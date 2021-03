SMI fester über 11’100 – Wallstreet leichter

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Gegenbewegung, diese verpufft aber mit zunehmender Handelsdauer in Zürich. Der Leitindex SMI (SMI 11'116.11 +0.24%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%. Im frühen Handel baut er seine Gewinne aus und überschreitet die Marke von 11’100. Seit dem Mittag schmelzen die Avancen. Im Verlaufe des Nachmittags kann sich der Leitindex aber über 11’100 halten und im späten Handel auch wieder Gewinne aufweisen. Der SMI zeige trotz des Debakels um den Hedge Fund Archegos eine gewisse Stärke, so ein Händler.

Die Börsen in den USA dienen nicht als Stützen für den hiesigen Markt nach dem Rekordhoch des Dow Jones (Dow Jones 33'100.24 -0.21%) am Vortag. Wieder aufgeflammte Inflationssorgen versetzen den Anlegern einen Dämpfer. Die drei wichtigen Wallstreet-Indizes liegen im Minus. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 3'949.30 -0.24%) verliert 0,5%. Der Dow Jones büsst 0,3% ein. Ein Minus von 0,7% verzeichnet die Technologiebörse Nasdaq Composite. Der Verkaufsdruck bei Staatsanleihen trieb die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen T-Bonds zeitweise auf ein 14-Monats-Hoch von 1,776%. Steigende Anleihe-Renditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen. Genährt wurden die Inflationssorgen von den Plänen für ein drei Billionen Dollar schweres Konjunkturprogramm, das US-Präsident Joe Biden am Mittwoch vorstellen will.

In der Hoffnung auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie decken sich weitere Anleger mit deutschen Aktien ein. Der Dax (DAX 15'005.45 +1.27%) überspringt am Dienstag erstmals die Hürde von 15’000 Punkten.

CS fallen von der Spitze ans Ende

Die Mehrheit der zwanzig SMI-Titel notiert höher. Swatch Group (UHR 278.30 +3.38%) steigen deutlich. Die Anteilsscheine des Uhrenherstellers profitieren von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank (DBK 10.26 +1.2%). Swatch Group biete eine gute zyklische Erholungsgeschichte zu einem vernünftigen Preis, schreiben die Analysten. Sie erwarten eine V-förmige Umsatz- und Gewinnentwicklung mit einem Umsatzanstieg von 26% im Geschäftsjahr 2021 und einem fünfzehnfachen Anstieg des Ebit gegenüber 2020.

Konkurrent Richemont (CFR 92.70 +2.57%) folgt mit etwas Abstand. Hier hat UBS (UBSG 14.67 +0.93%) das Kursziel erhöht und zeigt sich zuversichtlich für die Jahreszahlen des Unternehmens im Mai.

Erholt, aber auch volatil präsentieren sich die Finanzwerte. Nach dem Kurseinbruch von knapp 14% zum Wochenbeginn gehören die Titel der Credit Suisse (CSGN 10.33 -3.91%) zu den grössten Gewinnern im frühen Handel. Kurz vor dem Mittag drehen sie jedoch abrupt ins Minus. Für UBS, Partners Group (PGHN 1'224.00 +2%) und Julius Bär (BAER 61.44 +0.92%) geht es aufwärts. Sie haben am Vortag im Kielwasser der schwachen CS-Valoren ebenfalls Federn gelassen.

Die Schwergewichte Novartis (NOVN 81.65 -0.89%) und Roche (ROG 303.55 -0.31%) bleiben zurück. Der Pharmakonzern Roche hat am Nachmittag die Ausnahmebewilligung für seinen Coronatest in der Schweiz und am Morgen die EU-Zulassung für sein Mittel Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) erhalten. Aus der Gesundheitsbranche ziehen zudem noch Alcon (ALC 66.60 +2.37%) stärker als der Markt an.

Nestlé (NESN 105.96 +0.7%) steigen in etwa mit dem Markt.

Die Aussicht auf das US-Infrastrukturpaket sorgt bei einigen konjunktursensiblen Titeln wie LafargeHolcim (LHN 55.88 +1.38%) für ein verstärktes Anlegerinteresse.

Zurück bleiben erneut die Titel des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 532.60 -2.13%).

Reiseaktien fester

Im SMIM (SMIM 3'109.32 +0.86%) ziehen reisenahe Werte an. Vor allem die Valoren des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 62.92 +3.18%) fallen mit Avancen auf. Aber auch Flughafen Zürich (FHZN 155.30 +2.37%) legen zu.

Deutlich im Plus notieren die Papiere des Dentalimplantatherstellers Straumann (STMN 1'156.50 +3.49%).

AMS (AMS 18.62 -0.4%) haben ihre frühen Verluste etwas eingedämmt. Beobachter verweisen auf einen Kommentar von Oddo BHF. Darin berichtet der Autor von konkreten Anhaltspunkten, wonach AMS beim US-Grosskunden Apple (AAPL 119.41 -1.64%) im Bereich von Umgebungslichtsensoren Aufträge an den Gegenspieler STMicroelectronics verloren habe.

Im SMIM erholen sich die Aktien der Privatbank Julius Bär, nachdem sie von CS belastet worden sind.

Die Erholung der Finanzwerte setzt sich auch im breiten Markt durch, wo etwa Bellevue (BBN 37.60 +6.21%) Group oder auch Swissquote (SQN 121.20 +2.54%) deutlich zulegen.

Im breiten Markt büssen die Titel des Industrieunternehmens Schlatter (STRN 26.20 -3.68%) nach definitiven Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 ein.

Zu den wenigen negativen Ausreissern zählen auch die Papiere von Schweiter (SWTQ 1'562.00 -2.98%), die nach einer UBS-Abstufung verlieren.

Die zuletzt stark gesuchten Wisekey (WIHN 2.98 -13.37%) und Relief Therapeutics (RLF 0.31 -9.44%) korrigieren scharf.

Asiens Börsen mehrheitlich fester

In der Region Asien-Pazifik legen die meisten Börsenindizes am Dienstag leicht zu. In Festlandchina notiert der Shanghai Composite Index 0,4% höher, in Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,1%. Der koreanische Kospi steigt 1,2%. Nach der Wiederöffnung des Suez-Kanals kamen die Rohstoffpreise etwas unter Druck. Das sorgte am australischen Aktienmarkt für ein Minus von 0,9%. In Tokio notiert der Nikkei 0,2% fester, aber der Topix 0,8% tiefer, da ab heute viele Aktien ohne das Recht auf die Dividende (ex Dividende) gehandelt werden.

Dollar festigt sich über 94 Rappen

Der Euro setzt am Dienstag zum Dollar die Kursverluste vom Wochenauftakt fort. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung im frühen Handel zunächst hat stabilisieren können, fällt sie auf aktuell 1.1732 $. Das ist der tiefste Stand seit November. Derweil macht sie gegenüber dem Franken leicht an Boden gut. Sie kostet derzeit 1.1060 Fr. Der Dollar setzt sich weiter nach oben ab und wird aktuell zu 0.9422 Fr. gehandelt.

Ölpreis klar leichter

Der Ölpreis gibt deutlich nach. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 64.19 -1.82%) kostet 63.50 $. Gold (Gold 1'685.91 -1.54%) notiert ebenfalls klar tiefer. Die Feinunze rutscht unter die Marke von 1700 $, der Kurs lautet 1687 $. Bitcoin (Bitcoin 58'958.50 +2.01%) legt leicht zu. Damit festigt sich die Kryptowährung über 58’000 $.