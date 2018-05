SMI schliesst nahe der 8900-Marke

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist am Montag freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Der Umsatz blieb vor dem Feiertag allerdings dünn. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8886.26 0.49%) startete stabil und legte im weiteren Handel zu. Er schloss nahe der Marke von 8900 Punkten. Der Leitindex hatte am Freitag 0,1% höher geschlossen.

Zu Wochenbeginn waren die Anleger wieder an den US-Aktienmärkten aktiv. Die Wallstreet-Indizes stiegen bei Börsenschluss in Europa am Montag allesamt. Der Dow Jones (Dow Jones 24163.15 -0.61%) gewann 0,6%, der Technologieindex Nasdaq Composite avancierte 0,2%, und der S&P 500 (SP500 2648.05 -0.82%) stieg 0,2%.

Roche stützten SMI

Die meisten Schweizer Einzelwerte schlossen im Plus. Die Nachrichtenlage war dünn. Dementsprechend waren auch die Volumen gering. Die Schwergewichte Nestlé (NESN 76.98 0.39%) und Novartis (NOVN 76.7 0.37%) drehten schon früh ins Plus und stützten den Index. Für Auftrieb im SMI sorgten indes die Genussscheine von Roche (ROG 220.85 1.05%). Avancen konnten auch die Werte der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 478.5 1.36%) und Richemont (CFR 94.56 0.66%) verzeichnen.

Die Bankvaloren um UBS (UBSG 16.77 0.99%), Credit Suisse (CSGN 16.795 -0.21%) und Julius Bär (BAER 59.24 0.65%) beendeten den Handel uneinheitlich. Die Versicherer um Swiss Life (SLHN 348.5 0.58%), Zurich Insurance (ZURN 317.6 0.03%) und Swiss Re (SREN 94.66 -0.19%) verloren etwas an Schwung.

Sika (SIK 7230 -1.16%) drehten nach einem freundlichen Handelsbeginn ins Minus und schlossen tiefer. Zudem verloren Geberit (GEBN 424.6 -0.16%) leicht.

Aryzta klar im Minus

Am breiten Markt bewegte sich der Index SMIM (SMIM 2581.414 -0.19%) kaum. OC Oerlikon (OERL 16.13 2.09%) gewannen deutlich. Straumann (STMN 677.5 -0.29%) und Scindler legten erneut zu. Julius Bär erhöhte das Rating für die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenherstellers auf Buy von Hold und setzte ein Kursziel von 240 Fr. Zudem avancierten Kühne + Nagel (KNIN 155 0.88%).

Negativer Ausreisser waren die Titel des Backwarenherstellers Aryzta (ARYN 21.02 -6.08%). UBS senkte das Kursziel für Aryzta auf 23.50 von 24.50 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». Der Markt für süsse Backwaren schwäche sich ab, schrieb Analyst Joern Iffert.

Zudem verloren GAM (GAM 15.92 -3.86%). Die Aktien des Vermögensverwalters handelten ex Dividende.

Negativ starten auch AMS (AMS 82.38 -2.16%) in die neue Woche.

Avancen in Asien

Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,5%. In Seoul konnte der südkoreanische Kospi 0,7% avancieren. Feiertagsbedingt waren die Börsen in Festlandchina, Japan und Indien geschlossen.

Dollar erreichte Marke von 0.99 Fr.

Der Kurs des Euros schwächte sich am Montag etwas ab. Die europäische Gemeinschaftswährung handelte bei 1.1961 Fr. Zum Dollar notierte der Euro schwächer bei 1.2078 $. Der Dollar kostete derweil 0.99 Fr. Das war ein Anstieg von 0,2%.

Ölpreis büsste ein

Der Ölpreis gab nach und notierte bei Börsenschluss bei knapp 75 $ pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 75.241 0.39%). Zwischenzeitlich ging der Preis knapp 2% zurück. Am Markt wurde der Rückgang der Ölpreise mit einem Anstieg der Bohraktivitäten in den USA erklärt. Am vergangenen Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes mitgeteilt, dass die Zahl der Bohrlöcher zuletzt um fünf auf 825 gestiegen war. Das ist der höchste Wert seit etwa drei Jahren.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls leichter. Die Feinunze des Edelmetalls kostete um 17:30 Uhr MESZ 1317 $.