investoren in Tokio an. Der Nikkei 225 notiert 2,7% fester auf dem höchsten Stand seit dreissig Jahren. Der Topix avanciert 1,7%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,9%. Die chinesischen Festlandbörsen sind hingegen leicht im Minus. In Seoul werden viele Aktien heute ex Dividende gehandelt, was den Kursanstieg des Kospi auf 0,4% reduziert hat.

Dollar wieder unter 0.89 Fr.

Der Kurs des Euros steigt am Dienstag zum Dollar, zum Franken stagniert er. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.2251 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken gibt der Dollar weiter nach und entfernt sich weiter von der Marke von 0.89 Fr., derzeit liegt er bei 0.8852 Fr. Der Euro notiert zur Schweizer Währung kaum verändert bei 1.0845 Fr.

Ölpreis im Plus

Der Ölpreis legt am Dienstag zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 51.34 +0.86%) kostet momentan 51.50 $. Marktbeobachter sprechen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende, die auch den Ölpreisen etwas Auftrieb verleihen konnte.

Gold (Gold 1'878.85 +0.29%) stiegt leicht. Die Feinunze des Edelmetalls liegt derzeit bei 1880 $. Das digitale Gold, Bitcoin (Bitcoin 26'450.00 -2.24%), kommt zurück. Nach den zuletzt kräftigen Avancen auf mehr als 27’000 $ korrigiert die Kryptowährung am Dienstag.