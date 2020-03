Börsentumult setzt Politik unter Druck

Präsident Donald Trump fühlt sich offensichtlich unter Druck. Per Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er am Montag nach Börsenschluss, dass die US-Regierung von der Corona­viruskrise betroffene Branchen vor der ­Insolvenz schützen werde. Er erwähnte besonders die Fluggesellschaften – sie haben Hilfen von 50 Mrd.­ $ gefordert. Ein Stimulus von 850 Mrd. $ wird teilweise direkt mit Schecks an die Haushalte ausgezahlt.

Der Druck auf die Politik kommt vom Finanzmarkt: Am Montag ging es für die US-Börsen an einem Tag so stark bergab wie seit dem 19. Oktober 1987 nicht mehr: Der Leitindex S&P 500 fiel um 12%. Die Verluste waren teilweise so dramatisch, dass der Handel ausgesetzt wurde. Der Börsentumult ist besonders erschreckend, weil die US-Notenbank als Notfallmassnahme erst am Sonntag den Leitzins um einen weiteren Prozentpunkt gesenkt hatte.