SMI bleibt auf Erholungskurs

(AWP/Reuters) In der Vorwoche hatte der Leitindex erstmals nach zuvor fünf Wochen Talfahrt wieder einen Gewinn erzielt. Schwindende Zinsängste in den USA haben zuletzt an den Börsen wieder mehr Zuversicht einkehren lassen. Zudem kamen auch aus China hoffnungsvolle Nachrichten: In Shanghai sollen vom kommenden Mittwoch an die Lockdown-Massnahmen gegen die Corona-Pandemie grösstenteils wegfallen. Dies dürfte die globalen Lieferkettenprobleme etwas lindern.

Über die weitere Entwicklung an den Börsen gehen die Meinungen auseindander. Diese dürfte vor allem von Konjunkturdaten beeinflusst werden und daher volatil bleiben, sagte ein Händler. Allerdings sei inzwischen sehr viel Negatives bezüglich Inflation, Krieg und möglicher Rezession in den Aktienkursen eingepreist, erklärte ein anderer Händler. «Wir haben inzwischen stark korrigiert.» Das Geschäft verlief laut Händlern am Berichtstrag aber relativ ruhig, was auch einem US-Feiertag geschuldet war. Am «Memorial Day» wird an den US-Börsen nämlich nicht gehandelt.

Der SMI (SMI 11'650.18 -0.73%) schloss um 0,76% höher bei 11’736,26 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,00% auf 1834,41 und der breite SPI (SXGE 14'969.18 -0.68%) 0,88% auf 15’072,36 Zähler zu. 24 der 30 SLI-Werte rückten vor, sechs büssten an Wert ein.

Die stärksten Gewinne verbuchten Wachstums- und Technologiewerte, die laut Händlern von den positiven Vorgaben der Wall Street am vergangenen Freitag Rückenwind erhalten haben. So zählten die Technologiewerte VAT, AMS Osram (AMS 11.77 -0.25%) und etwas abgeschlagen Logitech zu den stärksten Gewinnern. Mit an der Spitze standen zudem die Wachstumswerte Straumann (STMN 123.85 -0.16%), Lonza (LONN 576.00 -1.54%) und Sonova (SOON 343.80 -1.52%). Aber auch die Anteile des Elektrokonzerns ABB (ABBN 29.66 -1.40%) waren gefragt.

Die Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns in China sorgte für anziehende Nachfrage nach den Aktien der beiden Luxusgüterkonzerne Richemont (CFR 106.45 -0.42%) und Swatch. Sie waren bereits in der Vorwoche sehr gut gelaufen.

Zu den Gewinnern zählten zudem die Banken CS, UBS (UBSG 18.05 -1.31%) und Julius Bär (BAER 49.32 -1.12%), was am Markt unter anderem mit den steigenden Renditen erklärt wurde. Damit konnten die Versicherer nicht mithalten. Swiss Re (SREN 79.54 -1.61%) gewannen 0,6%. Swiss Life (SLHN 544.80 -1.84%) und Zurich waren gar leicht schwächer.

Vergleichsweise geringe Aufschläge verbuchten die drei SMI-Schwergewichte Nestlé (NESN 117.04 +0.07%), Novartis (NOVN 87.03 -0.35%) und Roche. Dabei hatte Novartis eine weitere US-Zulassung für die personalisierte Zelltherapie Kymriah erhalten.

Am SLI-Tabellenende standen Partners Group (PGHN 1'025.00 -1.63%), die aber ex-Dividende von 33 Fr. gehandelt werden.

Weit unten standen auch die als defensiv geltenden Swisscom (SCMN 565.80 -0.32%), aber auch der Softwaretitel Temenos (TEMN 94.60 -0.50%) und der Logistiker Kühne + Nagel (KNIN 253.60 -1.44%) waren etwas leichter.

Im breiten Markt schossen Aryzta 12,5% in die Höhe. Der Backwarenkonzern hat mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen.

Zur Rose (ROSE 114.30 +1.60%) profitierten zum einen von Deckungskäufen, gehören die Titel doch zu den am meisten leerverkauften Schweizer Aktien. Zum anderen dürfte die Online-Apotheke von der bundesweiten Einführung des E-Rezepts profitieren. Ein Entscheid der dafür zuständigen Behörde Gematik bezüglich eines verbindlichen Fahrplans stehe bevor, hiess es.

Bei Dufry (DUFN 39.75 -0.30%) verwiesen Händler auf neu angeheizte Gerüchte zu angeblichen Gesprächen des Duty-Free-Spezialisten mit dem italienischen Betreiber von Flughafen- und Autobahnraststätten Autogrill (AUL 7.00 -2.23%) über eine Fusion.

Relief setzten den Kurszerfall, wenn auch etwas abgebremst, fort. Bekanntlich hatte letzte Woche eine US-Behörde die Einstellung der Tests um den Corona-Hoffnungsträger «Aviptadil» empfohlen.

Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Der Euro ist am Montag zum US-Dollar im Aufwind geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit 1,0773 $. Das ist so hoch wie seit Ende April nicht mehr.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro klar Boden gut gemacht. Er wird aktuell zu 1,0335 Fr. gehandelt, nach 1,0287 am Morgen. Auch der US-Dollar hat sich leicht verteuert auf 0,9595 von 0,9563 Fr. im Frühhandel.

Zu Wochenbeginn liegt der Fokus auf Inflationsdaten. In Spanien hat sich der bereits starke Preisauftrieb im Mai überraschend etwas beschleunigt. Auch hierzulande nahm die Teuerung in den viel beachteten Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen weiter zu. Daten für Deutschland werden am frühen Nachmittag erwartet.

Laut Claus Vistesen, Chefvolkswirt für die Eurozone beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics, deuten die Daten aus den Bundesländern darauf hin, dass die Inflation in Deutschland insgesamt im Mai stärker angezogen hat als bislang von Analysten erwartet. Sie rechnen aktuell mit einem Anstieg der Teuerung auf 8,1% nach 7,8% im April. Zudem sprechen die Daten Vistesen zufolge dafür, dass bei der nächsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche die Befürworter einer strikteren Geldpolitik den Ton angeben dürften.

Angesichts der hohen Inflation im Euroraum stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt nach langem Zögern bis zum Spätsommer ein Ende der negativen Leitzinsen in Aussicht. Andere Notenbanken wie etwa die US-Notenbank Fed oder die Bank of England haben ihre Leitzinsen unterdessen bereits deutlich erhöht.

EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane dämpfte Hoffnungen auf ein noch schnelleres Ende des negativen Einlagensatzes von derzeit minus 0,5% im Euroraum. Forderungen nach einer grösseren Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung würden zwar diskutiert, sagte Lane. Aber «unsere derzeitige Einschätzung der Lage, bei der wir davon ausgehen, dass die mittelfristigen Inflationsaussichten mit unserem Zwei-Prozent-Ziel übereinstimmen, spricht für ein schrittweises Vorgehen bei der Normalisierung.»

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 120,00 $. Das waren 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 116.93 +1.90%)) stieg um 68 Cent auf 115,75 $. Beide Sorten notieren auf dem Niveau von Anfang März.

Auftrieb erhielten die Rohölpreise unter anderem durch Nachrichten aus China, die auf eine steigende Nachfrage aus der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hindeuteten. So wurde in der Wirtschaftsmetropole Shanghai allen Betrieben erlaubt, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Zudem hiess es von offizieller Seite, dass der Ausbruch des Coronavirus in Peking unter Kontrolle sei.

«Allerdings besteht das Risiko neuerlicher Lockdowns fort, solange China an seiner strikten Null-Covid-Politik festhält und schon bei kleineren Ausbrüchen ganze Millionenstädte abriegelt», kommentierte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Für eine vollständige Entwarnung sei es daher zu früh.

Darüber hinaus hat die EU-Kommission Kreisen zufolge im Streit über die Pläne für ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland einen Kompromissvorschlag präsentiert. Der Entwurf sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, zunächst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Über die Druschba-Pipeline transportiertes Öl würde bis auf Weiteres von dem Embargo ausgenommen werden.

Allerdings verhinderte die Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Sonntag die Einigung auf einen neuen Kompromissvorschlag. Zudem liessen auch Länder wie die Niederlande Vorbehalte erkennen. Sollte der Kompromissvorschlag doch noch angenommen werden, dürfte sich das Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt erst einmal verknappen. Auch diese Aussicht stützt die Preise.

Bitcoin im Aufwind

Die wieder zunehmende Risikobereitschaft vieler Anleger kommt neben den Aktienbörsen auch dem Markt für Kryptowährungen zugute. Bitcoin verteuert sich in der Spitze um 7,4% auf 30’859 Dollar, den höchsten Stand seit zwei Wochen. Ethereum wird mit 1’914 Dollar knapp zehn Prozent höher gehandelt. «Risikoassets werden wieder verstärkt nachgefragt, sichere Häfen stehen dagegen auf der Verkaufsliste», urteilt Thomas Altmann von QC Partners.