SMI schliesst minimal tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat zu Wochenbeginn leicht eingebüsst. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9189.56 0.29%)) folgte zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee und eröffnete 0,2% leichter. Den Verlust baute er aber im frühen Handel ab und drehte sogar ins Plus. Doch der Impuls währte nicht lange. Der SMI pendelte praktisch den ganzen Handelstag um seinen Schlusskurs vom Freitag. Am Freitag war der Leitindex um 0,4% gestiegen. Da am Mittwoch, wenn die Schweizer Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen bleibt, die US-Notenbank Fed die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Beratungen veröffentlicht, verlief das Geschäft ruhig, hiess es am Markt.

Die Anleger in New York liessen es angesichts der laufenden Bilanzsaison und einer Fed-Sitzung im Wochenverlauf ruhig angehen lassen. Der Dow Jones (Dow Jones 25398.67 0.36%) und der S&P 500 (SP500 2811.69 0.32%) notierten bei Börsenschluss in Europa etwas leichter. Deutliche Einbussen verzeichnete hingegen die Technologiebörse. Der Nasdaq Composite gab 1% nach.

SMI-Versicherer höher

Im Leitindex legten Swisscom (SCMN 466.3 -0.55%) zu. Die Aktien des Telecomkonzerns profitierten von einer Umstufung der UBS (UBSG 16.32 0.87%). Die Analysten sehen die Titel bei 501 Fr. statt 490 Fr. und bewerten sie neu mit «Buy» (zuvor «Hold»). Auch die Versicherer um Swiss Life (SLHN 357.2 0.65%) und Swiss Re (SREN 90.86 0.24%) gewannen. Zurich Insurance (ZURN 304.8 0.73%) schossen fester.

Am Tag vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen stiegen die Titel der Grossbank Credit Suisse (CSGN 16.115 2.06%). Derweil traten UBS auf der Stelle. Julius Bär (BAER 54.62 -0.26%) drehten ins Plus.

Die Papiere des Pharmariesen Novartis (NOVN 83.36 0.36%) lagen geringfügig höher. Roche (ROG 242.85 0.17%) verloren. Der Lebensmittelwert Nestlé (NESN 80.88 -0.27%) schwächten sich leicht ab.

Deutlich war das Minus bei Sika (SIKA 141.3 0.5%). Bei LafargeHolcim (LHN 50.82 1.36%) kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Zementhersteller hatte am Freitag nach einem guten Zwischenbericht 2,6% an Wert gewonnen.

OC Oerlikon profitierten von Spartenverkauf

Die Aktien von OC Oerlikon (OERL 15.37 -0.71%) legten zu. Der Technologiekonzern verkauft seine Getriebesparte an den amerikanischen Automobilzulieferer Dana für rund 600 Mio. Fr. Oerlikon wollte die Getriebe-Tochter ursprünglich an die Schweizer Börse bringen, war mit diesen Plänen im Juli aber an zu geringem Anlegerinteresse gescheitert.

Die Aktien von Swatch Group (UHR 445.7 -1.02%) schwächten sich ab. Der Uhrenhersteller zieht sich von der internationalen Uhren- und Schmuckmesse in Basel zurück. «Die Swatch Group hat beschlossen, ab 2019 nicht mehr an der Baselworld präsent zu sein», sagte Konzernchef Nick Hayek. Es sei alles «transparenter, schnelllebiger und spontaner» geworden. «Die traditionellen, jährlichen Uhrenmessen sind darum für uns nicht mehr sinnvoll.» Baselworld wird von MCH Group (MCHN 37.1 -7.25%) organisiert. Die Aktien des Messebetreibers sackten ein.

Die Aktien des Sensorenherstellers AMS (AMS 72.74 3.15%) erfreuten sich einer regen Nachfrage. Beobachter berichteten von Eindeckungstransaktionen ausländischer Leerverkäufer im Vorfeld der Quartalsergebnisveröffentlichung bei Apple (AAPL 190.35 0.23%).

Inficon (IFCN 466.8 -1.02%) büssten deutlich ein. Credit Suisse hatte das Kursziel auf 490 von 560 Fr. gesenkt. Die Empfehlung lautet «Underperform».

Impulse in Japan

Die Börsen in Asien notierten schwächer. Der Nikkei (–0,6%) in Japan, der Hang Seng (–0,7%) in Hongkong, der Shanghai Composite (–0,2%) und der koreanische Kospi (–0,1%) lagen alle tiefer.