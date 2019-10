SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag tiefer. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10242.77 -0.12%) notiert bei Eröffnung noch 0,1% höher. Am Vormittag rutscht der Leitindex allerdings ins Minus. Am Mittwoch hat der SMI nahezu unverändert geschlossen. Im Verlauf hatte der Leitindex mit 10’270 Zählern abermals ein Rekordhoch gesetzt.

Auch an den US-Aktienmärkte verzeichnen die Kurse Verluste. Die drei vielbeachteten New Yorker Indizes handeln im Minus. So büsst der Dow Jones (Dow Jones 27004.72 -0.67%) 0,7% ein. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3031.66 -0.5%) gibt 0,5% nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite handelt 0,4% im Minus.

«China hat die Party verdorben», sagt ein Händler und verweist auf eine «Bloomberg-Mitteilung», wonach eine baldige Einigung im US-chinesischen Handelsstreit in die Ferne gerückt sein dürfte. Wie die Nachrichtenagentur aus Verhandlungskreisen im Handelsstreit erfuhr, bezweifelt China, dass unter dem US-Präsidenten Donald Trump eine langfristige Einigung mit den USA zu erzielen sei.

Diese Meldung habe den eigentlich positiven Einfluss der Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag ein wenig relativiert, heisst es am Markt. Das Fed hatte wie erwartet die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75% gesenkt und eine Zinspause signalisiert. Nach den Neuigkeiten aus China werde es wohl nicht lange dauern, bis erneut Zinssenkungsspekulationen aufkeimen, mit denen die Wirtschaft vor einem Abschwung bewahrt werden soll, sagt ein Händler.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien der Firmen, die ihren Zwischenbericht veröffentlicht haben. Dabei gehören Geberit (GEBN 503.4 1.49%) zu den wenigen Gewinnern. Die Aktien überschreiten erstmals die Marke von 500 Fr. Der Sanitärtechnikonzern hat einmal mehr geliefert. Beim Gewinn übertraf die Gruppe gar die Erwartungen.

Auch die Aktien von Swisscom (SCMN 503.4 0.56%) reihen sich bei den Gewinnern ein. Der Telecomkonzern hat in den ersten neun Monaten einen Reingewinn von 1,18 Mrd. Fr. verbucht. Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber dennoch mehr, als die Analysten geschätzt hatten.

Gefragt sind ausserdem die Anteile von Nestlé (NESN 106.36 0.47%). Die Anleger suchten angesichts der wieder etwas höheren Verunsicherung wegen des Handelsstreits vermehrt Qualitätstitel. Da Nestle seit dem Rekordhoch einiges an Wert eingebüsst und seitdem auf einem tieferen Niveau konsolidiert hätten, sei der defensiv ausgerichtete Lebensmittelwert eine gute Wahl, sagt ein Händler.

Die beiden Schwergewichte aus dem Pharmasektor Novartis (NOVN 86.35 -0.51%) und Roche (ROG 297.15 0.17%) schwächen sich dagegen ab.

Dagegen enttäuschte Swiss Re (SREN 103.05 -1.06%) die Anleger. Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten zwar die Erwartungen der Analysten erreicht. Weil die weltweite Nummer 2 der Branche aber unter anderem erneut hohe Kosten für Katastrophen schultern muss, soll sie den zweiten Teil des Aktienrückkaufs nicht durchführen. «Das stösst den Anlegern sauer auf», sagt ein Händler.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 12.16 -1.78%), die am Mittwoch ihr Quartalsergebnis vorgelegt hatte, verlieren ebenfalls deutlich. Auch die Papiere von Rivale UBS (UBSG 11.605 -0.73%) sinken.

AMS trotz Apple-Zahlen schwächer

Den Aktien von AMS (AMS 44.32 -1.93%) macht laut Händlern ebenfalls die Nachricht über den Handelsstreit zu schaffen. Vorbörslich hatte dem Titel noch eine optimistische Aussage des Grosskunden Apple (AAPL 247.29 1.66%) über ein positives Weihnachtsgeschäft Auftrieb verliehen.

Sonova (SOON 226.4 -1.05%) fallen nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs (GS 212.525 -1.52%). Die US-Bank hat das Rating auf «Sell» von «Neutral» gesenkt.

Stärkere Einbussen verzeichnen auch die Aktien von Clariant (CLN 20.04 -3.65%). Der Chemiekonzern hatte am Vortag ein enttäuschendes Ergebnis veröffentlicht.

Am breiten Markt fallen Leonteq (LEON 31.26 -9.02%) mit Verlusten auf. Die UBS hat das Kursziel auf 36,40 von 38,50 Fr. reduziert.

Dagegen rücken Obseva vor. Das Biopharmaunternehmen darf mit einer klinischen Studie der Phase 3 zu seinem Fruchtbarkeitsmittel Nolasiban in den USA loslegen.

Avancen in Asien

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte am Donnerstag mehrheitlich freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,4%, und der Topix 0,1%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,8%. Auf dem chinesischen Festland hingegen sinkt der CSI 300 um 0,3%. Der koreanische Kospi steigt 0,2%.

Euro fester

Der Euro baut am Donnerstag seine am Vortag erzielten Gewinne gegenüber dem Dollar aus. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1170 $. Zum Franken notiert der Euro etwas tiefer auf 1.1017 Fr. Der Dollar tendiert dagegen zu vielen Währungen schwach. So auch zum Schweizer Franken – mit 0.9863 liegt der Kurs unter der Marke 0.99 Fr.

Ölpreis etwas höher

Der Ölpreis steigt am Donnerstag leicht. Händler verweisen auf Probleme an einer für die USA wichtigen Ölpipeline. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.13 -0.6%) kostet rund 61 $. Der Goldpreis notiert fester bei 1505 $ pro Feinunze.