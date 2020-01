Schweizer Börse grenzt Verluste ein

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag mehrheitlich schwächer. Im Verlauf konnte der Markt aber einen Grossteil der frühen Einbussen aufholen. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10778.86 -0.75%)) liegt um die Mittagszeit im Minus. Im Fokus der Anleger sind zwei Grosskonzerne: Mit Roche (ROG 328.55 0.92%) und Swatch Group (UHR 242.8 -4.37%) haben gleich zwei Blue Chips ihr Jahresergebnis veröffentlicht.

Der Pharmakonzern ist dank seiner jüngeren Medikamente auch im Geschäftsjahr 2019 weiter gewachsen und hat den Gewinn markant gesteigert. Die eigene Zielsetzung hat er dabei erfüllt. Den Aktionären winkt eine erneut erhöhte Dividende. Für 2020 stellt Roche weiteres Wachstum in Aussicht (lesen Sie hier mehr). Während die Genussscheine zulegen, geben die Valoren von Konkurrent Novartis (NOVN 92.74 -1.06%) nach.

Zu den grossen Verlierern unter den SMI-Werten gehören Swatch Group. Die Proteste im Schlüsselmarkt Hongkong haben dem Bieler Uhrenkonzern in der zweiten Jahreshälfte 2019 sichtlich zugesetzt. Folglich verfehlt das Jahresergebnis die durchschnittlichen Analystenschätzungen teilweise deutlich (lesen Sie hier mehr). Im Minus notieren auch die Valoren des anderen Luxusgüterherstellers, Richemont (CFR 72 -1.96%).

Auch GAM (GAM 3.024 -0.2%) hat am Donnerstag für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Asset-Manager hat einen Sanktionsentscheid der Schweizer Börse SIX wegen der nicht korrekten Verbuchung einer finanziellen Verbindlichkeit im Jahr 2016 akzeptiert. GAM werde die Verbindlichkeit nun zum Fair Value bilanzieren und bezahlt die damit verbundene Geldstrafe von 400’000 Fr. sowie Kosten von rund 100’000 Fr.

Überdurchschnittlich stark unter Druck stehen die Aktien von Kühne + Nagel (KNIN 154.5 -6.65%). Händler verweisen auf eine Verkaufsempfehlung von Exane BNP sowie auf allgemeine Konjunktursorgen.

Am breiten Markt stechen DKSH (DKSH 50.65 -5.33%) negativ hervor. Dem stark auf Asien ausgerichteten Marktexpansionsdienstleister machten die Ängste rund um das Coronavirus zu schaffen, heisst es am Markt.

In Deutschland stehen Deutsche Bank (DBK 8.235 3.27%) im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der grösste Konzernumbau in der Firmengeschichte hat dem Geldhaus im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 5,7 Mrd. € eingebrockt. Es ist der fünfte Jahresverlust in Folge. Das Minus sei vollständig auf die Umstrukturierung zurückzuführen, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag (lesen Sie hier mehr).

Ölpreis gibt weiter nach

Der Ölpreis ist am Donnerstag gesunken und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Seit der Wochenmitte wird er ausser von der Sorge um die Folgen des Coronavirus auch durch einen vergleichsweise deutlichen Anstieg der US-Ölreserven belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.26 -2.28%) kostet am Morgen weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI (WTI 52.01 -2.07%) ist ebenfalls etwas gefallen.

Der Kurs des Euros hat sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert über 1.10$ gehalten. Am Morgen ist die Gemeinschaftswährung bei 1.1011 $ gehandelt worden und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken ist der Euro am Morgen mit 1.0705 etwas tiefer bewertet worden als am Vorabend. Zum Dollar hat der Franken ebenfalls leicht an Wert gewonnen. Zuletzt wurde der Greenback mit 0.9724 Fr. gehandelt, nach 0.9737 am Mittwochabend.