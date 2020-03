SMI notiert bei 9300

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seine jüngsten Gewinne an. Der SMI (SMI 9265.87 1%) gewinnt 0,1%. Im frühen Handel baut er seine Gewinne aus und übersteigt noch vor dem Mittag die Marke von 9300. Er kann damit in einem insgesamt freundlichen Umfeld die Kursgewinne im späten US-Handel am Vorabend fortführen. Der Dow Jones (Dow Jones 22327.48 3.19%) Industrial hat sich kräftig erholt und den Handel nur knapp unter dem Tageshoch beendet.

Die Coronakrise steht nach wie vor im Fokus. Die Weltgesundheitsbehörde hält es für denkbar, dass in Europa der Wendepunkt bei der Ausbreitung der Coronaviruspandemie erreicht sein könnte. Und US-Präsident Donald Trump scheint inzwischen mehr auf seine Experten zu hören. Für verhaltenen Optimismus sorgen auch Konjunkturdaten: Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im März vom jüngsten Rekordeinbruch erholt.

Swiss Re an der SMI-Spitze

Die meisten Schweizer Blue Chips legen zu. Swiss Re (SREN 73.7 4.84%) ziehen an: Das Aktienresearch der UBS (UBSG 9.012 -0.57%) hat das Rating für den Rückversicherer gleich von «Sell» auf «Buy» hochgesetzt. Insbesondere die attraktive Dividendenrendite hat es den UBS-Experten angetan.

Auch Zurich Insurance (ZURN 345.1 3.82%) ziehen an. Nach Morgan Stanley (MS 34.84 2.44%) zum Wochenauftakt hat mit Citigroup (C 44.08 0.64%) am Dienstag die nächste US-Bank dem Erstversicherer ihre Zuneigung ausgesprochen: Beide empfehlen das Papier zum Kauf. Swiss Life (SLHN 328 1.42%) gewinnen ebenfalls deutlich.

Immer gut gehört am Markt werden Studien der US-Bank Goldman Sachs (GS 159.62 0.81%). Sie hat zwar für die hiesigen Grossbankwerte Credit Suisse (Credit Suisse 7.992 -0.07%) und UBS das Kursziel gesenkt, bleibt jedoch bei ihrer Kaufempfehlung. Und die Kursziele liegen immer noch deutlich im zweistelligen Bereich – von diesen haben sich die bezahlten Kurse schon lange verabschiedet.

Dass die Erholung breit abgestützt ist, lässt sich auch an den deutlichen Kursavancen der defensiven Schwergewichte Roche (ROG 314.6 1.88%) und Novartis (NOVN 78.51 0.91%) erahnen. Einzig Nestlé (NESN 99.29 -0.51%) hinken etwas hinterher.

Die Aktien des Telecomkonzerns Swisscom (SCMN 526.2 -1.83%) haben gestern noch deutlich gewonnen, heute zählen sie zu den Verlierern.

Viele Gewinner im SMIM

Im SMIM (SMIM 2200.557 2.23%) fallen viele Werte mit grossen Avancen, aber ohne Nachrichten auf. Dazu zählen der Chiphersteller AMS (AMS 9.62 4.25%), der Versicherer Helvetia (HELN 83.3 8.18%) sowie die Gesundheitsunternehmen Vifor Pharma (VIFN 135.05 6.05%), Sonova (SOON 175 1.45%) und Straumman.

Zudem steigen Lindt & Sprüngli (LISN 82300 0.61%). Auch der Schokoladehersteller musste seine Gewinnprognose für 2020 zurückziehen. Er will jedoch wie geplant viel Geld an die Aktionäre ausschütten – Jubiläumsdividende inklusive.

Kühne + Nagel (KNIN 132.8 0.64%) büssen ein. Mehrheitsaktionär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an der Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd (HLAG 66.9 1.98%) auf 30% erhöht.

Nach Jahreszahlen ziehen SoftwareOne (SWON 19.14 1.27%) an. Der Börsenneuling vermochte die Anleger offenbar zu überzeugen.

Ypsomed (YPSN 126 1.94%) legen zu. Laut den Burgdorfern verwendet der wichtige Kunde Teva ein Autoinjektionsgerät von Ypsomed nun auch für ein weiteres Medikament.

Vontobel (VONN 46.66 2.73%) gewinnen. Die Coronakrise hat zwar die betreuten Vermögen deutlich schrumpfen lassen. Dennoch konnte die Vermögensverwalterin einen positiven Nettoneugeldzufluss vermelden.

Asiens Börsen dank China-Daten fester

In Asien stützen Konjunkturdaten aus China die dortigen Börsen. Der Shanghai Composite und der CSI 300 liegen bei Handelsende aber nur noch 0,2 bis 0,3% im Plus. Etwas besser hält sich mit einer Avance von 0,6% der Hang Seng in Hongkong. In Tokio notiert der Nikkei 225 zunächst im Plus, gegen Handelsende verzeichnete er jedoch ein Minus von 1%. Der breite Topix liegt gar 2,3% im Minus. In Südkorea legt der Kospi 1,5% zu, während der australische All Ordinaries 1,6% nachgibt.

Euro erneut schwächer zum Dollar

Der Euro knüpft am Dienstag an die Kursverluste vom Wochenbeginn an und fällt unter die Marke von 1.10 $. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1.0974 $. Der Dollar erobert zum Franken bei einem Kurs von 0.9644 Fr. die Marke von 96 Rappen zurück. Der Euro-Franken-Kurs bewegt sich indes kaum. Der Euro notiert bei zuletzt 1.0580 Fr.

Ölpreis schiesst in die Höhe

Der Ölpreis legt massiv zu nach den jüngsten Verlusten. Die von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin vereinbarten Gespräche zur Stabilisierung der Energiemärkte haben dem Preis Auftrieb gegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 27.44 19.62%) kostet rund 27 $. Gold (Gold 1601.09 -1.35%) notiert etwas tiefer und liegt bei 1611 $ pro Feinunze.