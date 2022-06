SMI setzt Abwärtstrend zum Semester-Ende fort

(AWP/Reuters) Für den Leitindex SMI (SMI 10'657.98 -1.42%) deutet sich damit ein Minus von gut 17% für das erste Semester an. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft. Weltweit gilt das erste Halbjahr 2022 als eines der schlechtesten seit Jahren. Die Gründe für die schwache Bilanz sind mannigfaltig. Inflations- und Zinssorgen haben ebenso dazu beigetragen wie Rezessionsängste und die weltweiten Lieferengpässe, die speziell durch den Ukraine-Krieg verstärkt wurden.

«Einerseits deutet nichts auf ein schnelles Ende der Zins- und Rezessionsängste und der von ihnen ausgelösten Risikoaversion hin, andererseits könnte der Halbjahresultimo mit dem Bilanzstichtag der Fonds die Kurse noch etwas stützen», kommentiert ein Händler. Gleichzeitig wolle kein Anleger derzeit in das berühmte fallende Messer greifen und vor dem Sommer noch grössere Positionen aufbauen. Verkaufsdruck kommt zudem von jenen Investoren, die das Handtuch werfen und sich die letzten Gewinne, die aus der Corona-Rally noch übrig sind, sichern. Langsam mache sich auch die Angst unter Investoren breit, dass immer mehr Unternehmen in dem aktuellen Umfeld ihre Prognosen kassieren müssen. Das würde dem Aktienmarkt nochmals zusetzen.

Der SMI fällt gegen 11.10 Uhr um 1,29% auf 10’672,68 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 1,46% auf 1632,00 und der breite SPI (SXGE 13'723.26 -1.42%) 1,35% auf 13’733,96 Zähler. Von den 30 SLI-Werten geben alle bis auf Straumann (STMN 112.50 -0.40%) nach.

Weit oben auf den Verkaufslisten sind erneut Aktien aus der Finanzbranche zu finden. Dabei führen die CS mit -3,1% die Verlierer-Liste an. Nach dem Investorentag am Dienstag hatte es bereits am Vortag zahlreiche Kurszielsenkungen gegeben. Aktuell ziehen KeplerCheuvreux nach. Der Tenor ist überall gleich. Vor allem die nicht enden wollenden Skandale werden als Risiko gesehen. Im frühen Handel haben die Papiere denn auch ein weiteres Rekordtief bei 5,384 Franken markiert.

Die Aktien von Julius Bär (BAER 43.21 -3.35%), UBS (UBSG 15.25 -2.68%) und Partners Group (PGHN 849.80 -2.61%) fallen ebenfalls um mehr als 2%, während sich die Anteilsscheine von Swiss Life (SLHN 461.20 -1.54%), Zurich und auch Swiss Re (SREN 73.46 -1.40%) allesamt um die anderthalb Prozent verbilligen. Die UBS hat in den USA im Fall der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit einer komplexen Anlagestrategie einem Vergleich zugestimmt und muss 25 Mio. $ zahlen.

Wie bereits am Vortag werden auch die technologienahen Wachstumswerte aus den Depots geworfen. So fallen VAT Group (VACN 222.40 -3.64%) um 3%. Temenos (TEMN 81.32 -2.09%), AMS Osram (AMS 8.49 -3.08%) und Logitech (LOGN 49.26 -1.91%) knüpfen ebenfalls an die schwache Vortagestendenz an.

Unter verstärktem Abgabedruck stehen auch die Aktien der beiden Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 222.20 -2.76%) und Richemont (CFR 99.86 -2.86%). Neben den als gemischt bewerteten Wirtschaftsdaten aus Asien lastet auf Swatch eine Kurszielsenkung durch die SocGen. In den letzten Tagen haben zahlreiche Analysten den Rotstift angesetzt.

Mit Holcim (HOLN 40.47 -2.76%), Schindler (SCHP 171.10 -2.09%) und Adecco (ADEN 31.92 -2.24%) rutschen weitere konjunktursensible Werte. Sie alle verlieren mehr als 2 Prozent.

Dass sich der SMI aktuell etwas besser hält als Dax oder Cac-40 ist vor allem den beiden Pharmaschwergewichten Roche (-0,4%) und Novartis (NOVN 80.86 -0.41%) (-0,5%) geschuldet, die beide unterdurchschnittlich fallen. Auch Swisscom (SCMN 520.80 -0.12%) (-0,4%), Alcon (ALC 65.88 -0.24%) (-0,2%) und Straumann (+0,2%) halten sich besser als der Markt.

In den hinteren Reihen stechen Implenia (IMPN 21.45 +9.22%) (+8,2%) hervor. Der Baukonzern hat am Morgen berichtet, mit der bisherigen Geschäftsentwicklung zufrieden zu sein.

Das Gegenstück bilden Aktien wie SFS (SFSN 95.10 -3.35%), Bossard (BOSN 182.80 -3.48%) oder Comet (COTN 149.00 -1.84%). Ihre Abgaben zwischen 4 und 2,1 Prozent sind in erster Linie negativen Analystenkommentaren geschuldet. Dufry (DUFN 30.65 -4.99%) (-4,2%) geben ebenso erneut nach – die Fusionsgespräche mit Autogrill (AUL 6.35 -4.02%) werden weiterhin skeptisch bewertet.

Der Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0452 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Das EUR/CHF-Paar notiert bei einem Stand von 0,9971 wenig verändert weiter unter Parität, nachdem in der Nacht ein neues Mehrjahrestief bei 0,99635 erreicht worden war. Nach Ansicht der Devisenexperten der Commerzbank (CBK 6.71 -4.31%) testet der Markt die Schweizerische Nationalbank. Zudem sei es eine allgemeine Euro-Schwäche, die gerade voll auf das Währungspaar durchschlage.

Zudem habe die SNB bei ihrer letzten Lagebeurteilung deutlich gemacht, sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite Leitplanken für das Paar zu setzen. Die Commerzbank-Experten rechnen daher mit einer erhöhten Volatilität für das EUR/CHF-Paar. Zudem impliziere das aktuelle Umfeld für die kommenden Tage einen zunehmenden Aufwertungsdruck für den Franken. Der US-Dollar kostet aktuell wenig veränderte 0,9541 Fr.

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar nach zwei Tagen mit Kursverlusten vorerst stabilisiert. Zuletzt hatte eine allgemein trübe Marktstimmung den Kurs der Gemeinschaftswährung mit nach unten gezogen.

Zudem laste die zögernde Haltung der EZB auf der Gemeinschaftswährung. Die EZB hat nämlich die Zinswende noch vor sich und diese für den Juli angekündigt. Beim Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra wurde deutlich, wie sehr die EZB «hinter der Kurve ist», heisst es hierzu im Devisenkommentar der Commerzbank. Unter anderem habe die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Sintra den Kontrast zu Vertretern anderer Zentralbanken gezeigt, die es mit der geldpolitischen Straffung viel eiliger haben.

Ölpreise wenig verändert vor Treffen der Opec+

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag vor Verhandlungen des Ölverbunds Opec+ wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,04 $. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg hingegen geringfügig um 15 Cent auf 109,93 $.

Ein überraschend starker Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen am Morgen keinen grösseren Auftrieb geben. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,7 Mio. auf 415,6 Mio. Barrel gesunken waren. Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit einem Rückgang um eine Mio. gerechnet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Im weiteren Handelsverlauf steht eine Online-Konferenz des Ölverbunds Opec+ im Mittelpunkt des Interesses. Es wird erwartet, dass die mehr als 20 Staaten unter Führung von Saudi-Arabien und Russland den Ölhahn weiter aufdrehen. Zuletzt hatte die Allianz (ALV 181.88 -1.00%) für Juli eine Erhöhung der Fördermenge um täglich 648’000 Barrel beschlossen. Ein ähnlicher Schritt ist für August bereits ins Auge gefasst worden.

Bitcoin fällt unter 19’000 Dollar-Marke

Der Druck auf den Kryptowährungs-Markt hat sich am Donnerstag weiter verstärkt. Der Bitcoin ist am Donnerstag nun zeitweise unter die Marke von 19’000 $ abgerutscht, nachdem er in der Nacht bereits die psychologisch wichtige Marke von 20’000 $ erneut unterschritten hatte.

Der Bitcoin fiel an der europäischen Börse Bitstamp kurz vor Mittag auf ein Tagestief von 18’910 $, konnte sich aber in der Folge wieder bis auf 19’070 $ erholen. Allerdings bleibt er damit noch über dem Mitte Juni erreichten Jahrestief von 17’590 $. Das Rekordhoch vom November 2021 von knapp 69’000 $ bleibt in weiter Ferne.

Auch die weiteren Kryptowährungen müssen am Donnerstag wieder deutliche Verluste hinnehmen. Die zweitgrösste Kryptowährung Ether hat innert 24 Stunden über Prozent verloren, sie kann sich mit einem Kurs von 1’024 $ aber über der viel beachteten Marke von 1000 $ halten.

Weiterhin bleibe die Furcht vor raschen Zinserhöhungen im Kampf gegen die galoppierende Inflation und die damit im Zusammenhang stehenden Rezessionsängste auch am Kryptomarkt die bestimmende Thematik, meint das deutsche Emden Research in einem Kommentar.

Dazu gesellen sich allerdings Sorgen um grosse Krypto-Unternehmen, die mit den sinkenden Kursen am Markt in Probleme geraten waren. Neben den massiven Schwierigkeiten des Krypto-Verleihers Celsius ist auch der milliardenschwere Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital in Schwierigkeiten geraten. Nun besteht die Angst, dass noch weitere Unternehmen angesteckt werden könnten.

Zu einem weiteren Abwärtsdruck könnte es aber auch kommen, falls Bitcoin-Miner weitere Positionen liquidieren müssten um bestehende Ausgaben zu decken, befürchtet Analyst Timo Emden. Denn für viele «Krypto-Miner» dürfte die Rechnung angesichts konstant fallender Kryptokurse und gleichzeitig steigender Energiekosten nicht mehr aufgehen, glaubt er.

US-Börsen leicht im Plus

Die US-Börsen haben am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Die Ängste vor einer Rezession haben sich aber nicht gelegt. Das US-Wirtschaftswachstum für das erste Quartal wurde auf –1,6% nach unten revidiert. Auch die Aussicht, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird, hat sich nicht verändert – so hat Fed-Chef Jerome Powell betont, dass die amerikanische Wirtschaft stark genug sei, um eine straffere Geldpolitik zu verkraften.

Der Dow Jones Industrial (+0,27%) stieg auf 31’029 Punkte. Der S&P 500 (+0,07%) schloss auf 3818 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+0,18%) notierte zum Handelsschluss auf 11’658 Punkten.

Der Elektroautobauer Tesla (–1,79%) handelte zeitweise über 4% im Minus. Nach Medienberichten steht ein weiterer Stellenabbau an.

Trotz hohem Wachstumsziel für die nächsten drei Jahre wurden die Titel des Paketdiensts FedEx (–2,6%) abgestossen.

Die Einrichtungskette Bed, Bath & Beyond (–23,58%) schockierte die Anleger mit einem überraschend deutlichen Verlust im ersten Quartal.

Ein von Analysten der Bank Morgan Stanley (MS 78.19 +0.04%) aufgestelltes negatives Zukunftsszenario liess die Titel des Kreuzfahrtunternehmens Carnival (–14,22%) einstürzen.

Positive Analysteneinschätzungen stützten den Kurs des Onlinehändlers Amazon (+1,42%).

Der Nahrungsmittelhersteller General Mills (+6,30%) hat mitgeteilt, dass dank höherer Preise und der Behebung von Lieferkettenproblemen der Umsatz bald wieder steigen sollte.

Asien-Börsen nach Industriedaten uneinheitlich

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Japan eine schwindende Industrieproduktion die Anleger verstimmte, hellten Konjunkturdaten die Stimmung in China auf.

In Tokio rutschte der Nikkei-Index um 1,7% auf 26’354 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2%. Nachschubprobleme bei Chips sowie die Lockdowns in Teilen Chinas liessen die Produktion in Japan saisonbereinigt um 7,2% sinken. Analysten hatten nur 0,3% Rückgang erwartet. «Der Einbruch der Industrieproduktion im Mai deutet darauf hin, dass di Erholung in Japan einmal mehr enttäuscht», sagte Analyst Marcel Thieliant von Capital Economics.

Die Börse in Shanghai lag hingegen 1,4% im Plus. Die Industrieproduktion in China ist im Zuge der Lockerungen von Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erstmals nach drei Monaten wieder gewachsen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juni auf 50,2 Punkte von 49,6 Zählern im Mai. Damit lag das Barometer erstmals seit Februar wieder über der Schwelle von 50, ab der Wachstum signalisiert wird.

Nach Meinung von Analysten könnte sich der chinesische Aktienmarkt in den kommenden Monaten deutlich erholen. «Wir glauben nicht, dass die Welt und die Volkswirtschaften in hervorragender Verfassung sind, sondern nur, dass das Gros der Anleger eine wirtschaftliche Katastrophe erwartet, und wenn dies nicht eintritt, könnten riskante Anlageklassen den grössten Teil ihrer Verluste aus dem ersten Halbjahr wieder wettmachen», schrieben sie in einer Notiz.