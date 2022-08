SMI auf Richtungssuche

(AWP/Reuters) Die Anleger halten sich vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten von Freitag zurück, hiess es im Handel. Der Zustand des amerikanischen Arbeitsmarktes könnte einen Fingerzeig dafür geben, wie aggressiv die US-Notenbank bei der Bekämpfung der Inflation vorgehen wird. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP jedenfalls hat die Privatwirtschaft der USA zuletzt deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

Der ADP-Bericht gilt als recht guter Indikator für die Zahlen der Regierung, gleichwohl haben die Märkte (noch) kaum darauf reagiert. Die Inflation in der Eurozone hat sich derweil im August auf hohem Niveau weiter beschleunigt und einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 9,1%, Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 9,0% gerechnet. Die August-Rate ist die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 8,9% gestiegen.

Der SMI (SMI 10'894.67 +0.09%) notiert um 14.38 Uhr um 0,03% tiefer bei 10’881,46 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,16% auf 1665,43 und der breite SPI (SXGE 14'040.63 +0.08%) 0,02% auf 14’032,29 Punkte.

An die Spitze der Blue Chips haben sich erneut Technologiewerte wie Temenos (TEMN 78.90 +3.19%), AMS Osram (AMS 7.25 +1.71%) oder VAT Group (VACN 239.20 +1.18%) gesetzt, die ihre jüngste Erholung fortsetzen.

Bei den Finanzwerten sind Partners Group (PGHN 954.80 +2.34%), der Versicherer Swiss Re (SREN 76.26 +2.78%) sowie die Banken Julius Bär (BAER 47.81 +0.97%) und UBS (UBSG 15.57 +0.48%) gefragt. Partners Group holen einen Teil des Vortagesverlustes nach Zahlenvorlage auf. Für die Credit Suisse (CSGN 5.10 -0.23%) geht es nach einer Kurszielsenkung durch die Deutsche Bank (DBK 8.35 -0.54%) um 0,6% nach unten.

Bei den Verlierern unter den Standardwerten stehen SGS (SGSN 2'154.00 -2.05%), Swatch und Logitech (LOGN 48.71 -1.20%) an der Spitze. Abgaben erfahren aber auch andere zyklische Werte wie Kühne + Nagel (KNIN 225.00 -0.66%) und ABB (ABBN 27.21 -0.44%).

Zu den Verlierern zählen auch die Marktschwergewichte Nestlé (NESN 114.62 -0.47%), Novartis (NOVN 79.22 +0.08%) und Roche.

Euro fällt wieder unter Parität zum US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und wieder etwas weniger als einen US-Dollar gekostet. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9984 Dollar und liegt also leicht unter Parität zur US-Währung. Belastet wurde der Euro durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Im Gegenzug profitierte der als Weltreservewährung geltende US-Dollar. Zur Stimmungseintrübung trug abermals die Aussicht auf deutlich steigende Zinsen bei.

Dagegen setzt der Euro zum Franken seinen Erholungstrend fort und nähert sich der Marke von 0,98 Fr. an. Zuletzt wird der Euro nur noch leicht darunter zu 0,9783 Fr. gehandelt. Der Dollar notiert derweil mit 0,9800 Fr. ebenfalls höher als am Morgen mit 0,9729 Fr.

Neue Inflationszahlen aus der Eurozone fielen stärker aus als erwartet. Im August stiegen die Konsumentenpreise zum Vorjahresmonat um 9,1%. Das ist die höchste Rate seit Bestehen des Euro-Währungsgebiets. Die Markterwartungen wurden leicht übertroffen.

Die EZB steuert angesichts der hohen Teuerung auf eine deutliche Zinsanhebung zu, wenn sich der geldpolitische Rat in der kommenden Woche trifft. Selbst ein besonders kräftiger Schritt um 0,75 Prozentpunkte gilt nach entsprechenden Äusserungen ranghoher Notenbanker als möglich.

Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht sich für eine deutliche Zinserhöhung stark. «Wir brauchen im September eine kräftige Zinsanhebung. Und in den folgenden Monaten ist mit weiteren Zinsschritten zu rechnen», liess Nagel am Mittwoch in Frankfurt mitteilen. «Es besteht das Risiko, dass die Phase hoher Inflation noch länger anhält und die aktuelle Teuerungswelle nur langsam abebbt», warnte der Bundesbank-Präsident.

Ölpreise geben erneut deutlich nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,52 $. Das waren 3,79 $ weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 92.35 -4.79%)) fiel um 2,99 $ auf 88,61 $.

Konjunktursorgen lastete auch auf an den Ölpreisen. Die Erwartung weiter deutlich steigender Leitzinsen in wichtigen Volkswirtschaften dämpft die Wachstumsaussichten. Im August stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Das ist die höchste Rate seit der Einführung des Euro als Buchgeld. Mittlerweile wird in der Eurozone im September eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte nicht mehr ausgeschlossen.

Nach deutlichen Aufschlägen zum Wochenstart waren die Erdölpreise am Dienstag kräftig gefallen. Analysten verweisen schon seit längerem auf teils hohe Preisschwankungen im Tagesverlauf. Ausschlaggebend ist die anhaltende Unsicherheit wegen einer Vielzahl an Risikofaktoren. Dazu zählen neben dem Ukraine-Krieg vor allem aktuelle politische Unruhen in den ölreichen Ländern Irak und Libyen.

Die Nachfrage ist unterdessen gekennzeichnet durch Konjunkturängste. Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren, darunter die global hohe Inflation, gelten die Wirtschaftsaussichten für weite Teile der Welt als schlecht. Besonders betroffen ist Europa angesichts seiner hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas (Gas natural 9.08 -3.12%) und stark verminderten Gaslieferungen seitens Russland.

Bitcoin bleibt unter Abgabedruck

Der Kurs des Bitcoin kann sich vorerst wieder über der Marke von 20’000 $ halten. Die Kryptowährung steht indes angesichts der dominierenden Zins- und Rezessionsängste laut Marktbeobachtern weiterhin unter Abgabedruck.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei rund 20’270 $. Im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 5,1%. Im Gegensatz zur Vorwoche gerät die runde Marke von 20’000 indes stärker unter Druck. Agierte die Schwelle zuvor noch als Unterstützung, scheiterte die Kryptowährung in den letzten Tagen mehrmals an einer nachhaltigen Rückeroberung der Marke. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 388 Mrd. $ und damit gut 20 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche.

USA

An der Wallstreet dominieren die Sorgen, dass die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation eine Rezession in Kauf nehmen. Am Dienstag sind die Aktienkurse auf breiter Front gesunken. Der Dow Jones Industrial fiel 1% auf 31’790. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,1% auf 3986 ein. Der technologielastige Nasdaq 100 gab ebenfalls 1,1% nach.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Freitag weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. Am Dienstag äusserten sich Chefs der Distriktnotenbanken ähnlich und betonten ihre Verpflichtung, die Inflation zu bekämpfen. Die jüngst robusten Konjunkturdaten wurden am Markt derart interpretiert, dass das Fed einen grossen Spielraum für deutliche Zinserhöhungen hat. Für die nächste Fed-Sitzung ist in den Geldmarkt-Futures eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte eingepreist.

Die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers Baidu brachen nach Veröffentlichung des Quartalsberichts 6,5% ein. Darin verwies das Unternehmen auf das «herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld».

Gegen den allgemeinen Trend stiegen die Aktien von Best Buy um 1,6%. Der Unterhaltungselektronikhändler meldete einen geringeren Umsatzrückgang als befürchtet.

Der Ölpreis ist gesunken. Ein Fass der Sort Brent kostet wieder weniger als 100 $. Das staatliche irakische Ölunternehmen Somo hatte mitgeteilt, dass die Ölexporte trotz der heftigen Konflikte im Land unverändert weiterliefen. Die Aktien der Ölkonzerne wurden entsprechend gemieden. Chevron (CVX 160.62 -2.44%), ConocoPhillips und ExxonMobil (XOM 96.31 -3.81%) gaben zwischen zwischen 2,4 und 3,8% nach.

Asien

In Asien notieren die Börsen heute Mittwoch mit wenigen Ausnahmen ebenfalls tiefer. In Tokio hat der Nikkei 225 0,5% verloren, der chinesische Shanghai Composite hat 0,9% eingebüsst. Der Hang Seng in Hongkong drehte nach schwacher Eröffnung ins Plus. Der indische BSE Sensex legte 2,7% zu und hat die Delle der letzten Tage fast ausgewetzt.