Jahresendspurt intakt – SMI liegt bei 10’700

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch – dem letzten Handelstag des Jahres 2020 – erneut fester. Der Leitindex SMI (SMI 10'716.57 +0.32%) notiert kurz nach Eröffnung 0,2% höher bei 10’701. Im frühen Handel baut er seine Avancen etwas aus. Der Jahresendstand von 2019 lag bei 10’617. Die Voraussetzungen für eine knapp positive Jahresperformance des SMI scheinen damit günstig. Zu einer freundlichen Grundstimmung trägt die Nachricht bei, dass in Grossbritannien mit dem Produkt der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca ein zweiter Coronaimpfstoff noch vor dem Jahresende zugelassen worden ist.

In Marktkreisen wird angesichts der dünnen Nachrichtenlage und der Ferienabwesenheit vieler Börsenteilnehmer mit einem ruhigen Jahresausklang gerechnet. Etwas getrübt wird die Stimmung von der vorläufigen Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur. Um dieses ist ein politisches Gerangel mit ungewöhnlichen Allianzen entstanden. Nachdem das US-Repräsentantenhaus für die Ausweitung der Direkthilfen gestimmt hatte, versuchten die Demokraten am Dienstag, auch im Senat ein rasches Votum anzusetzen. Sie scheiterten jedoch am republikanischen Mehrheitsführer, der dies zunächst blockierte und auf später vertröstete.

In New York steigen die Kurse mehrheitlich, nachdem Wallstreet gestern im späten Handel ins Minus gedreht ist. Der S&P 500 (S&P 500 3'719.90 -0.2%) gewinnt 0,3%. Der Nasdaq Composite der Technologiebörse avanciert 0,4%. Der Dow Jones (Dow Jones 30'460.58 +0.41%) handelt 0,3% fester.

Zum Abschluss des Börsenjahres haben Europas Anleger den Fuss vom Gas genommen. Gewinnmitnahmen und ein stärkerer Euro bremsten Dax (DAX 13'718.78 -0.31%) und EuroStoxx50 am Mittwoch aus. Der deutsche Leitindex schloss 0,3% im Minus bei 13’718 Punkten, nachdem er am Dienstag zwischenzeitlich ein Rekordhoch von 13.903 Zählern erreicht hatte. Auf Jahressicht hat der Index 3,5% gewonnen und hat damit andere europäische Indizes teilweise deutlich abgehängt.

Novartis stützen

Die Nachrichtenlage ist der Altjahreswoche entsprechend dünn. Erneut wirken die Schwergewichte Novartis (NOVN 83.30 +0.99%) stützend. Über die vergangenen vier Börsentage hat die Novartis-Aktie eine Aufholjagd eingeleitet, um die bisher zweistellig negative Jahresbilanz noch etwas zu verbessern. Der Schlusskurs vom Dienstag lag noch knapp über 10% unter dem Stand von Ende 2019. VR-Präsident Jörg Reinhardt will sich laut einem Tamedia-Interview selbst gegen Corona impfen lassen, aber keine Empfehlung für seine Mitarbeiter abgeben. Ausserdem stellt er für die Zukunft vermehrt Partnerschaften mit chinesischen Firmen in Aussicht.

Auch die anderen Schwergewichte Roche (ROG 309.55 +0.85%) sowie Nestlé (NESN 104.48 -0.11%) gewinnen.

Deutlichere Avancen fahren Finanzwerte ein. So legen die Grossbankaktien UBS (UBSG 12.50 -0.2%) und Credit Suisse (CSGN 11.45 +0.35%) zu. In der Bankenwelt ist die Stimmung zum Jahreswechsel gut. Dank einer weiteren Bankenfusion in Spanien sind die Aktien der Geldhäuser auch in anderen Ländern gefragt. Aber auch Versicherertitel wie Swiss Life (SLHN 413.60 +0.73%), Swiss Re (SREN 83.44 +0.22%) und Zurich Insurance (ZURN 374.40 +0.27%) sind gesucht.

Sika (SIKA 243.40 0%) liegen im Plus, nachdem sich das Bauchemieunternehmen mit der Börsenaufsicht der SIX wegen der Verletzung von Regelmeldepflichten geeinigt hat. Sika war zwischen Juli 2018 und März 2019 diesen Pflichten mehrfach nicht fristgerecht nachgekommen, hat nun aber laut SIX die Vorwürfe anerkannt und Massnahmen eingeleitet. Die Einigung dürfte keine Auswirkungen auf den Kurs haben.

Die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 241.50 +0.21%) und Richemont (CFR 80.34 -0.2%) bleiben zurück.

Clariant korrigieren

Im SMIM (SMIM 2'866.94 -0.06%) stehen die Aktien des Laborausrüsters Tecan (TECN 430.60 +2.38%) an der Spitze.

Zudem legen die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 55.90 +0.25%) zu. Auch hier profitieren Finanzwerte wie Helvetia (HELN 92.85 +1.03%), Baloise (BALN 157.90 +0.51%) oder Julius Bär (BAER 51.18 -0.47%) von einer positiven Grundstimmung gegenüber dem Sektor.

Tech-Werte tendieren in unterschiedliche Richtungen. Während die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 86.00 +0.75%) und des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 123.65 +0.2%) gewinnen, verlieren die Chipvaloren AMS (AMS 19.49 +0.46%).

Am Tabellenende stehen Clariant (CLN 18.86 -0.97%), die allerdings noch zu Wochenbeginn dank der Forderung eines Grossaktionärs nach einer Sonderdividende massiv zugelegt hatten.

Relief und Asmallworld unter Druck

Die Aktien von Relief Therapeutics (RLF 0.27 -24.93%) brechen ein. Das Biotech-Unternehmen hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA einen negativen Bescheid zur Notfallzulassung seines Covid-19-Wirkstoffs erhalten. Mit einem Kurs von rund 23 Rappen bleiben die Papiere aber die Überflieger des Jahres – Ende 2019 hatten sie noch weniger als einen Zehntelrappen gekostet.

Nachdem Asmallworld (ASWN 3.42 -16.59%) in den letzten Tagen senkrecht performt haben, streichen Trader nun Gewinne ein, wie es scheint. Zumindest kommen die Aktien des sozialen Netzwerks für Reiche massiv unter Druck.

Gemischtes Bild in Asien

In Fernost verliert der Nikkei 225 0,5%. Der breiter gefasste Topix liegt 0,8% tiefer. Der südkoreanische Kospi gewinnt am letzten Handelstag dagegen 1,9%. Auch in Hongkong ist die Stimmung an der Börse freundlich: Der Hang Seng legt 1,5% zu. Der CSI 300, der die 300 grössten an den chinesischen Festlandbörsen Schanghai und Shenzhen kotierten Unternehmen umfasst, steht 1,4% im Plus.

Dollar büsst zum Euro und Franken weiter ein

Der Dollar schwächt sich am Mittwoch zur Schweizer Valuta ab auf 0.8820 Fr. Der Euro setzt derweil seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage fort und erreicht zum Dollar den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren. Momentan notiert die Gemeinschaftswährung zum Greenback bei 1.2293 $. Das ist so hoch wie seit April 2018 nicht mehr. Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1.0853 Fr. etwas höher.

Ölpreis fester – Bitcoin zieht weiter an

Der Ölpreis legt am Mittwoch etwas zu. Es gibt im Vergleich zum Vortag aber nur noch leichte Gewinne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 51.56 +0.86%) kostet derzeit 51.50 $. Gold (Gold 1'884.93 +0.35%) hält sich stabil. Die Feinunze des Edelmetalls geht zu 1880 $ um. Der Bitcoin (Bitcoin 28'163.00 +3.53%) steigt nach einer zwischenzeitlichen Korrektur weiter deutlich. Der Kurs der grössten Kryptowährung liegt derzeit mit mehr als 28’000 $ auf einem neuen Allzeithoch.