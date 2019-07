SMI schliesst unter 9900

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag abwärts bewegt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9890.9 -0.8%) stand bei Eröffnung nur 0,1% tiefer. Im frühen Handel gab der Leitindex deutlicher nach. Am Nachmittag rutschte er weiter ab und schloss unter der Marke von 9900 Punkten.

Auch an den anderen europäischen Börsen dominierte die Farbe Rot. Der Dax (DAX 12147.24 -2.18%) in Frankfurt büsste deutlich ein und verzeichnete das grösste Kursminus seit einem halben Jahr. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3462.85 -1.72%) weitete seine Verluste ebenfalls aus.

Ähnlich sah die Marktlage in New York aus. An der Wallstreet büssten die drei vielbeachteten Indizes allesamt ein. Der Dow Jones (Dow Jones 27198.02 -0.09%) verlor zu Handelsschluss 0,2%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3013.18 -0.26%) büsste 0,3% ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite gab 0,3% nach.

Am Markt wurde die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an China als Auslöser für die schwachen Börsen gesehen. Zu Beginn der neuen Verhandlungsrunde im Handelsstreit warnte Trump China über Twitter (TWTR 41 -1.2%) davor, angesichts der US-Wahlen 2020 auf Zeit zu spielen. Zudem habe China sein Versprechen, Agrargüter von den USA kaufen zu wollen, noch immer nicht umgesetzt.

Impulse kommen laut Händlern derzeit vor allem von der Politik der Notenbanken und den zahlreichen Quartalszahlen. Am wichtigsten ist dabei die Entscheidung des Fed am morgigen Mittwochabend. Die Bank of Japan hat bereits ihren Kurs bestätigt, zugleich aber betont, ihre Politik jederzeit anzupassen, sollte die wirtschaftliche Entwicklung das erfordern.

ABB profitierten von Gerüchten um CEO-Nachfolge

Im SMI siegen lediglich ABB (ABBN 18.68 1.36%). Gemäss Bloomberg wird Sandvik-Chef Björn Rosengren als Favorit für die CEO-Position des Industriekonzerns gehandelt.

Nestlé (NESN 105.14 -0.08%) schlossen stabil und verhinderten ihren Avancen ein weiteres Abrutschen des SMI. Die anderen Die Schwergewichte im Index – Roche (ROG 266.3 -0.63%) und Novartis (NOVN 90.74 -0.87%) – notierten tiefer. Für Roche hatte Goldman Sachs (GS 221.4 0.49%) am Morgen das Kursziel leicht angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Analyst zeigt sich überzeugt, dass der Pharmakonzern auch trotz steigendem Druck durch Nachahmerprodukte weiter wachsen werde.

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 11.16 -2.02%) und Credit Suisse (CSGN 11.75 -2.45%) gaben klar nach. Die Grossbank UBS soll sich in einem weiteren Rechtsstreit mit den italienischen Behörden vorläufig geeinigt haben. In dem Fall, in dem es um Geldwäscherei geht, soll die UBS eine Busse von 3 Mio. € bezahlen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend berichtet hatte.

Die CS legt am morgigen Mittwoch zusammen mit LafargeHolcim (LHN 49.09 -1.76%) und der Swiss Re Zahlen vor. Die Aktien des Zementherstellers wurden für die enttäuschenden Zahlen von Konkurrent HeidelbergCement (HEI 66.5 -3.34%) in Sippenhaft genommen. Auch die Titel des Rückversicherers gaben nach.

Schwach zeigten sich zudem die Luxusgüterpapiere Swatch Group (UHR 291.5 -1.39%) und Richemont (CFR 85.86 -1.22%), die sehr sensibel auf Entwicklungen in Zusammenhang mit China reagieren.

GAM zogen an

Am Dienstagmorgen legten Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Zahlen vor. Dabei fiel die Reaktion auf die Halbjahresbilanz des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 86.5 -2.04%) negativ aus.

GAM (GAM 4.366 5.71%) legten derweil klar zu. Beim Vermögensverwalter GAM war es im ersten Halbjahr wie bereits in Aussicht gestellt zu einem Verlust gekommen. Darüber hinaus wurde der Asset-Manager bei der Suche nach einem neuen Konzernchef fündig und ernannte Peter Sanderson per 1. September zum Group CEO.

OC Oerlikon (OERL 10.76 -3.32%) waren die grössten Verlierer im SMIM (SMIM 2591.34 -0.48%). Baader Helvea senkte das Rating für die Aktien des Industriekonzerns auf «Hold» von «Buy» und reduzierte das Kursziel auf 12,50 von 17 Fr.

AMS (AMS 55.9 4.1%) schlossen klar fester. Die Titel des Chipherstellers profitierten von einem Analystenkommentar. Vontobel (VONN 52.25 -0.1%) erhöhte das Kursziel auf 64 von 46 Fr. und bestätigte die Einstufung «Buy».

Zudem verloren die Titel der mittelgrossen Gesundheitsunternehmen wie Sonova (SOON 229.1 -0.87%) oder Vifor Pharma (VIFN 146.5 -0.91%). Straumann (STMN 813 0.12%) konnten sich besser halten.

Das Zahlenwerk von SIG Combibloc (SIGN 11.7 4.09%) wurde positiv aufgenommen.

Markante Abschläge verzeichneten zudem konjunktursensitive Aktien wie Implenia (IMPN 26.28 -3.03%) oder Schmolz+Bickenbach.

Asien im Plus

Die Märkte in Asien tendierten fester. Chinas Leitindex CSI 300 schloss 0,5% im Plus. In Tokio notierte der Nikkei 225 um 0,4% höher. Der Topix 500 legte 0,5% zu. Auch der Hang Seng in Hongkong gewann 0,3%. Der südkoreanische Kospi lag 0,5% im Plus.

Franken minimal fester

Der Franken zeigte sich sowohl zum Euro als auch zum Dollar stabil bis stärker. Die Gemeinschaftswährung wurde zum Greenback stabil bei 1.1142 $ gehandelt. Der Euro-Franken-Kurs notierte tiefer bei 1.1047 Fr. Der Dollar bewegte sich zur Schweizer Valuta leicht abwärts bei 0.9907 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis stieg am Dienstag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.66 1.68%) kostete 64 $. Der Goldpreis notierte etwas höher bei 1429 $.