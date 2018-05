SMI schliesst mit neuem Jahrestief

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI) (–1,4%) hat am Donnerstag nach einem festen Start Terrain eingebüsst. Während die Italienkrise etwas in den Hintergrund getreten sei, hätten sich die Anleger wieder stärker über die Folgen des Zollstreits der USA mit China und Europa gesorgt, sagen Händler. «Der Einfluss politischer Unsicherheit ist in der Regel begrenzt. Dagegen hat der Zollstreit das Potenzial, der Weltwirtschaft nachhaltig zu schaden», sagt ein Händler.

In Rom haben derweil am Nachmittag die rechte Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung einen neuen Anlauf für eine Koalition gestartet. Angeblich laufen die Beratungen der Parteispitzen noch bis Freitag (lesen Sie hier mehr).

Bei den Anlegern überwiegt nun also wieder die Vorsicht: Der italienische Leitindex hat seine Kursgewinne von bis zu 1,4% bis zum Börsenschluss komplett abgegeben und schliesst bei 21’717 Punkten.

Weitere Unsicherheit droht auch aus Spanien, wo Regierungschef Mariano Rajoy ein Misstrauensvotum im Parlament bevorsteht. Rajoy und seine Volkspartei stehen wegen eines Korruptionsskandals in der Kritik.

Finanzwerte mit Abgaben

In der Schweiz haben Credit Suisse (–1,8%) und UBS (–2,1%) schwächer tendiert. Den Banktiteln machen grundsätzlich immer wieder die politischen Unsicherheiten in Italien zu schaffen.

Die als krisenresistent geltenden Pharmatitel Roche (–1,4%) und Novartis (–2,1%) haben ebenso deutlich verloren. Händler sagen, eine Hochstufung der Empfehlung für grosse europäische Pharmafirmen durch die Credit Suisse von «Benchmark» auf «Outperform» sei im Markt verpufft.

Ins Minus gedreht haben im Tagesverlauf auch Dottikon ES (–1,4%). Das Aargauer Spezialitätenchemieunternehmen hat die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 präsentiert (lesen Sie hier mehr).

Ebenfalls ins Minus gedreht haben Asmallworld (–3,9%). Das soziale Netzwerk hat 725’000 neue Namenaktien zu einem Preis von 11.50 Fr. je Titel platziert. Der Bruttoerlös belaufe sich auf rund 8,3 Mio. Fr. Der Erlös der Transaktion solle der Finanzierung von Investitions- und Akquisitionsvorhaben dienen.

Mit noch deutlicheren Abschlägen sind am breiten Markt Meyer Burger (–8,1%) aufgefallen. Sie sind in den Vortagen stark gestiegen, nachdem der Solarzulieferer berichtet hatte, er beliefere die Forschungsabteilung von Panasonic Solar mit seiner SmartWire-Connection-Technologie.

Dax im Minus

In Frankfurt ist der Dax (–1,4%) ins Minus gerutscht. Deutsche Bank (–6,9%) sind eingebrochen und rutschen in Richtung ihres Rekordtiefs vom September 2016. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, hat die US-Notenbank das amerikanische Geschäft der Bank als «in schwierigem Zustand» eingestuft.

Die Regierungskrise in Italien und der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit belasten auch die US-Börsen. Dow Jones, S&P 500 sowie Nasdaq 100 notieren zum hiesigen Börsenschluss schwach.

Der Euro in Franken notiert wieder etwas tiefer. Am Dienstag war der Kurs bei 1.1369 Fr. auf einen Jahrestiefststand abgerutscht. Etwas schwächer zeigen sich auch der Euro in US-Dollar sowie der US-Dollar in Franken.

Konjunkturseitig hat das Seco seine Schätzung zum BIP im ersten Quartal abgegeben, während das Bundesamt für Statistik Daten zum Detailhandel publiziert hat.