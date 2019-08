SMI steigt über 9900

(AWP/SPU) er Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenschluss sehr freundlich. Versöhnlichere Töne im US-chinesischen Handelsstreit sowie die neue europafreundlicher gesonnene Regierungskoalition in Italien stützten laut Händlern die Stimmung. Wie lange sich diese halte, sei aber abzuwarten. Nicht wenige Händler bezweifeln, dass sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollkrieges bewahrheiten werden.

Aber der andere Treibstoff der Börsen ist offensichtlich reichlich vorhanden: Billiges Geld. Die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde hatte am Vortag verkündet, dass es bei den Zinsen in Europa noch Spielraum nach unten gebe. Am Nachmittag werden noch Konjunkturzahlen aus den USA erwartet.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 9921.94 0.85%) steht bei Eröffnung 0,3% höher. Im frühen Handel legt der Leitindex weiter zu und übersteigt die Marke von 9900.

Novartis (NOVN 89.42 1.79%) stechen mit ihrem Kursplus heraus. Der Pharmakonzern hat positive Studiendaten zu seinem Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab vorgelegt und will nun Ende 2019 Zulassungsgesuche einreichen. Das Präparat habe sich insbesondere gegenüber einem Sanofi-Präparat überlegen gezeigt, teilten die Basler mit. Mit dem Mittel könnte Novartis aber auch dem Basler Mitbewerber Roche (ROG 270.85 0.07%) und dessen MS-Medikament Ocrevus Konkurrenz machen. Roche notieren wenig verändert.

Zyklische Papiere wie Sika (SIKA 142.1 2.45%), LafargeHolcim (LHN 47.47 1.78%) und ABB (ABBN 18.82 1.48%) verzeichnen deutliche Gewinne. Bei Sika berichten Marktteilnehmer von Käufen durch Alt-Aktionäre und den Grossaktionär Saint-Gobain.

Kaum bewegt zeigen dich die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 77.04 0.6%) und Swatch Group (UHR 268.5 0.04%). Die Situation im wichtigen Absatzmarkt Hongkong hat sich noch nicht wirklich gebessert. Dort wurden Demonstrationen für Samstag von den Behörden untersagt und an der Grenze zu Hongkong wurden chinesische Sicherheitskräfte zusammengezogen.

Die Grossbanktitel entwickeln sich unterschiedlich. Während Credit Suisse (CSGN 11.585 1.71%) avancieren, bleiben UBS (UBSG 10.45 0.29%) zurück.

Swiss Re (SREN 96.06 -2.1%) fallen. Dass die Aktien des Rückversicherers unter Druck geraten, erklären Händler damit, dass der Hurrikan «Dorian» auf den US-Bundesstaat Florida zurast.

Industrieaktien im Plus

Im SMIM (SMIM 2540.95 1.03%) legen Industriewerte wie Georg Fischer (FI-N 816 1.68%), OC Oerlikon (OERL 9.19 1.66%) oder VAT Group (VACN 118.75 2.41%) zu. Zudem profitieren andere Zykliker wie die PS von Schindler (SCHP 226.7 1.3%) oder Kühne + Nagel (KNIN 144.25 2.23%).

Im breiten Markt fallen U-Blox (UBXN 65.65 4.54%) mit Gewinnen auf nach einer Kurszielerhöhung durch die UBS auf «Neutral» von «Sell».

Emmi (EMMN 803.5 -0.19%) erholen sich weiter vom starken Kursrutsch, den der Luzerner Milchkonzern am Mittwoch nach Vorlage der Halbjahreszahlen erlitten hatte.

Avancen in Asien

An den asiatischen Märkten wächst die Hoffnung, dass es im Handelsstreit eine Lösung geben wird. Die Kursavancen werden von Energie- und Technologiefirmen angeführt. Geografisch liegen im späten Handel Südkorea und Australien an der Spitze. In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 um 1,2%, der breit gefasste Topix zieht um 1,3% an. Der chinesische CSI 300 gewinnt 0,6%, ebenso wie Hongkongs Hang Seng (Hang Seng 25724.73 0.08%). In Seoul klettert der Kospi um 1,7%. Der australische ASX 200 kann um 1,4% zulegen.

Euro knapp über 1.09 Fr.

Der Euro knüpft zum Dollar an die Kursverluste vom Vortag an. Die Gemeinschaftswährung wird zum Greenback bei 1.1037 $. Zum Schweizer Franken hält sich der Euro knapp über 1.09. Aktuell kostet er 1.0916 Fr. Der Dollar notiert zur Schweizer Valuta derweil höher bei 0.9885 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis bewegt sich am Freitag aufwärts. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.99 0.78%) kostet 61 $. Der Goldpreis liegt unverändert bei 1527 $ pro Feinunze.