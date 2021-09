SMI schliesst kaum verändert

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Donnerstag minimal fester geschlossen. Der SMI (SMI 11'642.45 +0.12%) steig bei Eröffnung noch 0,8% und überschritt damit 11’700. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Leitindex unter diese Schwelle und drehte auch in die Verlustzone. Bei Handelsende in Zürich resultierte ein leichtes plus. Am Vortag hatte der Leitindex 1,2% zugelegt. Der Swiss Market Index hat damit im September rund 6,2% verloren.

Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die drei Wallstreet-Indizes tendierten bei Börsenschluss in Europa in unterschiedliche Richtungen. Der breit gefasste S&P 500 (S&P 500 4'464.33 -0.22%) avancierte 0,1%. Der Dow Jones (Dow Jones 33'937.67 -1.32%) gab 0,2% nach. An der Technologiebörse tendierten die Kurse höher. So legte der Nasdaq Composite 0,5% zu.

Es müsse sich erst zeigen, ob die Konjunkturentwicklung in Europa, den USA und China weiter Kaufimpulse für Aktien liefern könne, sagten Händler. Zudem bleibe die Preisentwicklung in vielen Industrieländern ein Belastungsfaktor für die Finanzmärkte. Die Inflation wirke direkt auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen ein und beeinflusse auch die Geldpolitik der Notenbanken, heisst es. Zudem sorgen die Strom- und Evergrande-Krise in China und der US-Schuldenstreit weiterhin für erhöhte Nervosität am Markt. Wenn es in den USA keine Einigung gibt, droht ein «Shutdown». Die Regierung könnte dann nicht mehr allen ihren Verpflichtungen nachkommen.

Roche ROG 341.95 +1.15% )

Die Genussscheine von Roche stützen den Markt. Sie profitierten von der Mitteilung, dass der Pharmakonzern mit seinem Partner Regeneron in einer Phase-II/III-Studie die gesteckten Ziele erreicht. In dem Programm wurden Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Novartis (NOVN 76.83 -0.52%) belasteten derweil den SMI.

Zudem notierten ABB (ABBN 31.39 +0.06%) leicht höher. Der Elektrotechnikkonzern bringt eine neue Ladestation für Elektrofahrzeuge auf den Markt. Das Produkt mit dem Namen Terra 360 sei die weltweit schnellste, teilte ABB mit.

Fester waren Nestlé (NESN 112.70 +0.21%). Die Aktie des Lebensmittelriesen hat sich in der jüngsten Abwärtsbewegung einmal mehr als Fels in der Brandung erwiesen und notiert bereits wieder nahe dem Rekordhoch.

Morgan Stanley (MS 97.44 -2.12%) zeigt sich für zyklische Aktien optimistisch. Als Gründe für ihre zuversichtliche Sicht nennen die Strategen in einer Studie die steigenden Anleiherenditen und ein starkes Nominalwachstum im Jahr 2022. Unter den 17 zyklischen Favoriten sind auch Holcim (HOLN 45.14 -0.42%).

Gesucht waren die Werte von Firmen aus dem defensiven Bereich wie Straumann (STMN 1'683.50 +0.27%), Vifor, Lonza (LONN 701.60 +0.69%), Teacan und Sonova (SOON 355.20 +0.45%).

Zur Rose (ROSE 374.00 +0.4%) gaben etwas nach. Die E-Rezept-Testphase in Deutschland dauert länger.

In den hinteren Reihen waren Dätwyler (DAE 332.00 +0.76%) fester. Der Industriekonzern hatte anlässlich eines Investorentags neue Ziele für 2022 bis 2024 veröffentlicht.

Huber+Suhner (HUBN 72.30 +0.84%) gewannen. Der Kabelspezialist hate einen gewichtigen Auftrag an Land gezogen und liefert künftig Radarantennen an den Automobilzulieferer Continental (CON 94.79 -0.34%).

Bei Basilea (BSLN 43.38 -2.34%) sind Produktneuigkeiten kein Auslöser für höhere Kurse. Im Gegenteil, die Aktien büssten ein. Die japanische Partnerfirma Kasei Pharma hatte in Japan den Antrag auf Marktzulassung für das Mittel Cresemba (Isavuconazol) eingereicht. Dies löste eine Meilensteinzahlung an Basilea in Höhe von 5 Mio. Fr. aus.

Erstmals an der SIX gehandelt wurden am Donnerstag Medmix (MEDX 44.00 -6.38%), sie sackten zeitweise deutlich ab. Die Aktien der von Sulzer abgespaltenen Firma wurden zu 45 Fr. je Aktie ausgegeben. Durch die Abspaltung weisen die Aktien von Sulzer (SUN 89.20 -34.94%) nur optisch ein grosses Minus auf.

Deutlich zulegen konnten Aryzta (ARYN 1.40 +6.54%). Der Backwarenhersteller wird am Montag den Bericht zum Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020/21 vorlegen. Die Erwartungen an ein gutes Ergebnis seien hoch, heisst es am Markt.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien verlief der Börsenhandel am Donnerstag gemischt. In Japan fiel der Nikkei 225 um 0,3%, und der breiter gefasste Topix verlor 0,4%. Der Hongkonger Hang Seng sank 0,3%. Auf dem chinesischen Festland kletterte der CSI 300 um 0,7%. Der koreanische Kospi legte 0,3% zu, und in Taiwan gewann der TWSE 0,3%.

Euro schwächelte weiter

Der Euro fiel am Donnerstag unter die Marke von 1.16 $. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.1591 $. Mit zeitweise 1.1568 $ war sie am Mittag gar auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Zum Schweizer Franken hielt sich die US-Währung mit 0.9326 Fr. über der 0.93er-Marke, büsste aber seit Mittag etwas an Terrain ein. Der Euro fiel derweil auf 1.0810 Fr. zurück nach Kursen von über 1.0830 Fr. im frühen Geschäft.

Ölpreis korrigierte

Der Ölpreis gab am Donnerstag nach. Bei Börsenschluss in Europa kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.78 +0.54%) 78.50 $.

Gold (Gold 1'759.74 +1.7%) stieg auf einen Preis von 1761 $ pro Feinunze.

Bitcoin (Bitcoin 42'928.00 +3.35%) bewegte sich aufwärts und notierte um 17.30 Uhr MESZ bei knapp 43’500 $.