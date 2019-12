SMI schliesst am letzten Handelstag 2019 klar leichter

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag, in der letzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr, relativ deutlich abgeschwächt. Die Kurse bröckelten von ihren Höchst ab. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10616.94 -113.21) stand bei Eröffnung lediglich 0,1% tiefer. Im frühen Handel büsste er etwas deutlicher ein und rutschte unter die kürzlich errungene Marke von 10’700. Am Nachmittag weitete der SMI seine Verluste aus, die Marke von 10’600 kam damit näher. Am Freitag hatte der Leitindex mit 10’756 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Auf Jahressicht hat der SMI aber trotz der jüngsten Einbussen markant um 26% zugelegt.

Auch in New York dominierten gegen Jahresende die Verkäufer. Die drei viel beachteten Wallstreet-Indizes gaben bei Börsenschluss in Europa allesamt nach. Der Dow Jones (Dow Jones 28462.14 -183.12) verlor 0,5%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3221.29 -18.73) büsste ebenfalls 0,5% ein. Der Nasdaq Composite, der Index der US-Technologiebörse, stand 0,6% im Minus. Am Dienstag wird in New York noch gehandelt (sehen Sie hier eine Übersicht über die Börsenöffnungszeiten weltweit um den Jahreswechsel).

Dabei war die gesamtheitliche Lage eigentlich positiv. China und die USA wollen ihre Teileinigung auf ein Handelsabkommen in Kürze besiegeln. «Wir werden es voraussichtlich in der nächsten Woche unterschreiben – wir warten nur noch auf die Übersetzung», sagte US-Handelsberater Peter Navarro dem Sender Fox News am Montag. Zuvor hatte bereits die «South China Morning Post» berichtet, der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He werde diese Woche nach Washington fliegen, um den Vertrag zu unterzeichnen. Die US-Regierung habe eine Einladung geschickt, die China angenommen habe. Die chinesische Delegation werde voraussichtlich bis Mitte kommender Woche in den USA bleiben.

In der Schweiz war das Kof-ETH-Konjunkturbarometer zum Jahresende zwar deutlich gestiegen. Die Aussichten hatten sich aber trotzdem nur wenig verbessert, da der Wert noch immer unter dem langfristigen Durchschnitt steht.

Kaum Gewinner im SMI

Im Index der Schweizer Blue Chips verloren neunzehn der zwanzig Titel. Die Bankaktien um UBS (UBSG 12.225 0.01) und Credit Suisse (CSGN 13.105 -0.05) schnitten noch am besten ab, obwohl sie am Nachmittag ihre anfänglichen Avancen abgaben. Die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 270 -1.5) und Richemont (CFR 76.06 -0.48) drehten ebenfalls ins Minus.

Deutliche Verluste aller Schwergewichte – Nestlé (NESN 104.78 -1.62) sowie Roche (ROG 314 -3.25) und Novartis (NOVN 91.9 -1.21) – belasteten den SMI. Die Aktien des Augenheilspezialisten Alcon (ALC 54.8 -1.06) lagen bei Handelsende am Schluss des Tableaus.

Darüber hinaus fielen zyklische Werte wie ABB (ABBN 23.37 -0.26), Geberit (GEBN 543.2 -7.2) oder Sika (SIKA 181.85 -2.65) mit Verlusten auf.

AMS klar tiefer

Im SMIM (SMIM 2769.093 -22.89) neigten die Tech-Werte zur Schwäche. Sowohl die Chipaktien AMS (AMS 39.27 -1.04) als auch die Bankensoftwaretitel Temenos (TEMN 153.2 -1.8) schlossen im Minus. Auch Logitech (LOGN 45.83 -0.18) verloren leicht.

Wie im Leitindex büssten unter den mittelgrossen Valoren auch die Papiere aus dem Gesundheitssektor ein. So zählten zu den Verlierern unter anderem Sonova (SOON 221.5 -1.7), Straumann (STMN 950.4 -12.6) oder Vifor Pharma (VIFN 176.65 -3.3).

Cembra unter Druck

Im breiten Markt gaben Cembra (CMBN 106 -4.2) Money Bank deutlich nach. Händler erwähnten einen Artikel auf dem Blog «Inside Paradeplatz», wonach die Finma eine Untersuchung im Zusammenhang mit Vorschriftsverletzungen gegen die Bank eingeleitet haben soll. Laut einer Cembra-Sprecherin hatte die Bank 2018 selbst «Unregelmässigkeiten» festgestellt und die Finma informiert. Diese führt gemäss Cembra aber keine Untersuchung durch.

Die Aktien von SoftwareOne (SWON 24.75 0.25) waren auch am letzten Handelstag 2019 gefragt. Händler erwähnten als eine mögliche Ursache Käufe eines Anlagefonds oder eines anderen grösseren Marktteilnehmers.

Ohne unternehmensspezifische Nachrichten zogen die arg gebeutelten Aktien des IT-Unternehmens Wisekey (WIHN 2.16 0.27) stark an.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte begannen den letzten Montag im Jahr 2019 nach starken Handelstagen zuvor zum Teil mit Kursverlusten. Allerdings konnten sich China und Hongkong mit Gewinnen davon abkoppeln. Die Anleger in der Volksrepublik wurden von einem Bericht beflügelt, wonach der Einzelhandel des Landes im Jahr 2020 kräftig wachsen wird. Der Hang Seng in Hongkong rückte 0,4% vor, und Chinas Leitindex CSI 300 gewann 1,4%. Anders in Tokio, wo der Nikkei 225 0,8% abgab, der breiter gefasste Topix verlor 0,7%. Der südkoreanische Kospi lag 0,2% im Minus, der australische S&P/ASX 200 sank um 0,3%.

Franken klar fester

Die Schweizer Währung präsentierte sich am Montag stark. So büsste der Euro zum Franken ein und rutschte unter die 1.09 Marke. Der Preis bei Börsenschluss in Europa lautete 1.0856 Fr. Auch der Dollar verlor klar an Wert und kostete 0.9690 Fr. Der Euro stieg zum Dollar auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Zeitweise erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1.1211 $ den höchsten Kurs seit August. Um 17.30 Uhr MEZ notierte der Euro bei 1.1201 $.

Öl auf Dreimonatshoch

Der Ölpreis erreichte den höchsten Stand seit drei Monaten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.81 0.66) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 69 $ und damit so viel wie seit September nicht mehr, als ein Angriff auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien einen starken Preissprung ausgelöst hatte. Der Goldpreis lag etwas höher bei 1516 $ pro Feinunze.