SMI notiert stabil

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert höher, nach einem wegen Kursverlusten bei den Pharmaschwergewichten schwachen Start. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8953.36 0.14%) eröffnet 0,4% tiefer, baut aber im weiteren Handlesverlauf seinen Verlust ab. Am Nachmittag dreht er sogar ins Plus. Am Dienstag hat der Leitindex 0,9% zugelegt.

Ermutigende Geschäftszahlen von Apple und Boeing (BA 389.4844 6.73%) locken Anleger an Wallstreet. Der Dow Jones (Dow Jones 24863.54 1.15%) gewinnt 1%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2654.69 0.56%) legt 0,4% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq klettert 0,5% nach oben.

Lonza unter Druck

Zu den Gewinnern im SMI zählen die Luxusgüterwerte Swatch Group (UHR 303.6 1%) und Richemont (CFR 69.12 1.38%). Gewinne verzeichnen auch Nestlé (NESN 86.6 0.89%).

Lonza (LONN 257 -7.98%) geben markant nach. Der Life-Science-Konzern hat Zahlen präsentiert, die ungefähr im Rahmen der Erwartungen liegen. CEO Richard Ridinger verlässt das Unternehmen nach sieben Jahren im Amt auf eigenen Wunsch.

Novartis (NOVN 85.52 -0.16%) büssen nach Vorlage der Zahlen ein. Im vergangenen Jahr hat Novartis den Umsatz und den Gewinn gesteigert. Zudem will der Pharmakonzern bis 2022 eigene Aktien für bis zu 10 Mrd. $ zurückkaufen.

Die Aktien von Roche verlieren nach einem Rückschlag bei der Entwicklung eines Hoffnungsträgers gegen Alzheimer leicht. Der Konzern hat zwei Phase-III-Studien für das Mittel Crenezumab abgebrochen.

Emmi profitieren, Rieter verlieren

Im breiten Markt knüpfen Landis+Gyr einen Tag nach dem Investorentag an die starke Vortagesperformance an, dies nach einer positiven Einschätzung durch UBS (UBSG 13.1 0.96%).

Rieter (RIEN 139 -2.59%) büssen dagegen nach einem enttäuschenden Bestellungseingang ein.

Emmi (EMMN 808 9.41%) springen nach Umsatzzahlen nach oben. Positiv überrascht hat beim Lebensmittelhersteller das organische Wachstum.

Die Titel des Chipherstellers AMS (AMS 26 0.04%) können ihre deutlichen Gewinne nicht halten. Zunächst sorgten Zahlen des Hauptkunden Apple für Erleichterung, da sie weniger schlecht als befürchtet ausgefallen waren.

Meyer Burger (MBTN 0.913 4.7%) ziehen erneut an und erreichen die Marke von 0,90 Fr. So hoch notierten die Titel des Solartechnikspezialisten seit Sommer 2018 nicht. Wie bereits gestern verzeichnen die arg gebeutelten Aktien von Airopack (CSS 1.045 47.18%) einen Kurssprung.

Verluste in Asien

In Asien zeigen sich die Marktteilnehmer verunsichert. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,5%, und der breiter gefasste Topix verliert 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong steigt dagegen um 0,1%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,8% ab. Der südkoreanische Kospi gewinnt 1,1%, und der australische S&P/ASX 200 liegt 0,2% im Plus.

Euro höher zum Franken

Der Euro zieht zum Franken an und steigt über die Marke von 1.14 Fr. Der aktuelle Kurs lautet 1.1401 Fr. Auch zum Dollar notiert die Gemeinschaftswährung weiter über der Marke von 1.14 $ bei derzeit 1.1437 $. Der Dollar zeigt sich zur Schweizer Valuta bei 0.9969 Fr. fester.

Gold über 1300 $

Der Goldpreis notiert weiter über der Marke von 1300 $. Die Feinunze kostet aktuell 1314 $. Dr Ölpreis hält die Gewinne vom Vortag. Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas und Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützen die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.41 1.51%) kostet gut 61 $.