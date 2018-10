SMI eröffnet freundlich

(AWP/Reuters/JH) Nach zwei freundlichen Tagen startet die Schweizer Börse am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse nach Börsenschluss in Europa noch angezogen hatten, und aus Fernost ermuntern Anleger zu weiteren Käufen. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8931.54 0.87%)) und der breitere Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10525.58 0.81%)) legen deutlich zu.

Aktuell handeln alle SMI-Werte im Plus. An der Spitze liegen der Stellenvermittler Adecco (ADEN 48.95 1.75%), der Industriekonzern ABB (ABBN 20.16 1.9%) und der Baustoffkonzern LafargeHolcim (LHN 46.47 1.51%). Zu den schwächeren Werten gehören die Aktien des Pharmakonzerns Novartis (NOVN 87.38 0.46%), der Telecomgesellschaft Swisscom (SCMN 458.4 -0.07%) und des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 84.6 0.33%). Allerdings gewinnen auch sie an Wert.

Asiens Börsen legen zu

In Asien zeigten sich die Aktienmärkte grösstenteils freundlich. Der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225 21920.46 2.16%) steigt gut 2% auf 21’894, in Hongkong avanciert der Hang Seng (Hang Seng 24979.69 1.6%) 1,1% auf 24’851, und in China legte der Shanghai Composite 1,2% auf 2599 zu, trotz schwächerer PMI-Daten.

Euro unverändert

Der Euro hat sich am frühen Mittwoch zum US-Dollar wie auch zum Franken nur wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.1342 $ und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1.1400 ebenfalls kaum verändert. Der Dollar-Franken-Kurs zeigt mit 1.0052 entsprechend ebenso kaum eine Veränderung.

Der Ölpreis ist am Mittwoch gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten vom Vortag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76.38 $. Das waren 47 Cent mehr als am Dienstag. Gold (Gold 1216.03 -0.56%) handelt leicht unter dem Vortagesniveau.