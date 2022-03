SMI: Wenig verändert – Anleger bleiben vorsichtig

(AWP) Nach einer freundlichen Eröffnung sind die Kursgewinne wieder fast vollständig abgeschmolzen. Zwar stütze der gesunkene Ölpreis den Markt, aber bezüglich des Ukrainekrieges gebe es keine neuen Signal einer Deeskalation, heisst es im Handel. Die Anleger seien daher weiter verunsichert. «Wir sehen ein regelrechtes Headline Trading», sagte einer. Wenn es Neuigkeiten etwa über den Ukraine-Krieg oder von den Zentralbanken gebe, agierten die Marktteilnehmer, sonst sei es ruhig. Daher sei auch mit einer weiterhin volatilen Entwicklung an der Börse zu rechnen.

Zwar dürfte die Börse den Monat März mit einer positiven Bilanz abschliessen. Unter dem Strich legte der Leitindex bislang in diesem Monat um gut 2% zu – dies trotz Ukraine-Krieg, steigender Rohstoffpreise, hoher Inflation, Corona-Lockdowns in China und trotz einer ersten Zinserhöhung in den USA. Dagegen dürfte die Quartalsbilanz mit knapp minus 5% klar negativ ausfallen. Dass die am Nachmittag erwarteten US-Daten daran viel ändern, ist eher unwahrscheinlich. Möglicherweise bringe ja der April neue Impulse.

Der SMI (SMI 12'236.80 -0.06%) bewegt sich in einer engen Spanne und notiert um 11.20 Uhr um 0,08% höher auf 12’253,81 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,06% auf 1940,55 und der breite SPI (SXGE 15'640.18 -0.11%) 0,04% auf 15’664,74 Zähler zu. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Angeführt werden die Gewinner von den Aktien der Grossbank UBS (UBSG 18.35 +1.80%). Nach Ansicht von Goldman Sachs (GS 334.82 -0.23%) birgt die Aktie ein erhebliches Potenzial. Die US-Grossbank empfiehlt UBS mit einem Kursziel von 27,90 Fr. zum Kauf. Zwar erhöht Goldman Sachs auch für CS das Kursziel auf 10,10 Fr., das Rating lautet lediglich «Neutral».

Zu den Gewinnern zählt mit Partners Group (PGHN 1'154.00 +1.05%) ein weiterer Finanzwert. Fester sind mit Sonova (SOON 390.00 +1.85%), Straumann (STMN 1'501.00 +0.54%), Sika (SIKA 307.70 +0.65%) und ABB (ABBN 30.21 -0.17%) auch Aktien, die am Vortag nachgegeben hatten. Eer Elektrotechnik-Konzern startet sein jüngst angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am (morgigen) 1. April.

Bei den Schwergewichten legern Nestlé (NESN 120.68 +0.08%) leicht zu, Roche und Novartis (NOVN 81.71 +0.07%) sind etwas leichter. Damit wirkt sich die Zulassung des Augenmittel Beovu in der EU auf den Aktienkurs von Novartis nicht aus.

Die Anteile von SGS (SGSN 2'591.00 -4.18%) fallen derweil 3,6% oder 98 Fr. Die Titel des Inspektionskonzerns werden allerdings ex-Dividende von 80 Fr. gehandelt.

Temenos (TEMN 89.16 -6.23%) verlieren 5,0% auf 90,30 Fr. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Der Titel war bis am 7. März auf 72 Fr. abgestürzt und hat seitdem wieder mächtig Boden gutgemacht. Zudem hat die Credit Suisse (CSGN 7.41 -1.52%) hier das Kursziel auf 87 Fr. gesenkt.

Die Aktien von VAT debütieren im SLI mit einem Kursplus von 0,2%. Sie ersetzen Vifor, die von der australischen CSL übernommen wurden. Die Aufnahme in einen wichtigen Index generiert üblicherweise steigende Nachfrage und damit auch anziehende Kurse, heisst es am Markt.

Gewinnmitnahmen machen auch den Anteilen von Kühne + Nagel (KNIN 266.40 -1.37%) zu schaffen, nachdem sich der Kurs inzwischen vom Jahrestief wieder ebenfalls klar erholt hatte.

Am breiten Markt stehen Burkhalter (BRKN 72.00 +4.35%) und Poenina (PNHO 52.00 +3.59%) im Fokus. Sie gewinnen 5,9 bzw. 2,0%. Die beiden Haustechnikspezialisten wollen sich – wie erwartet – zusammenschliessen.

Kräftig im Aufwind sind die Aktien von Schlatter (STRN 25.80 +7.50%). Das Schweisstechnikunternehmen ist 2021 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Weiter unter Druck stehen GAM (GAM 1.18 +0.00%) Holding. Der Asset Manager informierte am Vortag über einen weiteren Vermögensabfluss. So lange bei GAM weiterhin von Ab- statt Zuflüssen die Rede sei, lohne es sich nicht, auf eine Erholung des Aktienkurses zu setzen, kommentierte die ZKB.

Devisen: Euro fällt unter 1,11 US-Dollar – EUR/CHF EUR/CHF 1.0246 -0.56% )

Der Euro hat am Donnerstag seine jüngste Erholung gestoppt. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch auf bis zu 1,1185 $ und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März geklettert war, liess der Schwung am Vormittag nach. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1099 $.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro Boden verloren und wird aktuell wieder klar unter der 1,03er-Marke zu 1,0262 Fr. gehandelt, nachdem er am Morgen noch zu 1,0324 notierte. Dagegen bewegt sich das USD/CHF-Paar in engen Spannen und kostet aktuell 0,9248 nach 0,9250 im Frühgeschäft.

Börsianer begründen die Kursverluste beim Euro mit einer Gegenbewegung nach den Kursgewinnen in den vergangenen beiden Tagen sowie mit einer zuletzt wieder etwas trüberen Stimmung an den Aktienmärkten. Am Donnerstag legt der Dollar nun wieder in seiner Funktion als Weltreservewährung gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem er am Mittwoch noch kaum gefragt gewesen war.

Angesichts der deutlich fallenden Ölpreise stehen am Donnerstag auch die norwegische Krone und mit Abstrichen der kanadische Dollar unter Druck. Norwegen und Kanada sind stark in der Ölproduktion engagiert.

Der Rutsch bei den Ölpreisen hängt Börsianer zufolge mit einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammen, wonach die USA erwägen, angesichts der hohen Erdölpreise bis zu 180 Millionen Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben. Demnach wird darüber nachgedacht, über einen längeren Zeitraum je Tag etwa eine Million Fass Öl auf den Markt zu bringen, um so das Angebot zu erhöhen und die Preise entsprechend zu drücken.

Am Donnerstag blickten Anleger zudem auf eine Reihe von Konjunkturdaten. So zog die Inflation in Frankreich und in Italien weiter an. In der Eurozone sank die Arbeitslosigkeit im Februar und fiel auf ein Rekordtief.

In den USA werden am Nachmittag unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äussern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken.

Ölpreise geben deutlich nach – USA sollen Ölfreigabe erwägen

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus deutlich gefallen. Am Markt wurde auf Spekulationen verwiesen, wonach die USA und andere Industrienationen erneut Erdöl aus ihren strategischen Reserven freigeben könnten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 107,89 $. Das waren 5,56 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 107.63 +2.11%)) fiel um 6,96 $ auf 100,86 $.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die USA, angesichts der hohen Erdölpreise bis zu 180 Mio. Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben. Demnach wird darüber nachgedacht, über einen längeren Zeitraum je Tag etwa eine Mio.Fass Öl auf den Markt zu bringen, um so die Preise zu drücken. Begleitet werden soll der Schritt von einer politischen Initiative der Internationalen Energieagentur (IEA), die andere Industrieländer von ähnlichen Schritten überzeugen soll.

Am Donnerstag beraten auch die Förderländer im Verbund Opec+ über ihre kurzfristige Produktionspolitik. Es wird erwartet, dass die 23 Länder rund um Saudi-Arabien und Russland ihren Kurs moderater Produktionsausweitungen fortsetzen. Bisher zeigt sich der Ölverbund trotz des Krieges Russlands gegen die Ukraine geschlossen.