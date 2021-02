Gewinnmitnahmen drücken SMI ins Minus

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt steht auch am Mittwoch ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nachdem der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'844.72 -0.58%)) sechs Handelstage hintereinander mit Gewinnen beendet hatte, kam es bereits am gestrigen Dienstag zu ersten Gewinnmitnahmen. Diese hätten sich nun nochmals verstärkt, meinen Händler. «An sich will der Markt aber weiter nach oben», kommentiert ein Börsianer. Entsprechend seien die Verluste auch nicht weiter beunruhigend. Zudem gebe es aktuell keine wirklich starken Impulse.

Die grössten Abgaben sind bei Schindler (SCHP 247.10 -1.91%) auszumachen. Das Schlussquartal des Rolltreppenherstellers wird von den Analysten zwar als solide gewertet. Die Erholung in der Branche, der steigende Wettbewerbsdruck und die weiter erwarteten Belastungen durch die Währungsentwicklung lassen aber kaum positive Impulse erwarten, erklärten Händler.

Mit etwas Abstand geben die Aktien vom Luxusgüterkonzern Richemont (CFR 88.04 -1.17%) nach. Sie werden nach den jüngsten Aussagen vom Branchenkollegen Gucci in Sippenhaft genommen. Auch Swatch Group (UHR 264.80 -0.49%) können sich dem Branchentrend nicht ganz entziehen.

Schwergewichte im Fokus

Verluste erleiden auch die Genussscheine von Roche (ROG 308.25 -1.12%). UBS (UBSG 14.09 -0.25%) hat das Rating für Roche auf «Neutral» von «Buy» geseunkt und das Kursziel auf 330 von 355 Fr. reduziert. Ihre bisherige Kaufempfehlung habe auf der Annahme gefusst, dass die Umsatzerosion bei den altgedienten Blockbustern abzuschätzen sei und die Pipeline ein echtes Gegengewicht dazu biete

Etwas besser schlagen sich die anderen beide Schwergewichte Nestlé (NESN 100.06 -0.24%) und Novartis (NOVN 81.27 -0.4%). Der Nahrungsmittelkonzern ist bei der Umgestaltung seines Wassergeschäft einen Schritt weiter gekommen. Novartis hat für sein Herzmittel Entresto eine erweiterte Zulassung erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Bewilligung für das Medikament zur Behandlung von chronischer Herzinsuffizienz erteilt. Zudem hat der Konzern angekündigt, dass er künftig mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammenarbeiten wird. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine einmalig zu verabreichende In-vivo-Gentherapie zur Heilung der Sichelzellkrankheit (SCD) zu entwickeln, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.

Im breiten Markt fallen Temenos (TEMN 108.85 -0.37%) auf. Der Bankensoftwarehersteller legt nachbörslich die neuesten Geschäftszahlen vor und hat derweil vom IT-Dienstleister DXC Technology einen Auftrag erhalten. Zum finanziellen Umfang des Auftrags wurden keine Angaben gemacht.

Mit Avancen zeigen sich Meyer Burger (MBTN 0.46 +7.81%). Jefferies nimmt die Bewertung für den Solarproduzent mit «Buy» und einem Kursziel von 0,56 Fr. wieder auf. Mit der strategischen Transformation zum Hersteller von effizienten Solarzellen und -modulen werde Meyer Burger die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, schreibt Analyst Martin Comtesse.

Dax kaum verändert

In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten haben sich Anleger am Aktienmarkt am Mittwoch zurückgezogen. Der Dax (DAX 14'004.53 -0.43%) zeigt sich wie der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3'721.06 -0.14%) schwächer. Den Investoren fehlten derzeit die Argumente, noch weiter in den Aktienmarkt einzusteigen, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets (CMCX 413.50 -0.6%). «Mehr als das, die Unsicherheit über die Länge des Lockdowns und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Virus-Mutationen hält sie davon ab.»

Zalando (ZAL 98.32 -3.94%) geben derweil deutlich nach. Der schwedische Investor Kinnevik will seine Beteiligung an dem Berliner Online-Modehändler in Höhe von 21% an seine Aktionäre ausschütten.

Dollar legt gegenüber dem Euro und dem Franken etwas zu

Der Euro hat seine Kursverluste zum US-Dollar am Mittwoch ein wenig ausgeweitet. Am Morgen kostet der Euro in Dollar 1,2089, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 $ gelegen hat. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.90 +0.26%) notiert auch leicht höher. Der Euro in Franken (EURCHF 1.08 +0.04%) zeigt sich derweil mit 1,0801 kaum verändert.

Ein starker Wintereinbruch in den USA hat den Ölpreisen am Mittwoch weiter Auftrieb verliehen. Nach vergleichsweise leichten Kursgewinnen im frühen Handel konnten die Notierungen bis zum Mittagshandel wieder deutlich zulegen, wobei der Preis für Nordsee-Öl erneut den höchsten Stand seit einem Jahr erreichte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.40 +1.32%) kostete zuletzt 64,13 $. Das waren 78 Cent mehr als am Dienstag. Zeitweise stieg der Brent-Preis bis auf 64,25 $ und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 60.85 +1.52%)) stieg im Mittagshandel um 56 Cent auf 60,61 $. Der WTI verpasste allerdings knapp den Sprung auf ein erneutes Jahreshoch, das zuletzt am Montag erreicht worden war.