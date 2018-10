SMI legt weiter zu

(AWP/Reuters/JH) Der Schweizer Leitindex SMI (SMI 8805.6 0.52%) (Swiss Market Index) hat nach einem kurzen Taucher am frühen Nachmittag wieder etwas zugelegt. Auch der breite Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10377.68 0.43%)) hat die morgendlichen Verlusteins Plus gedreht.

Bei den Valoren des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 378.3 -10.31%) hält der Verkaufsdruck an. Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten verfehlt und verliert zeitweise über 10%. Sie bilden das Schlusslicht im Schweizer Leitindex und sind gleichzeitig der einzige Titel im SMI, der mit einem Abschlag handelt.

Zu den Gewinnern im SMI gehören auch am Nachmittag die Titel des Baustoffkonzerns LafargeHolcim (LHN 45.5 1.81%), der Grossbank UBS (UBSG 13.63 1.6%), der Pharmamultis Roche (ROG 238.35 1.73%) und der Privatbank Julius Bär (BAER 44.53 1.16%).

Bei den kleiner kapitalisierten Werten gewinnen die Valoren des Schweissmaschinenherstellers Schlatter (STRN 44.6 0.91%) sowie des Biotechunternehmens Kuros. Auch die Aktien des Automobilzulieferers Autoneum (AUTN 187.1 4.06%) sind gefragt. Burckhardt Compression (BCHN 326.6 3.16%) klettern trotz Gewinneinbruch. Das Industrieunternehmen hat heute einen hohen Bestellungseingang bekannt gegeben. Der Börsenneuling SIG Combibloc (SIGN 11.208 0.72%) glänzt mit höherem Umsatz und tieferem Verschuldungsgrad.

Zu den Verlierern im SPI gehören unter anderem die Aktien der Industriegruppe Feintool (FTON 90.8 -3.3%) und die Komponenten- und Gerätehersteller Gavazzi (GAV 270 -1.82%) und Phoenix Mecano (PM 522 -5.09%).

Asiens Börsen erholen sich

Nachdem US-Präsident Trump in einem TV-Interview einen «grossartigen Deal» mit China angedeutet hatte, tendierten die meisten asiatischen Börsen höher. In Tokio kletterte der Nikkei 225 (Nikkei 225 21457.29 1.45%) um 1,3%, während der marktbreitere Topix 1,2% zulegen konnte. Die japanischen Valoren profitierten auch von einem schwächeren Yen. Leises Aufatmen war ebenfalls an den chinesischen Festlandbörsen zu spüren: Der CSI 300 stieg 1,7%, der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite avancierten jeweils um 1,3%. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 gewann ebenfalls 1,3%. Sein südkoreanisches Pendant Kospi (Kospi 2019.85 0.81%) stieg 1,4%.

Euro und Öl stabil

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.1375 $ gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken tendiert der Euro wenig verändert. Derzeit kostet er 1.1401 Fr. Und der Dollar-Franken-Kurs setzt sich mit 1.0020 wieder etwas mehr von der Parität ab.

Der Ölpreis hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77.27 $. Das waren 7 Cent weniger als am Vortag. Die Unze Gold (Gold 1225.4 -0.35%) tendierte leicht schwächer