SMI leicht im Minus – Wallstreet weitet Abgaben aus

(AWP/SPU) Die Märkte kommen auch zum Wochenschluss nicht zur Ruhe. Der SMI (SMI 9550.99 -0.05%) verliert bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel dreht er ins Plus – allerdings kann er sich nur für wenige Augenblicke dort halten. Im weiteren Handelsverlauf schwankt er zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Dabei testet er sein bisheriges Tagestief mehrmals. Er ist auf dem Wege, diese Handelswoche mit einem Minus von mehr als 5% zu beenden. Für Oktober ist die Bilanz auf diesem Niveau mit Abgaben von mehr als 7% ebenfalls klar negativ.

In New York legen die Börsen nach der gestrigen Erholung wieder den Rückwärtsgang ein. Die drei Wallstreet-Hauptindizes büssen deutlich ein. Der S&P 500 (S&P 500 3270.7 -0.96%) verliert 2%. Der Dow Jones (Dow Jones 26302.08 -1.34%) geht um 1,6% zurück. Einen Verlust von 2,9% verzeichnet die Technologiebörse Nasdaq Composite. Ganz oben auf der Verkaufsliste stehen die Aktien von Apple (AAPL 108.9439 -5.53%): Der Tech-Gigant verbuchte den stärksten Rückgang bei den Erlösen mit iPhones seit zwei Jahren, weil sich viele Kunden vor der Einführung der neuesten 5G-Modelle mit Käufen zurückhielten. Auch der Verzicht auf eine Umsatzprognose kam nicht gut an. Unter Druck standen auch Amazon (AMZN 3055.625 -4.84%) und Facebook (FB 262.14 -6.66%): Amazon geht von höheren Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie aus, Facebook stellt sich auf ein schwierigeres Jahr 2021 ein. Twitter (TWTR 41.605 -20.65%) brechen derweil nach schwachen Wachstumszahlen ein.

An den Belastungsfaktoren hat sich derweil nichts geändert. Vielmehr werden die Einschränkungen in vielen Ländern wegen der steigenden Coronazahlen nun weiter verschärft. Damit steigt auch die Zurückhaltung. Sowohl Unternehmen als auch private Haushalte halten sich mit Ausgaben zurück. Der wirtschaftliche Aufschwung drohe so ins Stocken zu geraten, fasst es ein Marktteilnehmer zusammen. Auch wenn die aktuellen BIP-Zahlen aus der Eurozone an diesem Freitag positiv überraschen. Hinzu kommen die US-Präsidentschaftswahlen in der kommenden Woche. Die Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet. Bis dahin dürfte die Nervosität gross bleiben, sind sich Börsianer einig. Wie gross sie derzeit ist, zeigt sich auch am Volatilitätsindex für den SMI, der aktuell so hoch notiert wie zuletzt im Juni.

Swiss Re profitieren nach Zahlenpublikation

Unter den Schweizer Blue Chips stechen Swiss Re (SREN 65.86 3.72%) als Gewinner hervor. Die ersten neun Monate sind beim Rückversicherer nicht so dramatisch ausgefallen, wie von einigen Analysten befürchtet. Vor allem der Gewinn im dritten Quartal wird als positive Überraschung gesehen. Auch anderer Versicherer wie Zurich Insurance (ZURN 304.4 1.13%) oder Swiss Life (SLHN 307.2 0.56%) avancieren. Zudem legen die Bankaktien Credit Suisse (CSGN 8.614 0.14%) und UBS (UBSG 10.66 0.9%) zu, nachdem CS gestern in der Folge der Zahlenpublikation stark eingebüsst haben.

LafargeHolcim (LHN 39.14 0.67%) avancieren. Der Baustoffkonzern hat sich deutlich besser als erwartet geschlagen. Der Ausblick ist positiv.

Weitere Zykliker wie Geberit (GEBN 518.8 -0.23%) oder ABB (ABBN 22.25 0.54%) legen zu. Der Sanitärtechnikkonzern hatte am Vortag mit seinen Zahlen besser als erwartet abgeschnitten. Sika (SIKA 224.6 -0.84%) geben derweil nach.

Abwärts geht es für Partners Group (PGHN 820.6 -0.46%). Dies, obwohl der Vermögensverwalter seine Partnerschaft mit UBS festigt.

Auf der Verliererliste sind unterdessen erneut die Aktien von Richemont (CFR 57.1 -1.79%) zu finden. Sie haben schon am Vortag zu den Verlierern gehört. Die Übernahme von Tiffany durch LVMH (MC 402.45 -0.09%) wirft bei Marktteilnehmern Fragen über das Marktpotenzial von Richemont auf.

Schwächer präsentieren sich auch die Anteilsscheine der Swisscom (SCMN 465.3 -1.21%), die sich am Vortag nach Zahlen recht wacker geschlagen haben. Es sind aber vor allem Verluste bei den Schwergewichten Nestlé (NESN 102.74 -0.35%) und Roche (ROG 293.55 -0.12%), die den Markt zurückhalten.

Tech-Titel uneinheitlich

AMS (AMS 19.525 -0.84%) setzen den Zickzackkurs der letzten Tage fort. Hier verweisen Händler auf die Apple-Zahlen. Der iPhone-Hersteller habe keine Angaben über seine Erwartungen für das Schlussquartal gemacht und damit bereits bei zahlreichen Zulieferern in Asien für Abgaben gesorgt.

Mit Logitech (LOGN 76.84 -1.49%) und Temenos (TEMN 97.96 -1.55%) liegen zwei weitere Vertreter aus der Technologiebranche im Minus.

Derweil fallen im SMIM (SMIM 2485.189 -0.13%) die Aktien des Vakuumventileherstellers VAT Group (VACN 171.1 1.18%) mit Avancen auf. Fester notieren zudem die seit Monaten stark volatilen Valoren des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 34.47 0.76%).

Darüber hinaus greifen Investoren auch bei Straumann (STMN 947.6 2.24%) zu. Die Experten von Mirabaud haben am Morgen das Kursziel für die Titel des Dentalimplantatherstellers auf 1111 Fr. angehoben.

Im breiten Markt sind die Verluste bei Industrieaktien wie Schlatter (STRN 27 -1.46%) oder Conzzeta (CON 918 -1.82%) besonders stark.

In den hinteren Reihen fallen Kudelski (KUD 3.15 -3.67%) mit weiteren Kursabgaben auf. Schon am Vortag waren sie im frühen Handel mit einem Taucher aufgefallen.

Asien schwach

In Asien sinken die Aktienmärkte am Freitag deutlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,5% und der breiter gefasste Topix um 2%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 1,9%, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,9%. Der koreanische Kospi gibt 2,6% nach.

Euro unter 1.07 Fr.

Der Euro notiert am Freitag weiter unter der Marke von 1.17 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.1671 $. Derweil bleibt sie auch unter 1.07 Fr. und setzt sich gegenüber dem Vorabend weiter von der Marke nach unten ab. Derzeit notiert sie bei 1.0695 Fr. Der Dollar wird aktuell fester zu 0.9165 Fr. gehandelt.

Ölpreis nach Erholung wieder tiefer

Der Ölpreis schwankt am Freitag stark. Nach dem Preisrutsch der letzten Tage erholte sich der Kurs des Schwarzen Goldes deutlich. Doch gegen Handelsende in Europa lag der Ölpreis wieder im Minus. Somit verzeichnete der Ölmarkt die höchsten Verluste seit März. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 37.63 -0.08%) kostet derzeit 37.50 $. Gold (Gold 1881.78 0.72%) liegt etwas höher bei einem Kurs von 1880 $ pro Feinunze.