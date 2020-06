SMI gibt etwas nach

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Dienstag der eher durchwachsene Handel vom Wochenstart fort. Nachdem der Leitindex SMI (SMI 10049.9 -0.1%) mit einem knappen Plus in den Handel gestartet ist, notiert er mittlerweile knapp im Minus. Die freundlichen Vorgaben der Börsen in Übersee können die Investoren nicht zu stärkeren Engagements verleiten. Eine starke Wall Street am Montag hatte auch in Asien am Morgen für Kursgewinne gesorgt.

Am Markt heisst es, die am Morgen in China veröffentlichen Konjunkturdaten seien eine Stütze für den Markt. Gleichzeitig stellten die anhaltenden Sorgen um die Pandemie ein Gegengewicht dazu dar. Sie drücken auch weiterhin auf die Stimmung, so dass Investoren sich zunehmend fragen, wie der Weg zurück in die Normalität aussehen wird. Eine V-förmige Erholung der Wirtschaft sei bereits in den Aktienkursen enthalten, erklärte ein Händler. «Das Enttäuschungspotential für den Fall, dass es anders kommt, ist dementsprechend hoch.» Daher sei kurzfristig mit weiteren Stimmungsschwankungen und Kursausschlägen zu rechnen.

Bei den Blue Chips erholen sich die Aktien des Ausgenheilspezialisten Alcon (ALC 54.72 0.4%) von den jüngsten Verlusten.

Zudem notieren die Versicherer wie Swiss Life (SLHN 346.8 -0.29%), Zurich Insurance (ZURN 332.8 0.18%) und Swiss Re (SREN 72.66 0.22%) im Plus.

Bei Richemont (CFR 60.52 0.2%) sorgt das durch Credit Suisse (CSGN 9.688 -0.43%) erhöhte Kursziel kaum für Bewegung.

Die Schwergewichte des SMI belasten den Markt mit Abgaben. So liegen die Pharmawerte von Roche (ROG 330.45 -0.3%) und Novartis (NOVN 82.82 -0.66%) im Minus. Auch Nestlé (NESN 104.96 0.04%) bleiben zurück.

Im SMIM (SMIM 2469.154 0.14%) bilden Vifor das Schlusslicht. Die Commerzbank (CBK 3.946 -0.53%) hat das Kursziel für die Titel gesenkt und dies mit tieferen Schätzungen für bestimmte Medikamente begründet.

Dem stehen Kursgewinne bei Temenos (TEMN 143.75 2.64%) gegenüber. Auch hier ist ein Analystenkommentar die treibende Kraft. Goldman Sachs (GS 193.47 2.26%) hat das Kursziel für die Titel am Morgen erhöht.

Im breiten Markt fallen Leonteq (LEON 37.85 5.14%) mit einem Plus auf. Der Finanzdienstleister geht mit dem Vermögensverwalter BlackRock eine strategische Partnerschaft im Bereich strukturierte Anlageprodukte ein. Im Handel wird die Zusammenarbeit als ein Zeichen der Zuversicht gewertet.

Auch der Automobilzulieferer Autoneum kann mit seiner angepassten Finanzierung vorbörslich überzeugen. Mit den Massnahmen soll die Liquidität und langfristige Finanzierung des Unternehmens sichergestellt werden.

Fester tendieren die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta (ARYN 0.4316 2.27%). Dieser berichtete am Morgen, dass sich der Umsatzschwund im bisherigen Verlauf des vierten Quartals (per Ende Juli) gegenüber den Vormonaten etwas verlangsamt hat.

Die Titel von Barry Callebaut (BARN 1820 -1.73%) fallen. Hier reagieren Investoren verschnupft auf eine Abstufung durch Morgan Stanley (MS 47.24 0.4%). Im Rahmen einer Branchenstudie wird das Rating auf «Underweight» von «Equal Weight» und das Kursziel auf 1’600 von 1’750 Fr. reduziert.

Asien mit Avancen

Die Händler in Asien lassen sich von der guten Laune an der Wallstreet anstecken. Damit dürfte das beste Quartal der asiatischen Börsen seit 2009 abgerundet werden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,8% höher, der breiter gefasste Topix steigt 1,3%. Der Shanghai Composite liegt 0,6% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, klettert 1,1%. Der Hang Seng in Hongkong legt knapp 1% zu, und in Südkorea avanciert der Kospi um 1,8%.

Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1.1233 $ gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1.0692 Fr. nahezu unverändert gegenüber Montagabend. Der Dollar kann mit 0.9518 Fr. seine deutlichen gewinne vom gestrigen Nachmittag verteidigen.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis sinkt am Dienstag. Die Notierung gibt aber nur leicht nach, nachdem sie zum Wochenauftakt von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten profitiert hat und kräftig gestiegen war. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.46 -0.26%) kostet derzeit 41.50 $. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei einem Kurs von 1773 $ pro Feinunze.