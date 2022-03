SMI schliesst schwächer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte verloren. So büsste der Leitindex SMI (SMI 12'243.73 -0.66%) bei Eröffnung 0,5% ein und weitete seine Abgaben im Verlauf des Handels noch aus. Er konnte somit nicht an die vorangegangenen zwei Gewinntage anknüpfen. Nach dem bisher sehr freundlichen Lauf in dieser Woche stünden die Zeichen auf Konsolidierung auf erhöhtem Niveau, hiess es auch in einem Kommentar. Auch an den wichtigsten europäischen Börsenplätzen gaben die Kurse nach einem starken Lauf nach. Vor allem die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine hatte die Kurse zuletzt gestützt. Nun warten Investoren auf verlässliche Zeichen, dass die Feindseligkeiten weiter zurückgefahren werden.

Die aktuellen Abgaben seien teilweise aber auch technisch zu erklären, da die Aktienmärkte nach der jüngsten Überwindung wichtiger Widerstände einen neuen Boden bilden müssten, bevor sie neue Höchststände erreichen könnten, so ein Händler. Allerdings stellten die anhaltend hohen Rohstoffkosten und die sich möglicherweise abschwächende Konjunktur in Europa auch weiterhin ein Risiko dar. «Die Gemengelage hat sich in den letzten Handelswochen eingetrübt und wird derzeit von den Marktteilnehmern nicht vollends wahrgenommen.»

In New York gingen die Kurse mehrheitlich leicht zurück. Die drei Wallstreet-Indizes büssten bei Handelsende in Europa ein. So lag der S&P 500 0,5% im Minus. Der Dow Jones gab 0,1% nach. Abgaben in Höhe von 0,7% verzeichnete die Technologiebörse, gemessen am Nasdaq Composite.

Der Ölpreis erholte sich am Mittwoch derweil. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 114 $. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dominierte nach wie vor den Rohölmarkt. Zuletzt hatten Annäherungssignale zwischen den Kriegsparteien für deutlich fallende Erdölpreise gesorgt. Allerdings trifft die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis. Zudem wurde am Nachmittag bekannt, dass die Rohölbestände in den USA überraschend stark gesunden waren.

Schwergewichte stabilisieren den SMI

Die stärksten Einbussen verzeichneten ABB (ABBN 30.26 -3.94%). Auch für andere Zykliker wie Adecco (ADEN 43.10 -2.42%) oder Holcim (HOLN 45.62 -2.02%) ging es abwärts. So hatte der Personalvermittler am Vortag mit den Aussagen auf dem Investorentag noch zugelegt.

Der Sanitärtechniker Geberit (GEBN 578.20 -1.06%) gehörte ebenfalls zu den Verlierern. Bei der HSBC (HSBAl 5.26 -0.13%) sorgte sich der Analyst um den Anstieg der Preise für Kunststoffe und Metalle, die auf kurze Sicht eine Herausforderung für den Konzern bleiben dürften.

Unter den Verlierern bei den Blue Chips waren AMS Osram (AMS 14.62 -2.76%), Richemont (CFR 121.10 -2.30%), Swatch Group (UHR 269.90 -1.14%) und Straumann (STMN 1'493.00 -1.39%) zu finden. Sie alle hatten allerdings in der letzten Handelswoche die grössten Avancen verbucht. Der Luxusgüterkonzern teilte noch Negatives mit. So muss er rund 50 Geschäfte in China aufgrund der Corona-Massnahmen schliessen.

Roche verzeichneten Einbussen. Der Pharmakonzern hatte mit seinem neuartigen Krebstherapeutikum Tiragolumab einen Rückschlag erlitten. In einer zulassungsrelevanten Studie erreichte die Immuntherapie bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs die Ziele nicht. Allerdings handle es sich um eine aggressive und schwer behandelbare Art von Krebs, sodass die Erwartungen sehr tief gewesen seien, hiess es von verschiedenen Analysten.

Die anderen beiden Schwergewichte – Novartis (NOVN 81.65 +0.11%) und Nestlé (NESN 120.58 -0.25%) – verhinderten grössere Abgaben des Gesamtmarktes.

UBS (UBSG 18.03 -1.53%) schlossen im Minus. Die Grossbank kündigte nach dem Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms 2021 umgehend ein neues Programm zum Rückkauf eigener Namenaktien im Gesamtwert von bis zu 6 Mrd. $ an.

Insgesamt schwächer tendierten auch andere Finanzwerte. So fielen die Aktien der Credit Suisse (CSGN 7.52 -1.95%), von Partners Group (PGHN 1'142.00 -0.09%), Swiss Life (SLHN 597.20 -0.43%) und Swiss Re (SREN 88.84 -0.60%) zurück.

Perfect im Hoch – Panne bei Schlatter STRN 24.00 +9.09% )

Im breiten Markt zogen die Valoren der Perfect Holding (PRFN 0.0805 +21.05%) deutlich an, nachdem sich die Besitzer mit dem privat gehaltenen biopharmazeutischen Unternehmen Kinarus auf eine Übernahme geeinigt hatten.

Der Handel mit Papieren des Maschinenbauers Schlatter wurde eingestellt. Grund dafür war, dass einige Investoren den Aktionärsbrief zu früh erhalten haben, wie Firmenchef Werner Schmidli gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärte. Schlatter wird seine Geschäftszahlen laut Schmidli jedoch wie geplant am morgigen Donnerstag publizieren.

Nach Zahlen waren zudem Vaudoise und Varia (VARN 57.00 +3.64%) US Properties gesucht.

Bei PolyPeptide (PPGN 79.00 -0.75%), Ems-Chemie (EMSN 902.00 -1.96%) und auch Siegfried (SFZN 775.50 +0.13%) sorgten hingegen Analystenkommentare mehrheitlich für Kursabgaben.

Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Mit Ausnahme von Tokio zeigen sich auch die Börsenplätze in Fernost von ihrer freundlichen Seite. Während der Nikkei 225 1,7% tiefer notiert, legten der Hang Seng in Hongkong und der chinesische Shanghai Composite 1,2 und 1,4% zu. Auch der koreanische Kospi (KCI - -) und der indische BSE Sensex tendieren etwas fester.

Euro erklomm zum Dollar Hoch seit Monatsanfang

Der Euro legte zur Wochenmitte weiter zu. Allerdings waren die Gewinne nicht ganz so üppig wie noch am Dienstag. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittwochabend 1.1165 $ und damit gut einen halben Cent mehr als am Vorabend. Damit erreichte sie das höchste Niveau seit Anfang März. Zum Franken hielt sich der Euro mit 1.0309 weiterhin über der 1.03er Marke, die er am Vortag überwunden hatte. Der Dollar fiel derweil klar zurück und wurde bei Börsenschluss in Europa mit 0.9230 Fr. gehandelt. Am Vorabend kostete der Greenback noch 0.9312.

Gold klar über 1900 $

Gold tendierte aufwärts und lag um 17.30 Uhr MEZ mit einem Kurs von 1937 $ pro Feinunze über der Marke von 1900 $.

Bitcoin konsolidierte nach seinen jüngsten Avancen und stand am Abend bei 47’000 $.