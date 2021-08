SMI notiert fester

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse liegt am Dienstag im Plus. Nach dem sehr ruhigen Wochenauftakt mit sehr tiefen Volumina wagten sich wieder vermehrt Käufer an den Markt zurück, meinen Händler. Für grössere Bewegungen fehlten jedoch die Impulse. Denn nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole von letzter Woche, das keine bahnbrechenden Erkenntnisse brachte, sei die Luft nun etwas draussen. Zudem läuft die Berichtsaison nun definitiv aus.

Auch die Vorgaben sind wenig ausgeprägt. Im US-Handel setzten zwar der S&P-500- sowie der Tech-Index Nasdaq ihre Rekordjagd fort, der Hauptindex Dow Jones (Dow Jones 35'399.84 -0.16%) Industrial blieb indes zurück. In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten ein gemischtes Bild. In China würden die Konjunktursorgen immer grösser, kommentieren Ökonomen die neusten PMI-Zahlen, die vor allem im Dienstleistungsbereich enttäuschten. Dies könnte im Tagesverlauf weltweit die Stimmung an den Börsen noch etwas trüben, befürchten Börsianer.

Die Gewinnerliste im SMI (SMI 12'457.79 +0.17%) wird Partners Group (PGHN 1'636.00 +0.83%) und in der Tendenz von Zyklikern wie ABB (ABBN 34.41 +0.17%) und Holcim (HOLN 52.84 +0.49%) angeführt.

Wenig bewegt zeigen sich defensive Titel und damit auch die drei Schwergewichte Nestlé (NESN 116.70 -0.24%), Novartis (NOVN 84.58 +0.61%) und Roche (ROG 365.75 -0.01%).

Schwächer sind andere Finanzwerte wie die Bankaktien von Credit Suisse (CSGN 9.78 +0.56%) und UBS (UBSG 15.30 -0.29%) aber auch die Versicherer,

Mehr los ist am breiten Markt. So ziehen Ems-Chemie (EMSN 1'006.00 -0.3%) nach der Vorlage definitiver Zahlen an.

Resultate vorgelegt haben ausserdem die Jungfrau-Bahnen, die TX Group (TXGN 100.00 +12.11%), Peach Property (PEAN 63.80 +0.95%), Pierer Mobility (PMAG 83.00 0%) und Varia (VARN 38.50 -1.03%) US.

Bei der TX Group kommt zu den Resultaten die Ankündigung, dass zusammen mit Ringier und der Mobiliar ein Gemeinschaftsunternehmen bei den Online-Marktplätzen gegründet wird. Dieses soll später an die Börse gebracht werden.

Rieter (RIEN 219.50 -2.88%) profitieren nicht von der «Einigung» im Verwaltungsrat.

Vifor legen nach der Publikation einer neuen Empfehlungsliste der europäischen Kardiologie-Vereinigung zu.

Asien uneinheitlich

Die Allzeithochs an Wallstreet beeindruckten die asiatischen Börsen am Dienstag nur wenig. Die Anleger treibt offenbar die Sorge um eine konjunkturelle Abschwächung in China und regulatorische Änderungen um. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hat das Wachstum der Fabrikaktivität im August nachgelassen, die Dienstleistungsaktivität ist stark zurückgegangen. Einschränkungen wegen der Coronapandemie und hohe Rohstoffpreise belasten. In China verliert der Shanghai Composite 0,7%. In Hongkong geht der Hang Seng um 1% zurück. Dagegen avanciert der japanische Topix 0,7%. Und der Kospi in Südkorea gewinnt 1,1%.

Euro fester

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt noch kaum verändert gehalten hatte, konnte sie am Morgen an die Kursgewinne der vergangenen Woche anknüpfen. Der Euro stieg im frühen Handel zwischenzeitlich bis auf 1,1826 US-Dollar und erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Aktuell notiert er auf 1,1821 nach 1,1805 Dollar am Vorabend.

Zum Schweizer Franken verteidigt der Euro weiter die Marke von 1,08 Franken. Derzeit wird er zu 1,0820 Franken gehandelt nach 1,0818 Franken am Montagabend. Der Dollar kostet derweil 0,9152 Franken und damit weniger als am Vorabend mit 0,9167 Franken.

Ölpreis leichter

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 71.71 -2.28%) kostete am Morgen 73,31 US-Dollar.