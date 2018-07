SMI zieht an

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert fester. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9193.73 0.33%)) bewegt sich bei Eröffnung seitwärts, legt aber anschliessend zu. Mit Börseneröffnung in den USA gewinnt er nochmals an Fahrt. Am Vortag ist der Leitindex um 0,1% gesunken.

Insgesamt halten sich die Investoren jedoch zurück. Wie es von Händlerseite heisst, warten Investoren einerseits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Ausserdem steht zur Wochenmitte hierzulande wegen des Nationalfeiertags eine Pause an.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien von Firmen, die ihren Zwischenbericht veröffentlicht haben, allen voran Credit Suisse (CSGN 16.14 2.22%). Die Grossbank hat im zweiten Quartal 2018 dank eines starken Vermögensverwaltungsgeschäfts einen Gewinnsprung verzeichnet und somit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktien eröffnen 2,3% fester. Auch UBS (UBSG 16.345 1.02%) gewinnen.

Mit den Papieren von Zurich Insurance (ZURN 305.3 0.89%) und Swiss Re (SREN 91.04 0.44%) stehen noch weitere Finanztitel etwas höher in der Gunst der Investoren. Bei den Versicherern heisst es am Markt, sie böten im europäischen Branchenvergleich noch Aufholpotenzial.

Kursgewinne gibt es auch bei LafargeHolcim (LHN 50.84 1.4%). Der deutsche Branchennachbar HeidelbergCement (HEI 72.54 0.55%) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet.

Die zwei Pharmaschwergewichte Roche (ROG 242.95 0.21%) und Novartis (NOVN 83.34 0.34%) liegen knapp im Plus. Nestlé (NESN 80.96 -0.17%) ist dagegen am Nachmittag ins Minus gerutscht.

Erneut schwächer handeln Swatch Group (UHR 446.4 -0.87%). Die Querelen um die Baselworld belasten nicht nur MCH Group (MCHN 37.3 -6.75%), sondern auch die Titel des Uhrenherstellers. Auch die Aktien des anderen SMI-Luxusgüterherstellers Richemont (CFR 87.48 0%) verlieren.

Swisscom (SCMN 466.6 -0.49%) reagieren kaum auf die Ankündigung, das der Telecomkonzern sein Italiengeschäft verstärkt.

GAM sacken ab

Im breiten Markt kommt der Vermögensverwalter GAM (GAM 9.43 -17.86%) mit seinen vorgelegten Zahlen und der Ankündigung der Suspendierung eines Investment Directors äusserst schlecht an.

Klar zulegen können Swissquote (SQN 64.5 9.32%). Die Aktien der Onlinebank legen dank guter Semesterzahlen zu.

Von einem unerwartet guten Ergebnis und der Anhebung der Prognose können die Aktien von Logitech (LOGN 44.88 -1.99%) nicht profitieren. Am Markt heisst es, dass die schwachen Vorgaben der Techwerte aus den USA schwerer wiegen als die guten Zahlen. AMS (AMS 71.94 2.01%) drehen derweil ins Plus.

Asien im Minus

An den asiatischen Märkten notieren die Aktienindizes mehrheitlich schwächer. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,2% im Minus. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,5% nach. Der Shanghai Composite kommt kaum vom Fleck.

Euro über 1.17 $

Der Euro hält sich gegenüber dem Dollar über der Marke von 1.17 $. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1.1729 $. Zum Franken notiert der Euro bei 1.1589 Fr. weiterhin unter der 1.16-Marke. Der Dollar notiert zum Franken stabil bei 0.9880 Fr.

Der japanische Yen reagiert mit sichtbaren Kursschwankungen auf neue Entscheidungen der Bank of Japan. Die Notenbank hat einerseits ihre lockere Geldpolitik bestätigt, gestaltet diese jedoch andererseits etwas flexibler aus.

Öl verliert

Der Goldpreis handelt etwas schwächer. Die Feinunze des Edelmetalls kostet 1219 $. Der Ölpreis schwächt sich leicht ab. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent notiert bei knapp 75 $.