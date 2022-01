SMI notiert über 12’200

(AWP/SPU) Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein freundlicher letzter Januar-Handelstag ab. Der SMI (SMI 12'212.89 +0.90%) legt bei Eröffnung 0,8% zu, nachdem er am Freitag die vierte Woche in Folge im Minus beendet hat. Mit den aktuellen Gewinnen folgt der SMI den Vorgaben aus Übersee. Ein Schlussspurt an Wallstreet hatte bereits in Asien für überwiegend freundliche Kurse gesorgt. Allerdings ist der asiatische Handel in dieser Woche vor allem wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht sehr aussagekräftig, da zahlreiche Märkte geschlossen sind. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China weisen derweil auf eine gewisse Abkühlung hin.

Trotz den erwarteten Avancen heute dürfte auch die Monatsbilanz für den Januar klar negativ ausfallen. Andere führende Indizes schauen ebenfalls auf einen schwachen Start in das neue Börsenjahr. «Der Januar hat sich für die Aktienmärkte als ein düsterer Monat erwiesen», kommentierte ein Börsianer. «Anleger sorgen sich über die Inflation, Probleme in den Lieferketten und die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank.» Tatsächlich haben die globalen Märkte in den letzten Tagen einen nervösen Handel erlebt, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch angedeutet hatte, dass sie die Zinssätze bald zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren anheben könnte. Diese Volatilität dürfte sich nach Meinung von Händlern denn vorerst auch fortsetzen.

Klare Gewinne sind bei Partners Group (PGHN 1'276.00 +3.57%) auszumachen. Die Aktien des Vermögensverwalters haben in der vergangenen Woche mit einem Abschlag von mehr als 5% zu den grössten Verlierern gezählt. Zudem hat die UBS (UBSG 17.13 +1.12%) das Rating auf ‘Buy’ erhöht.

Noch deutlicher haben nur ABB (ABBN 31.58 +1.45%) und Givaudan (GIVN 3'844.00 +0.68%) in der vergangenen Woche verloren. Der Duftstoff- und Aromenhersteller hat am Freitag mit den vorgelegten Zahlen für 2021 nicht wirklich überzeugen können. Vor allem die höheren Rohstoffkosten haben viele Investoren erst einmal zum Ausstieg und Analysten zu Kurszielsenkungen bewegt.

Nachrichten lieferte noch der Pharmakonzern Roche, der in den USA für ein neuartiges Augenmittel die Zulassung erhalten hat.

In den hinteren Reihen fallen Bucher (BUCN 424.20 +1.73%) Industries ebenfalls nach einem Analystenkommentar positiv auf. Der Nachrichtenfluss dürfte erst in den kommenden Tagen zunehmen, wenn auch die Berichtssaison Fahrt aufnimmt.

Wisekey (WIHN 0.7720 +25.32%) ziehen kräftig an. Das IT-Sicherheitsunternehmen hat seinen Umsatz markant gesteigert.

Asien mit Gewinnen

Dank positiven Wallstreet-Vorgaben von Freitag starten die asiatischen Aktienmärkte überwiegend freundlich in die neue Handelswoche. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,2%, während der breiter gefasste Topix 1,1% im Plus notiert. In einem verkürzten Handel avanciert der Hang Seng in Hongkong um 1,1%, wobei vor allem die Technologiewerte zulegen. Die kommenden Tage wird wegen den Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr kein Handel stattfinden. Auch die chinesischen Festlandbörsen bleiben die ganze Woche geschlossen. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,2%. Die südkoreanische Börse in Seoul bleibt zu.

Euro weiter schwach zum Dollar – Dollar über 0.93 Fr.

Der Euro hält sich am Montag gegenüber dem Dollar knapp über seinem am Freitag markierten Tiefstand seit Mitte 2020. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.1167 $. Vor dem Wochenende war sie mit 1.1122 $ auf ein rund eineinhalbjähriges Tief gefallen. Der Dollar hält auch zum Franken seine jüngsten Gewinne und notiert mit 0.9313 weiterhin oberhalb der 0.93er Marke. Der Euro macht zum Franken ebenfalls etwas Boden gut und nähert sich mit 1.0398 der 1.04er Marke wieder an.

Ölpreis weiter im Hoch

Der Ölpreis hält sich zu Wochenbeginn in der Nähe seines in der vergangenen Woche markierten Höchststandes seit dem Jahr 2014. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91 $.

Gold verharrt mit einem Preis von 1787 $ pro Feinunze unter der Marke von 1800 $.

Nach der jüngsten Erholung zeigt sich Bitcoin wieder etwas schwächer. Die Cyberdevise rutscht auf 37’000 $ ab.