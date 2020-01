Schweizer Börse dreht ins Minus

(AWP/Reuters/SK) Der Schweizer Leitindex hat die frühen Gewinne vom Freitagmorgen komplett eingebüsst. Lag der SMI (SMI 10724.25 -0.23%) zur Eröffnung noch 0,6% im Plus, drehte der Index nach 11 Uhr ins Minus. Auch der breiter gefasste SPI (SXGE 12979.91 -0.26%) gerät unter Druck.

Der Trendwende vorausgegangen waren negative Nachrichten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Euro-Zone. Diese hat im vierten Quartal 2019 das schwächste Wirtschaftswachstum des Jahres erzielt. Das Bruttoinlandsprodukt der 19 Länder erhöhte sich lediglich um 0,1% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten mit 0,2% gerechnet, nachdem es im dritten Quartal noch ein Plus von 0,3% gab.

Ausserdem hatten am Morgen einige Experten gewarnt, dass eine mögliche Erholung nur von kurzer Dauer sein könnte, da Anleger wegen des Coronavirus weiterhin auf der Hut seien.

Mitunter am geringsten sind die Abschläge bei den Grossbanken Credit Suisse (CSGN 12.425 0%) und UBS (UBSG 12.1 0.33%). Im breiten Markt fielen am früheren Morgen auch die Aktien der Privatbank Julius Bär (BAER 48.67 -0.08%) und von Vermögensverwalter Partners Group (PGHN 893.4 0.43%) positiv auf. Bei Partners Group verweisen Marktteilnehmer auf eine Ersteinstufung durch Jefferies, in der die Titel zum Kauf empfohlen werden.

Stärker büssen nach einem Analystenkommentar die Aktien von Vontobel (VONN 68.75 -1.79%) ein. Die Experten der Citigroup (C 77.43 1.24%) haben die Papiere auf Neutral abgestuft.

Überdeutlich fallen die Anteilsscheine von Stadler Rail (SRAIL 45.98 -3.81%) zurück. Der Zughersteller steuert laut eigenen Angaben auf Rekordwerte bei Auftragseingang und -bestand hin (lesen Sie hier mehr). Trotz Rekordwerten bei den Aufträgen bleiben Umsatz und Betriebsgewinn für 2019 aber hinter den unternehmenseigenen Erwartungen zurück, wie vorläufige Zahlen zeigen.

Deutlich tiefer handeln auch Zur Rose (ROSE 122.2 -1.77%). Auf den Titeln der Versandapotheke lastet die Tatsache, dass Grossaktionärin KWE sich von ihrem Aktienpaket getrennt haben soll. Wie mehrere Aktienhändler gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigten, verkaufte KWE ihre Anteile von 10,8% für insgesamt 103 Mio. Fr.

Tesla heben ab

Die Vorgaben aus Übersee konnten sich sehen lassen. Die US-Aktienindizes haben am Donnerstag im späten Handel die Verluste in Gewinne umgewandelt. Der Anstieg begann, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Ausbruchs des Coronavirus eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen hatte. Die WHO betonte jedoch, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien. Die Hoffnung auf eine Virusbekämpfung beflügelte die Märkte.

Der Dow Jones (Dow Jones 28859.44 0.43%) Industrial stieg 0,44%, nachdem er über weite Strecken des Handels rund ein halbes Prozent im Minus notiert hatte. Der S&P 500 kletterte um 0,3%, der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,3%.

Die Papiere des Elektroautobauers Tesla schlossen mehr als 10% fester. Auch die Zwischenberichte von Microsoft und Coca-Cola fanden Anklang. Für die Titel von Facebook ging es um mehr als 6% abwärts, da die Kostenbasis kontinuierlich ansteigt.

Die Anleger deckten sich heute an der Börse in Tokio mit Aktien ein. Für Kauflaune sorgten gute Unternehmensabschlüsse. Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 1% höher. Der breiter gefasste Topix avancierte 0,6%. An den Börsen in China machte sich indes die Angst vor dem Coronavirus bemerkbar. Der Hang Seng korrigierte in Hongkong um 0,5%. Auch in Südkorea standen Risikopapiere unter Druck, der Kospi Index verlor 1,4%.

Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis steigt am Freitag im frühen Handel leicht. Er hat sich damit etwas von seinem am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefstand erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 58.61 1.26%) kostet 59.11$. Das sind 82 Cent mehr als am Vortag.

Der Goldpreis bewegt sich seitwärts und steht bei 1574$ je Feinunze.

Der Euro gibt im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht nach. Die gemeinsame Währung der 19 Euroländer kostet am Morgen 1.1025$ und damit etwas weniger als am späten Vorabend.

Während der Euro zum Franken bei einem Kurs von 1.0702 Franken weiter um die 1.07er Marke pendelt, zieht der US-Dollar auch zum Franken leicht an und steht zuletzt bei 0,9710 Franken.