SMI schliesst erneut tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Auch heute Mittwoch hat die politische Krise in Italien das Geschehen an der Schweizer Börse geprägt. Bei Eröffnung zeigte sich der Swiss Market Index SMI (SMI 8578.68 -0.68%) noch stabil, im frühen Handel büsste er jedoch ein. Im weiteren Handelsverlauf arbeitete sich der SMI kurzzeitig bis auf den gestrigen Schlusskurs zurück. Doch der Erholungsversuch schlug fehl. Bei Handelsende resultierte erneut ein klares Minus. Am Dienstag war der Leitindex 1,6% gefallen.

An Wallstreet bot sich indes ein anderes Bild. Nach den jüngsten Kursverlusten trauten sich die Anleger an den US-Aktienmarkt zurück. Die Indizes Dow Jones (Dow Jones 24690.69 1.35%) stieg bei Börsenschluss 0,9%. Auch der Nasdaq Composite legte 0,9% zu. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2727.31 1.39%) kletterte 1,1%.

SMI-Banken schwächer

In der Schweiz schlossen vor allem Finanzwerte erneut tiefer. Credit Suisse (CSGN 15.3 -1.13%), UBS (UBSG 15.175 -0.43%) sowie Julius Bär (BAER 58.54 -1.78%) büssten ein. «Die Angst vor einer neuen Eurokrise und davor, dass andere hoch verschuldete Eurostaaten in den Sog Italiens geraten könnten, breitet sich aus», sagte ein Händler. Die Versicherertitel um Swiss Re (SREN 87.5 -0.43%), Zurich Insurance (ZURN 295.4 -0.34%) und Swiss Life (SLHN 342.5 -0.06%) konnten sich am Mittag nicht nachhaltig erholen und gaben ab.

Novartis (NOVN 74.52 -0.11%) handelten kaum verändert. Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt das Zulassungsverfahren für das Medikament Promacta. Die anderen beiden Schwergewichte, Roche (ROG 214 -0.99%) und Nestlé (NESN 75.26 -1.1%), konnten den Index nur im frühen Handel stabilisieren. Die Verluste bei Handelsschluss in deutlich.

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 90.6 -1.07%) und Swatch Group (UHR 475 0.08%) entwickelten sich im heutigen Handel gegensätzlich.

An der Schweizer Börse zeichnet sich der sechste Neuzugang im laufenden Jahr ab. Die Maschinenbaufirma Klingelnberg strebt mit dem Sprung aufs Börsenparkett einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. € an. Neben der Ausgabe von neuen Titeln werde auch die Eigentümerfamilie Klingelnberg Aktien verkaufen.

Dufry (DUFN 136.25 0.26%) profitierten leicht. Der Reisedetailhändler stärkt seine Präsenz an Bord von verschiedenen Kreuzfahrtschiffen. So seien neue Verträge mit den Gesellschaften Holland America Line, Carnival (CUK 64.81 0.67%) und Norwegian Cruise Line (NCLH 52.96 0.28%) unterzeichnet worden, hiess es.

Anleger kauften kräftig Idorsia (IDIA 22.96 5.22%). Die Deutsche Bank (DBK 9.862 0.46%) hatte die Analyse des Biotech-Unternehmens mit der Empfehlung «Buy» aufgenommen. Das Kursziel wurde auf 30 Fr. festgesetzt.

Meyer Burger (MBTN 1.34 14.92%) legten erneut kräftig zu. Bereits gestern waren die Titel des Solarzulieferers gegen den Markttrend markant gestiegen. Auslöser war die Nachricht über eine Vereinbarung mit der japanischen Panasonic (Panasonic 13.73 1.18%) Solar über eine Zusammenarbeit auf Produktebene.

Asmallworld (ASWN 11.65 -7.17%) verloren klar. Der Betreiber des sozialen Netzwerks und Börsenneuling will neue Aktien an institutionelle Anleger verkaufen. Insgesamt plant er, bis zu 813’715 Titel zum Preis von 11.50 Fr. zu platzieren.

Asien weitete Verluste aus

Die asiatischen Märkte folgten der Tendenz der US-Börsen und setzten ihre Talfahrt fort. Der japanische Nikkei 225 büsste knapp 1,5% ein. Die Börsen in Südkorea (–1,7%), Schanghai (–1,7%), Singapur (–2%) und Hongkong (–1,4%) tendierten ähnlich schwach.

Schwacher Euro erholte sich kräftig

Der Euro legte nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage klar zu. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17:30 Uhr MESZ 1.1618 $. Zum Franken machte sie bei einem Stand von zwischenzeitlich 1.1531 Fr. massiv Boden gut. Der Kurs bei Börsenschluss in Europa lautete 1.1506 Fr. Im Abendhandel am Dienstag war sie zwischenzeitlich gar unter die Marke von 1.14 Fr. gerutscht. Das war der tiefste Stand seit Oktober 2017. Bei der Commerzbank (CBK 8.978 0.18%) hiess es in einem aktuellen Devisenkommentar, die Sorgen um Italien und die Aufwertung des Frankens dürften die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 6100 0%)) in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt haben. Interventionen dürften allerdings frühestens ein Thema werden, wenn sich die Lage signifikant verschärfe und sich das Euro-Franken-Paar in Richtung 1 oder gar darunter bewege. Der US-Dollar handelte zum Franken stabil und stand auf 0.9903 Fr.

Ölpreis klar fester

Bei den Rohstoffen zeigte sich der Ölpreis klar fester. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 77.275 2.69%) lag bei Börsenschluss in Europa bei gut 77 $. Gold (Gold 1301.81 0.21%) pendelte um die Marke von 1300 $.