SMI: moderate Verluste zum Monatsende

(AWP/Reuters) Nachdem der SMI (SMI 11'650.18 -0.73%) an den vorangegangen zwei Handelstagen noch leichte Erholungstendenzen zeigte, sind die Inflationssorgen nun wieder in den Vordergrund gerückt und sorgen für Abgaben. Sie tragen mit dazu bei, dass sich für den Leitindex aktuell ein Minus von annähernd 4% für den Mai abzeichnet. Das Thema Preisdruck sei dann wie schon zu Beginn des Monats auch am Ende das beherrschende Thema. Die Skepsis sei einmal mehr grösser als die Euphorie, kommentiert ein Händler.

Bereits zum Wochenstart haben die deutschen und die spanischen Konsumentenpreise die Investoren ausgeschreckt, da sie ihren Aufwärtstrend unbeirrt fortsetzten. Auch die aktuellen Daten aus Frankreich seien schlechter als erwartet. «Damit sind die Voraussetzungen für einen weiteren Rekord bei der Gesamtinflation in der Eurozone im Mai gegeben», fasst ein Händler die Marktmeinung zusammen. Hinzu komme, dass die Europäische Union ihre Reihen schliesse, um 90% der russischen Ölimporte bis Ende dieses Jahres zu kürzen. «Damit dürfte der Inflationsdämon nicht so bald gebändigt werden.»

Der SMI verliert gegen 10.50 Uhr 0,30% auf 11’701,58 Punkte. Seine Handelsspanne lag in diesem Monat in einem insgesamt volatilen Umfeld zwischen 11’233 Punkten im Tief und 12’097 Zählern im Hoch.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,46% auf 1825,94 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'969.18 -0.68%) um 0,26% auf 15’032,57 Punkte. Von den 30 SLI-Werten geben 23 nach und sieben gewinnen.

Die grössten Verluste fahren im frühen Handel die Aktien der Credit Suisse (CSGN 6.80 -4.09%) ein. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters prüft die Grossbank Optionen zur Stärkung des Kapitals. Die Bank selbst dementierte allerdings. «Sollte sich dies bestätigen, würde dies darauf hindeuten, dass es schmerzhafter wird als erwartet», kommentiert das Analystenteam von Jefferies die Gerüchte.

Auch die übrigen Finanzwerte geben überdurchschnittlich stark nach. Partners Group (PGHN 1'025.00 -1.63%) fallen allen voran um 1,2% zurück. Werte wie Zurich, UBS (UBSG 18.05 -1.31%), Swiss Re (SREN 79.54 -1.61%) und Swiss Life (SLHN 544.80 -1.84%) weisen dahinter Abgaben zwischen 0,3% und 0,9% auf. Während die Renditen zuletzt wieder etwas gestiegen waren, gaben sie über Nacht dagegen wieder deutlicher nach, ausgelöst von den Inflationssorgen.

Deutlich tiefer werden auch Givaudan (GIVN 3'587.00 -1.89%) gehandelt, nachdem der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und DSM aus den Niederlanden ihren Zusammenschluss angekündigt haben. Damit erwächst Givaudan ernstzunehmende Konkurrenz: Laut Vontobel-Analyst Jean Philippe Bertschy bringt DSM-Firmenich im Bereich Riechstoffe mit 3,3 Mrd. € Umsatz nun etwa gleich viel Gewicht auf die Waage wie Givaudan.

Darüber hinaus werden erneut konjunktursensible Titel verkauft. Dazu zählen Geberit (GEBN 527.00 -1.64%), Kühne + Nagel (KNIN 253.60 -1.44%), ABB (ABBN 29.66 -1.40%) oder auch VAT Group (VACN 286.40 -1.98%). Sie bewegen sich in einer Spanne zwischen 0,8% und 1,3% abwärts.

Dagegen reagieren Swatch Group (UHR 243.30 +0.33%) klar positiv auf die aktuellen Uhrenexporte. Richemont (CFR 106.45 -0.42%) hinken dem Konkurrenten leicht hinterher. Die Sorgen im Zusammenhang mit Corona in China wurden durch Daten allerdings noch nicht weggewischt. Die Ausfuhren ins Reich der Mitte lagen – trotz der bereits tiefen Erwartungen – noch etwas unter den Erwartungen vieler Börsianer.

Als tendenzielle Stütze für den Markt erweisen sich auch die Schergewichte. So ziehen Nestlé (NESN 117.04 +0.07%) um 0,4% an. Novartis (NOVN 87.03 -0.35%) und Roche GS (ROG 329.05 -0.50%) halten sich ebenfalls etwas besser als der Markt.

In den hinteren Reihen stechen U-blox mit einem Kurssprung um 12% positiv hervor. Der Sensorenhersteller hat am Morgen seine Prognose erhöht. Auch Kuros können mit Studiendaten positiv überraschen.

Dagegen sacken Medmix (MEDX 25.92 -5.05%) nach einer Abstufung erneut ab. Auch für das Chemieunternehmen Dottikon geht es nach Zahlen überdurchschnittlich deutlich abwärts.

Euro gibt etwas nach

Der Euro hat nach seiner jüngsten Rally am Dienstag etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0753 $ und damit etwas weniger als in der Nacht.

Zum Franken hat sich der Euro über Nacht nur wenig bewegt. Das EUR/CHF-Paar notiert aktuell bei 1,0318 nach 1,0325 am Vorabend. USD/CHF (USD/CHF 0.9594 +0.20%) geht derweil bei 0,9597 etwas höher um als am Vorabend mit 0,9576.

Der Euro hatte zuletzt von den Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB profitiert. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger gespannt auf neue Preisdaten aus Frankreich, Italien und dem Euroraum blicken. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsdynamik. In Deutschland hatte die Inflation zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit fast 50 Jahren erreicht.

Als leichte Belastung für den Euro werteten Marktteilnehmer jüngste Aussagen des Fed-Gouverneurs Christopher Waller, die auf eine eher striktere Geldpolitik in den USA hindeuteten. Waller sprach sich für weitere grössere Leitzinsanhebungen aus. «Ich unterstütze eine Straffung der Politik um weitere 0,50 Prozentpunkte auf mehreren Sitzungen», sagte er. Die US-Notenbank Fed solle Zinsschritte in diesem Tempo fortsetzen, bis sich die Inflation wieder dem Zielwert von 2% annähere. Waller sitzt im Führungsgremium der Fed und entscheidet über die Geldpolitik mit.

Ölpreise klettern

Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,32 $. Das waren 1,65 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 116.93 +1.90%)) stieg um 3,47 $ auf 118,54 $.

Die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union wegen des Ukraine-Kriegs treibt die Ölpreise. Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Auf Drängen Ungarns sollen vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden. Per Pipeline erfolgende Transporte werden zunächst weiter möglich sein.

Börsianer verwiesen als Antrieb für die Ölpreise insbesondere auf die Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wonach die Öl-Importe der Europäischen Union aus Russland trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres um rund 90% reduziert werden. Hintergrund dieser Zahl ist, dass Deutschland und Polen bereits deutlich gemacht haben, dass sie nicht von der Ausnahme für Pipeline-Öl profitieren wollen.

Fehlende Vorgaben aus den USA

Für den heutigen Handelstag fehlen die Vorgaben aus den USA. Die dortigen Märkte blieben wegen eines Feiertages, dem Memorial Day, am Montag geschlossen. Dem Dow Jones Industrial gelang zuletzt eine Erholung und er beendete die letzte Woche mit dem grössten Plus seit November 2020. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen steht bei 2,74%.

An den Terminbörsen ist das Tableau erneut grün. Die Futures sowohl auf den Dow Jones Industrial (+0,1%) wie auch auf den S&P 500 (+0,2%) und den Nasdaq 100 (+0,6%) notieren im Plus. Die Futures auf den europäischen Euro Stoxx 50 verlieren derweil 0,2%.

Asiatische Börsen uneinheitlich

Die Aktienbörsen in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan ging es nach enttäuschenden Konjunkturdaten bergab. Die japanische Industrieproduktion verzeichnete im April wegen des Lockdowns in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai und Lieferkettenproblemen erstmals seit drei Monaten einen Rückgang. Der Tokioter Nikkei-Index verlor 0,3% auf 27’279 Zählern. Der breiter gefasste Topix gab 0,5% nach.

In China fassten die Anleger dagegen neuen Mut. Die chinesische Industrie ist im Mai weniger als befürchtet geschrumpft. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 49,6 Zähler von 47,4 im April. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage einen PMI von 48,6 erwartet. Jenseits der 50er-Marke beginnt der Wachstumsbereich. Zudem soll der Lockdown in Shanghai nach rund zwei Monaten enden. Die Börse in Shanghai gewann 1%, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen rückte um 1,5% vor.