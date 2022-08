SMI nimmt Fahrt auf

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Dienstag von seinen jüngsten Rückschlägen. Mehr als eine Erholung sehen Marktbeobachter derzeit aber nicht, denn das Umfeld bleibt schwierig. Der Markt hat laut Händlern in den letzten Wochen eine möglicherweise taubenhafteren Haltung der US-Notenbank stark eingepreist. Das Zentralbankertreffen in Jackson Hole habe aber gezeigt, dass die Notenbanker der Bekämpfung der Inflation derzeit Priorität einräumen.

Wie gross der nächste Zinsschritt der US-Notenbank ausfallen wird, hängt von weiteren Konjunkturdaten ab. Die Anleger warten daher nun gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag. Am Berichtstag stehen die Verbraucherpreise für Deutschland für August im Fokus. Mit einem verschärften Vorgehen der Zentralbanken steigen auch die Rezessionsrisiken.

Der SMI (SMI 11'000.93 +0.96%) notiert um 11 Uhr 0,81% höher bei 10’984,92 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,00% auf 1682,17 und der breite SPI (SXGE 14'178.31 +0.87%) 0,74% auf 14’160,39 Punkte. Im SLI kommen auf 27 Gewinner 3 Verlierer.

Die Erholung wird von Techaktien und anderen konjunktursensitiven Papieren angeführt, die zuletzt stark nachgegeben hatten. So steigen etwa AMS-Osram um 3,7%, Temenos (TEMN 78.10 +2.28%) um 2,2%, VAT Group (VACN 241.80 +0.83%) um 1,4% und Logitech (LOGN 49.90 +1.18%) um 1,3%. Wachstumsaktien gelten als besonders zinssensitiv.

Deutlich nach oben geht es mit zuletzt arg gebeutelten Sika (SIKA 225.00 +1.58%) und Adecco (ADEN 30.97 +2.38%) sowie den Luxusgüteraktien von Richemont (CFR 113.25 +1.94%) und Swatch Group (UHR 245.80 +2.93%). Die defensiven Swisscom-Valoren werden hingegen verkauft.

Die Papiere des Vermögensverwalters Partners Group (PGHN 964.20 +0.15%) steigen nach Halbjahreszahlen um 0,8%. Die Innerschweizer haben im ersten Semester zwar einen Ertrags- und Gewinneinbruch erlitten, schnitten aber dennoch deutlich besser ab, als Analysten erwartet hatten.

Andere Finanzwerte scheiden aber deutlich besser ab. Allen voran Julius Bär (BAER 48.61 +1.93%) und Credit Suisse (CSGN 5.23 +2.31%) lassen den Gesamtmarkt hinter sich; gleiches gilt für UBS (UBSG 15.74 +1.78%) mit plus 1,5%. Und bei den Versicherern stehen Swiss Re (SREN 75.10 +1.82%) und Zurich Insurance (ZURN 435.10 +0.97%) vorne.

Im Sektor Medtech überflügeln Alcon (ALC 64.62 +1.13%) die Papiere von Sonova (SOON 259.50 -0.54%) und Straumann (STMN 107.85 -0.69%). Erstere leiden unter einer Ratingsenkung durch die Deutsche Bank (DBK 8.50 +3.09%). Straumann wiederum leiden laut Händlern seit Tagen unter den Gerüchten um eine bevorstehende Grossübernahme in Südkorea.

Vor allem aber die grosskapitalisierten Novartis-Aktien binden den Gesamtmarkt mit einem Minus von 0,4% zurück. Der Pharmakonzern will auf dem bevorstehenden Kongress ESMO neue Daten aus seinem Onkologie-Portfolio vorlegen. Roche GS (ROG 318.50 +1.30%) und Nestlé (NESN 116.52 +0.92%) bewegen sich mit den Markt.

Im breiten Markt stechen die Aktien des österreichischen Motorradbauers Pierer Mobility (PMAG 62.60 +8.49%) mit einem Kursplus von 7,5% hervor. Das Unternehmen hat im ersten Semester den Rekordumsatz des Vorjahres noch einmal gesteigert und die Prognose erhöht.

Für Peach Property geht es nach Zahlen um 3,7% nach oben. Die Valoren haben im bisherigen Jahresverlauf fast die Hälfte ihres Werts eingebüsst und zählen zu den schwächsten der Immobilienbranche 2022. TX Group halten – ebenfalls nach Zahlen – da nicht mit.

Ascom (ASCN 6.20 +1.14%) rücken um 1,3% vor. Seit Mitte August haben Verwaltungsräte Aktien im Wert von fast einer Viertelmillion Franken gekauft. Dies sei nicht unentdeckt geblieben, meinen Händler und halten eine Trendumkehr beim Technologietitel daher für möglich.

Euro pendelt um Parität zum Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt, er pendelte am Morgen um die Parität zur US-Währung. Zum Berichtszeitpunkt kostete die Gemeinschaftswährung genau 1,0000 $.

Zum Schweizer Franken hat der Euro zuletzt leicht auf 0,9672 nachgegeben, nachdem er am Vorabend noch 0,9682 Fr. gekostet hatte. Der US-Dollar wird mit ebenfalls 0,9672 Fr. gehandelt.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien. In der grössten und viertstärksten Volkswirtschaft der Eurozone dürften die Verbraucherpreise weiter mit hohem Tempo steigen. Aufgrund des starken Preisauftriebs hatten sich unlängst zahlreiche EZB-Vertreter für eine weitere deutliche Zinsanhebung für die nächste Sitzung in der kommenden Woche ausgesprochen.

Ölpreise geben merklich nach

Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,41 $. Das waren 2,68 $ weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 97.00 +4.32%)) fiel um 1,71 $ auf 95,30 $.

Gedrückt wurden die Ölpreise durch Nachrichten aus dem Irak. Das staatliche irakische Ölunternehmen Somo teilte mit, dass die Ölexporte trotz der heftigen Konflikte im Land unverändert weiterliefen. Der politische Konflikt im Irak war in der Nacht zum Dienstag weiter in Gewalt umgeschlagen. Videos zeigten die Miliz Saraja al-Salam des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr, die sich in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad mit Iran-treuen Milizen schwere Kämpfe liefert. Der Irak ist ein wichtiges Ölförderland und Mitglied des Ölkartells Opec.

Am Montag hatten die Erdölpreise noch kräftig zugelegt. Auslöser waren Sorgen über das ohnehin knappe Angebot. Neben den Unruhen im Irak beunruhigt auch die Lage in Libyen die Märkte. «Es kam am Wochenende in der libyschen Hauptstadt Tripolis zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit mehreren Todesopfern, was neue Zweifel an der Stabilität des Landes und damit auch der Ölproduktion in Libyen aufkommen lässt», schreibt Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Die Produktion hatte sich dort nach monatelanger Blockade von Ölfeldern und Ölhäfen gerade erst wieder normalisiert. Hinzu kommen Äusserungen aus dem besonders ölreichen Land Saudi-Arabien, die auf eine künftig geringere Förderung durch den Ölverbund Opec+ hindeuten könnten.

Begrenzt werden die Preisaufschläge durch die Nachfrageseite. Dort herrscht die Sorge vor, dass die erwartete deutliche Abkühlung der globalen Konjunktur den Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel spürbar verringern könnte. Ungeachtet dessen bewegen sich die Ölpreise immer noch auf hohem Niveau, was vor allem auf den Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen westlicher Länder gegen Russland zurückgeht.

Weiter Druck auf US-Märkten

Die US-Börsen sind am Montag erneut mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen, sie waren aber geringer als am Freitag. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial sanken um 0,6% auf 32’099 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7% auf 4031 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1% auf 12’484 Punkte zurück.

Am Freitag hatte die Entschlossenheit des Federal Reserve (Fed) die Stimmung gedrückt: Die Notenbanker wollen die Zinsen weiterhin aggressiv erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn sich die Wirtschaft verlangsamt. Mit dieser Aussage hatte Fed-Chef Jerome Powell Hoffnungen auf eine Wende in der Geldpolitik zerstreut. Der Technologiesektor legte am Montag die schlechteste Performance hin, dagegen schnitten Energie- und Versorgertitel noch am besten ab.

Die Aktien des Mineralölkonzerns Exxon Mobil stiegen um 2,3%. Die Papiere der Pharmagesellschaft Bristol Myers Squibb rutschten um 6,3% ab, nachdem ein Medikamentenkandidat für die Behandlung von Schlaganfällen das Hauptziel in einer Studie der Phase 2 verfehlt hatte. Die Anteilsscheine des Detailshändlers Bed Bath & Beyond stiegen um 24,7%. 3M gaben um 2,1% ab.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,3% im Plus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq steigt er um 0,4%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures 0,4% über dem Vortagsschluss, auf den deutschen Dax gewinnt er 0,2%. Auf den Schweizer SMI rückt der Kontrakt ebenfalls 0,2% vor.

Uneinheitliches Bild in Asien

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag nach starken Verlusten zu Wochenbeginn uneinheitlich.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix rückt 1,2% vor. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,9%, Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,8% ab, und der Shanghai Composite handelt 0,9% unter dem Vortagsniveau. Der südkoreanische Kospi klettert um 0,9%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert mit 0,7% über dem Vortagesschluss.