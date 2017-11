Börsenneuling Roku verändert TV-Geschäft

Dass Roku einige Fans an der Börse finden würde, zeichnete sich früh ab. Am ersten Handelstag Ende September stiegen die Papiere des US-Streaming-Spezialisten gleich mehr als 50%. Und es ging weiter aufwärts. Zu 14 $ wurden die Aktien zum Handelsstart angeboten. Inzwischen notieren sie nahe der 40-$-Grenze. Ein Kursplus von 185% seit Börsengang (IPO, Initial Public Offering), das ist auch in der volatilen Tech-Branche nicht an der Tagesordnung.

Die Börsenstory ist umso erstaunlicher, als die US-Gesellschaft erst im Februar noch damit gescheitert war, sich 200 Mio. $ an frischem Wagniskapital zu besorgen. Seinerzeit hätte das einem Unternehmenswert von 1,5 Mrd. $ entsprochen. Heute kostet Roku an der Börse 3,8 Mrd. $. Das Geschäftsmodell der nun fünfzehn Jahre alten Roku: Das Unternehmen lieferte als Erstes über Zusatzgeräte für Fernseher, im Tech-Jargon Settop-Boxen, den einfachen Zugang zur Streaming-Welt von Amazon, Netflix & Co. – und das bislang ausschliesslich in den USA.