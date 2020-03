SMI und Wallstreet notieren fester

(AWP/Reuters/SPU) Die Investoren bleiben auch zu Wochenbeginn nervös. Für den Schweizer Aktienmarkt bedeutet das eine Berg-und-Tal-Fahrt im frühen Handel, während er derzeit relativ komfortabel im Plus liegt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9103.88 1.2%) gewinnt bei Eröffnung 0,8%. Wenige Minuten später liegt er allerdings im Minus. Am Vormittag dämmt er seinen Verlust ein. Am Nachmittag weist er dann mit Eröffnung der Wallstreet ein Plus aus und steigt über die Marke von 9100. In der Vorwoche hat der Leitindex erstmals seit Mitte Februar wieder mit einem Wochenplus abgeschlossen.

Die Aktienmärkte in New York legen zu. So notieren die drei Hauptindizes im Plus. Der Dow Jones (Dow Jones 21947.02 1.43%) avanciert 1%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2587.14 1.8%) legt 1,5% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite steigt 2%.

Laut Händlern steigt die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Zwar hätten Regierungen und Zentralbanken bereits Massnahmen und milliardenschwere Hilfspakete angekündigt und geschnürt, die Frage bleibe aber, ob das alles reiche, heisst es von Händlerseite. Denn nach wie vor könne niemand abschätzen, wie sich die weltweiten Einschränkungen und Stilllegungen auf die Wirtschaftsleistung auswirken würden. Entsprechend gehen die meisten Experten mittlerweile davon aus, dass es im ersten Halbjahr zu einer Rezession kommen wird. Zahlreiche Daten, die im Laufe dieser Woche publiziert werden, dürften einen Eindruck geben, was zu erwarten ist. Entsprechend nervös dürften Anleger bleiben, was wiederum für eine anhaltende Volatilität an den Finanzmärkten spreche.

US-Präsident Donald Trump sagt, er werde die Richtlinien zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus bis zum 30. April verlängern. Ursprünglich hatte er die Massnahmen bis zum Osterwochenende vorgesehen. Trump fügt hinzu, dass die Todesfälle durch das Coronavirus um Ostern herum ihren Höhepunkt erreichen könnten.

ABB unter Druck

Im SMI sind ABB (ABB 16.52 -6.46%) die klaren Verlierer. Der Technologiekonzern rechnet aufgrund der Coronaviruspandemie mit Bremsspuren im Ergebnis für das erste Quartal. Für das Gesamtjahr 2020 macht er gar keinen Ausblick mehr. VR und Konzernleitung verzichten derweil auf 10% ihrer Vergütung. Zudem werden ABB am Montag ex Dividende (0.80 Fr./Aktie) gehandelt.

Die Pharma-Schwergewichte sorgen für Schub, insbesondere Roche (ROG 307.8 3.76%), aber auch Novartis (NOVN 77.97 2.59%). Das dritte Schwergewicht Nestlé (NESN 98.6 1.19%) notiert ebenfalls im Plus. Klar fester handeln anderer defensive Titel wie Alcon (ALC 48.175 6.82%), Swisscom (SCMN 533.8 3.65%) und Lonza (LONN 391 2.41%).

Derweil bestätigt UBS (UBSG 8.966 -1.15%) ihre geplante Dividendenzahlung. Trotz der Coronakrise verzichtet die Grossbank nicht auf die Ausschüttung. Die Aktien geben dennoch nach. Auch Credit Suisse (Credit Suisse 7.95 -1.27%) verlieren. Daneben trifft es auch Swiss Re (SREN 68.84 -2.6%) und Swiss Life (SLHN 319.5 -0.78%). Allerdings hatte gerade die Finanzbranche in der vergangenen Woche besonders deutlich zugelegt. Zurich Insurance (ZURN 326.6 0.99%) stemmen sich gegen den Branchentrend.

Schindler belastet, Sunrise klar höher

Im SMIM (SMIM 2132.411 -0.16%) geht es für die Papiere von Schindler nach gesenkter Prognose abwärts. Der Lift- und Rolltreppenhersteller reduziert wegen der Auswirkungen der Coronakrise seine Umsatz- und Ergebnisziele.

Mit Dufry (DUFN 29.74 -0.73%) und Flughafen Zürich (FHZN 104.5 -6.86%) geben die Hauptleidtragenden der Coronakrise erneut klar nach. Schwach aufgelegt sind zudem Gesundheitswerte wie Sonova (SOON 169.8 -1.34%) oder Vifor Pharma (VIFN 125.2 -4.17%).

Kein einheitlicher Trend ist bei den Technologievaloren auszumachen. Logitech (LOGN 41.23 4.51%) weisen ein Plus auf, während AMS (AMS 9.238 -1.2%) und Temenos (TEMN 123.6 2.45%) zurückbleiben.

Mit Gewinnen fallen Sunrise (SRCG 78.85 4.85%) auf, neben Swisscom legt auch dieser Telecomwert klar zu. Mit VAT Group (VACN 132 5.01%) und OC Oerlikon (OERL 7.55 3.07%) steigen Aktien aus dem Industriesektor.

Im breiten Markt werden die Aktien von Landis+Gyr (LAND 63.95 -3.47%) sowie Bossard (BOSN 105.5 -1.31%) gemieden, nachdem diese Unternehmen ebenfalls gemeldet haben, dass sie von negativen Folgen der Coronakrise ausgehen.

Beim Blick auf die hinteren Reihen stechen noch Komax (KOMN 142.6 -6.18%) oder auch Autoneum (AUTN 56.7 -3.32%) mit überdurchschnittlichen Kursverlusten hervor. Hier verweisen Händler einerseits auf Analystenkommentare, aber auch auf den insgesamt schwachen Sektor, nachdem einige europäische Konkurrenten am Morgen mit schwachen Nachrichten aufgewartet haben.

Hoffnung an Asiens Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag wegen der Angst vor Dauer und Intensität der Coronakrise wieder abgerutscht. Den Bemühungen der Zentralbanken zum Trotz sind Anleger besorgt, dass die Stilllegungen den Volkswirtschaften global enormen Schaden zufügen werden. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf des Morgens 3,5% tiefer. Der breiter gefasste Topix sinkt 3,8%. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,3%. Im südkoreanischen Seoul kann der Kospi mit –0,6% und in Taiwan der Taiex mit –0,4% die Verluste in Grenzen halten. Die Börsen in Festlandchina notieren ebenfalls tiefer. Der Shanghai Composite liegt 1,6% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen verliert 1,4%

Euro unter 1.06 Fr.

Der Euro sinkt am Montag gegenüber dem Dollar. Er wird klar tiefer bei 1.1030 $ gehandelt. Zum Wochenausklang war er noch kräftig gestiegen und konnte zeitweise die Marke von 1.11 $ überspringen. Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung bereits im Verlauf des Freitaghandels abgeschwächt und war wieder unter 1.06 Fr. gefallen. Bei einem Stand von zuletzt 1.0561 Fr. bewegt sie sich nochmals tiefer. Der Dollar legt klar zu und notiert bei 0.9578 Fr.

Ölpreis klar tiefer

Der Ölpreis fällt zum Wochenstart wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie deutlich. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 22.42 -4.35%) sank in der vergangenen Nacht auf den tiefsten Stand seit November 2002. Damals hatten die Ölpreise infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 unter Druck gestanden. Auf der Angebotsseite herrscht derzeit zudem ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der den Ölpreis zusätzlich belastet. Der Brent-Preis fällt unter 23 $. Damit hat der Kurs für Brent-Öl seit dem 24. Februar, als die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Finanzmärkte voll erfasst hat, um knapp 60% nachgegeben.

Gold (Gold 1621.74 -0.36%) verliert leicht, kann sich aber über der Marke von 1600 $ halten. Das Edelmetall notiert bei 1617 $ pro Feinunze.