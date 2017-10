Bohli rüttelt an der Credit Suisse

Vierzig Milliarden Franken Börsenwert, zwanzig Milliarden Ertrag, null Gewinn. So beschreibt Aktivist Rudolf Bohli die aktuelle Lage bei Credit Suisse. Dem Hedge-Funds-Manager gibt das Anlass, lauthals Forderungen zu stellen: Die Investmentbank gehöre abgespalten, das Asset Management ebenso. Übrig bleiben soll die Schweizer Einheit inklusive der internationalen Vermögensverwaltung. Das Ziel: eine SKA 2.0.

Bohli will den Bewertungsabschlag eliminieren, den die Aktien wegen des Konglomeratscharakters der CS hätten. In einer Präsentation, die er in der Nacht auf Samstag an der Robin-Hood-Konferenz in New York hält und die «Finanz und Wirtschaft» bereits einsehen konnte, rechnet der ­Manager-Schreck vor: Separat bewertet würde das Investment Banking einen Wert von 16 Mrd. Fr. aufweisen.