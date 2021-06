SMI weiterhin im Minus

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochnachmittag nach wie vor unter Druck. Die Sorge vor der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus belasten die Börsen und es werden zum Monatsende hin Gewinne mitgenommen. Zudem haben die Anleger im Vorfeld der am Freitag anstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt eine eher vorsichtige Haltung eingenommen.

Der am frühen Nachmittag publizierte ADP-Beschäftigungsbericht, dem die Anleger jeweils im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts besondere Beachtung schenken, bewegt die Märkte kaum. Im weiteren Verlauf werden noch Daten zum Chicago-PMI und zum US-Immobilienmarkt erwartet. In der Schweiz ist der Leitindex SMI (SMI 11'977.34 -0.42%) im frühen Handel unter die Schwelle von 12’000 Punkten gefallen und beisst sich seither an dieser Marke die Zähne aus.

Gegen 14.50 Uhr verliert der SMI 0,34% auf 11’988,07 Punkte. Im ersten Halbjahr hat der Index jedoch gute 10% dazugewonnen und Mitte Juni bei 12’072 Punkten ein neues Allzeithoch gesetzt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt zur Berichtszeit um 0,55% auf 1938,20 und der breite SPI (SXGE 15'381.63 -0.44%) um 0,38% auf 15’391,03 Punkte.

Gewinne werden zur Wochenmitte etwa bei Zyklikern wie Straumann (STMN 1'466.00 -1.21%), Sika (SIKA 304.00 -1.3%) (beide -1,3%), Geberit (GEBN 697.00 -1.33%) oder ABB (ABBN 31.52 -0.88%) (beide -1,2%) mitgenommen. Sie zählen jedoch auch zu jenen Aktien, die sich im ersten Halbjahr sehr gut entwickelt haben.

Deutlichere Abgaben sind auch bei den volatilen Papieren von AMS (-2,4%) oder bei Clariant (CLN 18.34 +0.47%) (-3,4% bzw. -0,64 Fr.) zu sehen. Letzter werden jedoch mit 70 Rp. ex-Dividende gehandelt.

Unter erhöhtem Druck stehen am Mittwoch auch Finanzpapiere wie Swiss Life (SLHN 449.40 -1.9%) (-1,7%), UBS (UBSG 14.16 -0.91%) (-1,2%) oder Partners Group (PGHN 1'405.00 -0.95%) (-1,1%). Credit Suisse (CSGN 9.69 -0.41%) verlieren 0,6% . Bei der CS machen Gerüchte die Runde, wonach das Private Banking neu aufgestellt werden soll.

Auf der Gegenseite geben Roche (ROG 349.60 +0.23%) (+0,5%) dem SMI Halt. Positive Aussagen von Analysten zu den Medikamentenstatistiken in den USA seien für die Kursentwicklung förderlich, heisst es am Markt. Novartis (NOVN 84.41 -0.19%) bewegen sich indes kaum vom Fleck.

Am breiten Markt ziehen die Schweiter-Papiere (+3,4%) nach einer positive Gewinnwarnung an. Auf der Verliererseite belastet ein Bericht zur langsam vorankommenden Einführung der elektronischen Medikamentenrezepte in Deutschland die Titel der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 345.00 -5.99%) (-5,3%).

Euro notiert knapp unter 1,19 $ – Franken etwas schwächer

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung pendelte im frühen Handel zunächst um die Marke von 1,19 $ und geriet dann wieder ein wenig stärker unter Druck. Zuletzt notierte der Euro bei 1,8884 $ und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Die Verunsicherung der Anleger wegen der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus ist weiterhin spürbar. Nur für kurze Beruhigung sorgte die Nachricht vom Dienstag, wonach der Moderna-Impfstoff nach Unternehmensangaben auch eine Immunantwort gegen die zuerst in Indien aufgetretene Delta-Variante anregt.

Zum Franken verschaffte sich der Euro am Mittwochvormittag etwas Luft. So kostet ein Euro derzeit 1,0975 Fr. Auch die US-Währung gewann gegenüber dem Franken an Boden und stieg leicht auf 0,9234 Fr.

An diesem Mittwoch konzentrierten sich die Anleger am Devisenmarkt insbesondere auf die Preisentwicklung in der Eurozone. So treibt in Frankreich ein kräftiger Anstieg der Energiepreise die Inflation weiter an. In Italien stiegen die Lebenshaltungskosten im Juni auf den höchsten Stand seit 2018.

In der Eurozone aber sank die Inflationsrate im Juni leicht. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise wie erwartet um 1,9% zu. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Zuletzt hatten Mitglieder der Notenbank mehrfach deutlich gemacht, dass bei einem Überschreiten der Zielmarke vorerst keine geldpolitischen Reaktionen zu erwarten seien.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank (VPBN 110.00 -1.61%), sprach von einer «Ruhe vor dem Sturm». Der Teuerungsanstieg sei noch nicht beendet. Die vorübergehende Mehrwertsteuerreduktion in Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 schlägt sich Gitzel zufolge ab der Jahresmitte deutlich in der Teuerungsrate des gemeinsamen Währungsraums nieder. Dieser Effekt allerdings laufe zum 1. Januar 2022 aus. Im kommenden Jahr sei der Inflationsspuk dann wohl vorbei.

Ölpreise legen zu – Treffen der Opec+ im Fokus

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 74.86 +0.32%) 75.11 $ und damit 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 73.74 +1.19%)) stieg um 49 Cent auf 73.47 $. Einen Tag vor der geplanten Videokonferenz von Vertretern der Opec+ zur Förderpolitik des Ölverbunds zeichnen sich schwierige Gespräche ab. Zuletzt war am Markt eine Anhebung der Fördermenge im August erwartet worden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Morgen, dass ein Treffen zur Vorbereitung der Konferenz der in der Opec+ organisierten Ölstaaten um einen Tag verschoben wurde. Die Agentur berief sich auf zwei nicht namentlich genannte Delegierte. Das eigentlich für den Lauf des Tages vorgesehene Vorbereitungstreffen eines Beratergremiums brauche mehr Zeit zur Kompromissfindung und solle daher erst am Donnerstag unmittelbar vor der eigentlichen Zusammenkunft der Opec+ stattfinden, hiess es.

Wie Bloomberg weiter berichtet, gibt es wohl unterschiedliche Einschätzungen der Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland über die Anhebung der Fördermenge. Es ist nicht das erste Mal, dass die führenden Mitglieder der Opec+ unterschiedliche Ansätze verfolgen, allerdings konnten sich beide Staaten immer wieder auf eine einheitliche Linie einigen.

Wall Street verliert Schwung – Arbeitsmarkt im Blick

Die Rekordjagd der Wall Street ist vorerst beendet. Die Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 34'378.76 +0.25%), Nasdaq und S&P 500 (S&P 500 4'282.00 +0.04%) notierten zur Eröffnung am Mittwoch kaum verändert und blieben in Schlagdistanz zu ihren jüngsten Bestmarken.

Nicht einmal die besser als erwartet ausgefallenen Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP hellten die Stimmung der Investoren auf. Anleger richteten ihre Blicke bereits auf die offiziellen Daten am Freitag, die in den vergangenen beiden Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, sagte John Brady, Manager beim Brokerhaus R.J. O’Brien & Associates. «Eine dritte Enttäuschung würde die Tatsache untermauern, dass die wirtschaftliche Erholung an Dynamik verliert.»

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte ConocoPhillips mit einem Kursplus von 2,4%. Der Öl- und Gasförderer stockt seine Aktienrückkäufe um eine Milliarden Dollar auf. Ausserdem stellte er höhere Einsparungen durch die Übernahme des Konkurrenten Concho in Aussicht. Gleichzeitig peilt der Konzern geringere Investitionen und niedrigere Kosten an.