SMI handelt leicht im Plus

(AWP/Reuters/BB) Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche leicht im Minus eröffnet, bevor der Leitindex SMI (SMI 10073.31 0.35%) den Sprung ins Plus geschafft hat. Zum Wochenstart stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Weiterhin wird das Börsengeschehen vor allem von den verschiedenen Schritten im Handelskrieg zwischen den USA und China geprägt.

Gestützt wird der SMI am letzten Tag des dritten Quartals vor allem von Roche (ROG 290.6 0.69%), die anders als Novartis (NOVN 86.55 0.2%) und Nestlé (NESN 108.24 0.5%) zulegen konnten. Grund sind Neuigkeiten über die Zulassung neuer Produkte, sowie Studienresultate. Der Pharmakonzern hat ausserdem die Offerte für die geplante Übernahme des US-Genspezialisten Spark Therapeutics bis zum 30.Oktober verlängert. Die Übernahme von Spark Therapeutics hat sich bereits mehrfach verzögert.

Credit Suisse (CSGN 12.2 0.66%) sind ebenfalls in der Spitzengruppe zu finden. Die Bank steht nach verschiedenen Berichten in der Wochenendpresse weiterhin wegen der ausgearteten Bespitzelungsaffäre im Fokus. Das Kursplus für die Aktie wird mit den Verlusten der vergangenen zwei Wochen begründet. Das Potential nach unten sei für den Moment ausgereizt, hiess es.

Im breiten Markt waren Sunrise (SRCG 78.05 -2.13%) wenig gefragt. Wie angekündigt, hat der Mobilfunkbetreiber einen neuen Finanzierungsvorschlag für die Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC vorgelegt. Die Investoren begrüssen zwar die deutlich reduzierten Kapitalpläne, nehmen aber dennoch Gewinne mit.

Nachdem Investoren AMS (AMS 44.12 -0.41%) am Vormittag vermehrt nachgefragt hatten, gaben die Valoren am Nachmittag ihre Gewinne wieder ab. Die Gewinne vom Vormittag interpretieren Marktteilnehmer als Gegenbewegung. In der Vorwoche hatten die Papiere im Zuge der weltweiten politischen Unsicherheiten stark Federn gelassen. Bei der geplanten Übernahme des Lichtspezialisten Osram (OSR 40.3 -1.15%) verstummen die skeptischen Stimmen nämlich nicht.

Gekauft werden auch Sika (SIKA 145.5 0.69%). Das Unternehmen wurde durch ein positives Feedback von Baader Helvea gestützt. Auf einer Invstorenveranstaltung hatte Sika die Zuversicht genährt, dass sich das organische Wachstum noch beschleunigen könnte. In Asien sei die Nachfrage ausserdem anhaltend stark.

Franken leichter

Der Euro tendiert gegenüber dem Dollar etwas schwächer. Starke Kursschwankungen bleiben heute allerdings aus. Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0910 $. Gegenüber dem Franken kostet der Euro derzeit 1,0854 Fr. Der US-Dollar steht bei 0,9950 Fr.

Brent gibt nach

Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich. Am Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.05 -0.6%) 60,97$ und gibt damit leicht nach. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 56.27 0.14%)) stieg dagegen leicht auf 56,27 $.

Der Preis für eine Feinunze Gold (Gold 1485.3 -0.78%) steht mit 1482,88 $ ebenfalls leicht tiefer.

Wallstreet eröffnet im Plus

In den USA starteten die wichtigsten Indizes die neue Woche mit Zugewinnen. Der Dow Jones (Dow Jones 26891.85 0.27%) Industrial, der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2972 0.34%), sowie der technologielastige Nasdaq notierten im Plus.

Asien zeig sich uneinheitlich

In Asien zeigen die Aktienmärkte am Montag keinen einheitlichen Trend. Der Hang Seng in Hongkong steigt, während der Shanghai Composite leicht negativ notiert. Der japanische Nikkei 225 steht unter Druck. Der koreanische Kospi ist im Plus.